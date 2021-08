Birmensdorf Drei Liter pro Minute: Darum sind die Brunnen auch heute noch wichtig Wozu dienen Brunnen heute noch? Wie unterhält man sie? Und woher kommt das Wasser, dass sich in die Tröge ergiesst? Bei einer Tour durch Birmensdorf gibt die Wasserversorgung Birmensdorf Auskunft. Carmen Frei 28.08.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Brunnen an der Querung des Risiwegs von der Zürcherstrasse mit dem Jahrgang 1853 wurde bereits einmal versetzt. Carmen Frei/ Limmattaler Zeitung

Matthias Schmid, Mitarbeiter der Wasserversorgung Birmensdorf, den ersten Brunnen an. Wir gehen mit ihm auf eine Brunnentour durch Birmensdorf. Unter den 25 Brunnen der Gemeinde befinden sich einige interessante Exemplare. Einer steht dort, wo der Risiweg die Zürcherstrasse quert. Er ist über 150 Jahre alt. Der Brunnen aus dem Jahr 1853 liefert Trinkwasser.

Ob Trinkwasser fliesst oder nicht, sieht man vielen Brunnen schon auf den ersten Blick an. Wenn das Wasser von hoch her in den Trog fällt, also genug Platz zum Trinken bleibt, dann handelt es sich meistens um Trinkwasser.

Quellwasser oder Leitungswasser – das ist hier die Frage

Der Brunnen an der Kreuzung von Urdorfer- und Zürcherstrasse stammt aus dem Jahr 1936. Carmen Frei/Limmattaler Zeitung

Auch der 1936 erbaute Brunnen an der Kreuzung von Urdorfer- und Zürcherstrasse liefert Trinkwasser. Es stammt aus einer Quelle, die sich beim Birmensdorfer Bahnhof befindet. Zehn öffentliche Brunnen in Birmensdorf werden aus Quellwasser gespiesen. Diese Brunnen laufen auch im Winter.

Die Brunnen, die ans normale Leitungsnetz angeschlossen sind, liefern drei Liter pro Minute, wie Schmid sagt. Sie seien von April bis Oktober in Betrieb. Im Winter werden sie ausgeschaltet, um Wasser zu sparen.

Neben dem Gebäude an der Luzernerstrasse 1 steht dieser Brunnen aus dem Jahr 1938. Carmen Frei/Limmattaler Zeitung

Es geht weiter zu einem Brunnen bei der neuen Raiffeisenfiliale. Früher befand sich hier das Restaurant Sonne. Als das Haus umgebaut wurde, sei auch der Brunnen mit dem Jahrgang 1938 kurzzeitig entfernt worden.

Der Trog sei danach wieder an derselben Stelle angesetzt worden, der Brunnenstock jedoch nicht. Das Wasser ergiesst sich nun von der Seite in den Haupttrog. Die Stäbe, die den Trog in der Mitte queren, zeigen noch, wo früher das Wasser hineinfloss.

Der möglicherweise älteste Brunnen steht beim Ortsmuseum

Weiter geht es zum möglicherweise ältesten Brunnen von Birmensdorf. Die in den Stein gemeisselten Zahlen lassen keinen Zweifel: Der Brunnen gegenüber der Museumsscheune des Ortsmuseums Birmensdorf stammt aus dem Jahr 1828. Der Blick in den Trog irritiert jedoch: Neue helle Wände fassen das Wasser. Der Trog sei letzthin neu beschichtet worden, weil er Risse hatte, sagt Schmid dazu.

Gegenüber der Museumsscheune des Ortsmuseums steht der Brunnen mit Jahrgang 1828. Es könnte der älteste Brunnen der Gemeinde sein. Carmen Frei/ Limmattaler Zeitung

Die Brunnen müssen regelmässig unterhalten werden. Einmal in der Woche werden sie gereinigt. Auch im Winter. Dazu wird das Wasser abgelassen, um die Tröge mit einer Bürste zu reinigen. Falls sich Algen gebildet haben, kommt ein ökologischer Teichreiniger zum Einsatz.

Nicht nur schöner Schmuck: Die Brunnen dienten der Wasserversorgung

Früher dienten die Brunnen der Wasserversorgung. Denn damals gab es noch kein Leitungssystem. Die Brunnen wurden zum Waschen verwendet und dienten den Tieren als Tränke. Auf den Alpen ist dies zum Teil heute noch so.

Aber auch in Zeiten des Zweiten Weltkrieges habe man noch viele Brunnen erstellt. Vermutlich ist dies beim Brunnen an der Gabelung der Kirchgasse und Bachstrasse am Wüeribach der Fall. Er hat keine Jahreszahl.

Der Brunnen an der Kreuzung der Kirchgasse und der Bachstrasse trägt keine Jahreszahl – dafür eine Plakette mit einer Widmung. Carmen Frei/ Limmattaler Zeitung

Der Brunnen an der Dörflistrasse trägt das Gemeindewappen auf dem Stock. Carmen Frei/Limmattaler Zeitung

Und damit zur letzten Station unserer Brunnentour: Der Quellwasserbrunnen an der Dörflistrasse hat den Jahrgang 1944. Er gehört damit zu den jüngeren. Der jüngste Brunnen stammt aus dem Jahr 2012 und steht beim Alterszentrum am Bach vor dem Eingang.

Im Notfall kommen die Quellen zum Einsatz

Auch heute seien die Brunnen noch wichtig, erklärt Jürg Feuz, Leiter der Wasserversorgung Birmensdorf. Die Quellwasserbrunnen gewährleisteten stets die Wasserversorgung. Wenn das Leitungswasser verschmutzt und das Hahnenwasser nicht mehr trinkbar wäre, würden die Quellwasserbrunnen und die privaten Quellen für die Notversorgung der Bevölkerung genutzt werden. Dieses Notfallkonzept ist laut Feuz bis anhin aber noch nie zum Einsatz gekommen.

Der heftige Sturm im Juli hinterliess seine Spuren

Einzelne Quellen für das Leitungswasser mussten in diesem Jahr aber vom Netz genommen werden. In einer der Schutzzonen seien beim Sturm im Juli mehrere Bäume umgefallen. Die Wurzeln der Bäume seien dabei aus dem Boden gerissen worden, es seien Löcher im Boden entstanden. Dies beeinträchtige die oberste Humusschicht, durch die das Wasser sonst gefiltert würde. Aktuell wird die Quellwasserschutzzone wieder instand gestellt.

Jürg Feuz wünscht sich, dass die Leute den vorhandenen Wasserschatz bewusster nutzen. Jeder Liter, der in Birmensdorf aus dem Leitungsnetz fliesst, müsse gepumpt werden. Es solle darum mehr geschätzt werden, dass überall einfach so Trinkwasser zur Verfügung stehe.