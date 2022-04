Birmensdorf Drei Verletzte nach Unfall im Üetlibergtunnel Bei einem Unfall im Üetlibergtunnel auf dem Gemeindegebiet von Birmensdorf sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden. SDA/LiZ 03.04.2022, 15.42 Uhr

Die Unfallstelle im Üetlibergtunnel. zvg/Kantonspolizei Zürich

Nachdem ein 26-Jähriger auf der A3 mit seinem Auto auf einen Kleinbus aufgefahren war, geriet dieser ins Schleudern, prallte in die Tunnelwand und wurde von dort zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr in der Tunnelröhre Richtung Basel, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Zur Kollision kam es im letzten Drittel des Tunnels, auf dem dreispurigen Abschnitt kurz vor der Verzweigung Zürich-West. Die beiden Fahrzeuglenker sowie ein Beifahrer mussten den Angaben zufolge mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Zudem wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.