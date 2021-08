Birmensdorf Drei Generationen Badi-Begeisterung: Barbara Hugelshofer, ihr 91-jähriger Vater und ihre beiden Söhne sind Stammgäste in der Badi Geren Paul Wirz, seine Tochter Barbara Hugelshofer und ihre beiden Söhne trifft man bei fast jedem Wetter im Freibad Geren an. Der Schwimmsport begeistert die Birmensdorfer schon von klein auf. Carmen Frei 10.08.2021, 05.00 Uhr

Meist geht gleich die ganze Familie in die Badi: Paul Wirz, seine Tochter Barbara Hugelshofers und seine beiden Enkel Leon (links) und Nino (Mitte). Valentin Hehli Gemeinsam mit seinen Enkeln schwimmt Wirz viele Längen. Bei einem Badibesuch kommt so gut ein Kilometer Schwimmstrecke zusammen. Valentin Hehli «Ich schwimme schon mein ganzes Leben lang», sagt Wirz zu seiner Vorliebe für den Wassersport. Valentin Hehli Zu den Wasserratten hat sich auch Barbara Hugelshofer dazugesellt. Auch sie springt immer ins Wasser, verweilt aber nicht immer so lange dort wie ihre Söhne und ihr Vater. Valentin Hehli

Paul Wirz steht am Beckenrand und schaut zu seinen beiden Enkeln. Bald darauf springt er auch ins Wasser. Der 91-Jährige geht fast täglich in die Badi Geren, um seine Längen zu schwimmen. Seine Tochter und seine Enkel hat er mit der Begeisterung fürs blaue Nass schon längst angesteckt.

«Ich schwimme schon mein Leben lang», sagt Wirz. «Früher bin ich mit meiner Tochter auf dem Rücken geschwommen», sagt er. Später sei sie ihm dann plötzlich davongeschwommen. Seine Tochter Barbara Hugelshofer sagt, sie schwimme schon, seit sie dreieinhalb Jahre alt war. Sie sagt:

«Ich habe früher Synchronschwimmen und Turmspringen gemacht. Auch heute muss ich bei jedem Badibesuch einmal vom Dreimeterbrett und einmal von der Rutschbahn.»

Ihre beiden Söhne tun es ihr gleich. «Beide haben vor dem Kindergarten begonnen zu schwimmen», sagt Hugelshofer. Zuvor durften sie ebenfalls auf Grossvaters Rücken das Wasser erproben. «Wir sind eine sehr badebegeisterte Familie», sagt Barbara Hugelshofer. So springe der zwölfjährige Leon nun schon vom Zehnmeterbrett und der siebenjährige Nino mache bereits den Frontflip vom Dreimeterbrett.

Sie haben alle Freude an der Birmensdorfer Badi

Allen drei Generationen gefällt es in der Badi Geren sehr gut. «Wir kommen immer mit Sack und Pack in die Badi. Als würden wir gleich hier einziehen», sagt Hugelshofer. «Wir kennen auch den Landschaftsingenieur, der die Anlage konzipiert hat. Sie ist wirklich toll gestaltet mit den Hügeln», findet Wirz.

Er freut sich, dass er mit der gesamten Familie Zeit im Schwimmbad verbringen kann. Entsprechend lange bleibt die Familie oft in der Badi. «Manchmal müssen sie uns beinahe rausschmeissen», meint Hugelshofer.

Es braucht viel, um sie vom Baden abzuhalten

«Bei schönem Wetter bin ich immer in der Badi», erklärt Wirz. Bei 19 oder 20 Grad Wassertemperatur treffe man ihn dort an. Diese Saison war das Wetter allerdings noch nicht so berauschend. «Der Juli war richtig schlecht», findet Enkel Leon.

Und was muss passieren, damit die schwimmbegeisterte Familie nicht in die Badi geht? «Bei mir gibt es keine Schmerzgrenze», sagt Leon. «Bei mir auch nicht», fügt Nino an. Barbara Hugelshofer sagt:

«Wir sind in der Badi immer die ersten, wenn sie die Saison eröffnet. Und wir sind die letzten, bevor sie wieder schliesst.»

Und auch Leon erzählt: «Es hat einmal am 1. Mai bei der Eröffnung geregnet.» Er sei dann trotzdem einmal ins Wasser gesprungen, einfach damit er als Erster im Wasser gewesen sei.

In der Badi kennt man sich

Das Schöne an der Badi Geren sei, dass man die Leute hier kenne, meint Paul Wirz. «Ich habe letzthin einen Schwimmer getroffen, der für einen Kilometer nur 18 Minuten braucht. Aktuell brauche ich dafür 40 Minuten.» Sowohl seine Tochter als auch seine Enkel finden die Zeit des Grossvaters aber sehr gut. «Er springt auch noch vom Einmeterbrett», sagt Nino anerkennend. Auch Barbara Hugelshofer ist noch immer begeistert vom Sprungbrett: Sie springe immer noch gerne vom Zehnmeterbrett, sagt sie. In der Nähe des Wassers fühle sie sich sehr wohl.

Die 43-Jährige wuchs in Birmensdorf auf, auch ihre Söhne sind hier verwurzelt. Grossvater Paul kam ursprünglich 1969 als Spitalapotheker für das Spital Limmattal, das 1970 eröffnete, nach Birmensdorf. Mit seiner Tochter verbindet ihn nebst dem Schwimmen auch die Arbeit im Spital. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau und hat sich mehrfach weiterbilden lassen. Aktuell arbeitet sie als Operationsdisponentin.

Eine sportliche Familie

Auch abseits des Wassers ist die Familie sportlich unterwegs. Wirz spielte früher Eishockey und Handball. Seine Enkel sind nun ebenfalls begeisterte Ballsportler: Beide spielen Fussball. «Sie sind Bewegungskinder», sagt Wirz.

Früher seien sie ausserhalb der Badesaison jeden Sonntag ins Hallenbad gegangen, sagt Barbara Hugelshofer. Auch Paul Wirz ging im Winter häufig ins Hallenbad. Nun gehe er in der kalten Jahreszeit lieber mit seiner Frau spazieren – und nur im Sommer ins Freibad, wo er die Natur um und den Himmel über sich hat. «Das Schwimmen in der Natur hat etwas Ästhetisches», findet er.