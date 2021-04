Birmensdorf Discomusik modern verpackt: Mundart-Künstler ZID geht mit seinem Débutalbum «300 km/h» auf Zeitreise Für Severin Häne haben Synthesizer, groovige Melodien und der Birmensdorfer Skateplatz etwas gemein: Sie erinnern den Zürcher Sänger und Produzenten an seine Kindheit. Am Freitag veröffentlicht er sein erstes Album, das voller Nostalgie steckt. Sibylle Egloff 15.04.2021, 11.31 Uhr

Auf der blauen Skate-Rampe schlängelt sich ZID auf dem Skateboard vorsichtig rauf und runter. «Für einen Flip reicht es noch nicht. Ich habe das schon jahrelang nicht mehr gemacht», sagt der Sänger und Produzent aus Zürich, der mit bürgerlichem Namen Severin Häne heisst. Der Birmensdorfer Skateplatz ruft Kindheitserinnerungen in ihm wach. «Ich habe hier viele Stunden verbracht, wenn ich mein Grosi in Birmensdorf besucht habe», sagt der 28-Jährige.

ZID ist in Sternenberg im Zürcher Oberland aufgewachsen, doch mit dem Limmattal ist er bis heute dank seiner Familie eng verbunden. Seine Grossmutter Vreny Achermann ist keine Unbekannte in der Region. Vier Jahre lang engagierte sie sich als CVP-Gemeinderätin im Dietiker Parlament und bis zu ihrer Pensionierung lenkte sie als Abteilungsleiterin viele Jahre die Geschicke der Jugend- und Familienberatung im Bezirk Dietikon. «Meine Mutter ist in Dietikon aufgewachsen und mein Grosi lebt noch heute in Birmensdorf. Sie hat sich vor kurzem gegen Corona impfen lassen und ich will daher bald bei ihr vorbeigehen», sagt ZID.

Doch zuerst steht die Veröffentlichung seines Débutalbums «300 km/h» auf dem Programm. Die Platte mit elf Liedern erscheint am Freitag. «Ich bin schon etwas nervös. Dass ich nun mein erstes eigenes Album herausbringe, fühlt sich surreal an», sagt ZID. Der Tempo-Titel der CD hat nichts mit Raser-Fantasien zu tun – viel mehr geht es um eine Zeitreise in die Welt der Discomusik der 70er- und 80er-Jahre. Diesem Genre widmet ZID seinen Erstling. «Diese Musik versetzt mich in meine Kindheit zurück. Bei uns zu Hause lief stets Discomusik von ABBA oder Rockiges von den Eagles, Iron Maiden oder Billy Idol.» Zudem würden Melodien und Beats aus den 80er-Jahren derzeit wieder voll im Trend liegen. «Das beste Beispiel dafür ist das Lied ‹Blinding Lights› des kanadischen Sängers The Weekend», sagt ZID.

Die Single «Sie Hebt Ab» von ZID. ZID/YouTube

Alte sollen sich erinnern, Junge neu entdecken

Er will mit dem Album aber nicht nur seine und ältere Generationen in die Vergangenheit entführen, sondern jüngeren Menschen die Möglichkeit bieten, die ihnen bislang noch unbekannte Discomusik zu entdecken. «Ich habe die Discowelle sozusagen modern und poppig verpackt, damit alle etwas davon haben.» Alltägliche Szenen, die Liebe und Fragen, die sich der Künstler stellt, hat er in seinen Liedern verarbeitet. «Im Song ‹Stadt us Gold› bilde ich beispielsweise meine Generation ab. Uns steht alles offen. Das ist zwar etwas Schönes, doch es birgt auch die Gefahr, dass man sich verliert und nicht weiss, was oder wohin man will», erzählt ZID. Dass er seine Lieder in einer anderen Sprache als Mundart singt, kam für ihn nie in Frage. «Ich denke auf Schweizerdeutsch und kann mich damit am besten ausdrücken. Die Texte werden so viel direkter und persönlicher.»

ZID hofft, dass sich so viele Leute wie möglich seine Platte zu Gemüte führen. «Es ist eine schöne Bestätigung für mich, wenn Personen meine Musik hören. Dann weiss ich, dass ich etwas richtig gemacht habe.» Insgesamt arbeitete er ein Jahr lang an seinem Débutalbum. Die letzten zwei Songs entstanden während des ersten Corona-Lockdowns. Die Pandemie habe ihn vor allem als Produzenten verändert. «Da es nicht viel anderes zu tun gab, habe ich sehr viel Zeit im Studio verbracht. Ich hatte weniger Ablenkung und habe dadurch viel gelernt. Dieses Virus hat nicht nur Schlechtes gebracht», findet ZID. Die Musik ist für ihn ein Ventil, das ihm in dieser schwierigen Zeit aber auch generell Kraft gibt. «Ich reflektiere mich selbst und verarbeite in meiner Musik viel. Sie hat einen therapeutischen Effekt und bedeutet mir alles.»

Als Dreijähriger trommelte er bereits im Sandkasten

Seine Passion entdeckte ZID bereits als Dreijähriger im Sandkasten. «Statt wie andere Kinder mit den Förmchen und Eimern Sandburgen zu bauen, habe ich sie umgedreht und darauf rumgetrommelt.» Sein Götti schenkte ihm deshalb im Alter von fünf ein Schlagzeug. Als Teenager wurde er DJ. Im Raum Zürich legte ZID in renommierten Clubs wie im Kaufleuten, X-tra oder Indochine Hip-Hop auf. «Doch irgendwann befriedigte es mich nicht mehr, fremde Musik aufzulegen, die mir nicht gefällt, nur um das zu spielen, was die Leute hören wollen.» Er begann Mash-ups zu entwickeln, also verschiedene Lieder zusammen zu kombinieren. «Es war ein schleichender Prozess, bis ich schliesslich selbst Musik produzierte», sagt ZID.

2018, fast exakt vor drei Jahren, erschien sein erstes Lied «OMG». Darauf folgten zwei EPs und eine Tour mit dem Zürcher Sänger Bligg. «Es war eine intensive Erfahrung. Ich hatte meine ersten Auftritte als Künstler vor 2000 Leuten, das war schon geil», sagt ZID. Und wenn er nicht selbst an eigenen Kreationen feilt, produziert er Musik für andere Künstler, unter anderem Rapper Stress oder Musiker Marius Baer.

Gerne würde der 28-Jährige das Studio aber auch wieder einmal verlassen und Konzerte geben. «Ich hoffe, dass ich meine neuen Lieder bald vor Publikum präsentieren kann. Doch zu grosse Erwartungen habe ich nicht, ich lasse es auf mich zukommen.» Nach dem Trubel der Albumveröffentlichung will ZID sowieso erst einmal seinem Grosi in Birmensdorf einen Besuch abstatten. «Ich bin gespannt, was sie von meinem Album hält.»