Birmensdorf Diese Brüder machten das Radio zum Massenmedium: Forscherin rollt Geschichte von Jakob und Werner Job neu auf Jakob Job spielte beim Aufbau des Schweizer Radios eine wichtige Rolle und trieb die Nazis zur Weissglut. Nebenbei verfasste der Wahl-Neapolitaner international erfolgreiche Reisebücher. Sein Bruder Werner Job kam ebenfalls weit herum. Als bedeutender Sportreporter reiste er an mehrere Olympische Spiele. Eine Forscherin erzählt. Elisabeth Rickenbacher * 16.04.2021, 13.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werner Job (links) war Gemeindeschreiber von Birmensdorf und einer der grössten Sportreporter der Schweizer Geschichte. Jakob Job (rechts) war Radio-Direktor, Reporter, Lehrer, Schriftsteller, Dichter und vieles mehr. Die Erfolgsgeschichte dieses Brüderpaar nahm ihren Anfang auf einem kleinen Bauernhof in Birmensdorf. Bildquelle: Keystone und Heimatkundliche Vereinigung Birmensdorf / Bildmontage: David Egger

Jakob Job kam 1891 zur Welt, sein Bruder Werner ein Jahrzehnt später. Vater Jakob (1858–1938) war ein Birmensdorfer Kleinbauer im Letten und arbeitete als Maschinist im Weissenbrunnen in der ersten Glühlampenfabrik der Schweiz. Mutter Caroline (1861–1929) stammte vom Hafnerberg und hatte 15 Geschwister.

Der Vater war täglich zehn bis zwölf Stunden in der Fabrik. Deshalb mussten die Brüder und ihre 1886 geborene Schwester Emilie auf dem kleinen Hof, den die Eltern nebenher bewirtschafteten, tüchtig mit anpacken, sei es beim Hüten, Mähen oder Melken.

Emilie konnte als eines der ersten Mädchen im Dorf die Sekundarschule besuchen, ihre Brüder absolvierten weiterführende Schulen. Dem jüngeren Werner war dies nur möglich, weil Jakob damals bereits in Zürich arbeitete und ihm die Schulbücher bezahlte.



Nach der Doktorarbeit wanderte Jakob Job nach Neapel aus

1907 bis 1911 besuchte Jakob Job das Lehrerseminar in Küsnacht. Anschliessend verliess er seinen Heimatort und unterrichtete in Zürich als Primarlehrer. Ab 1914 studierte er berufsbegleitend Germanistik, Geschichte und Psychologie an der Universität Zürich. 1923 doktorierte er über das Werk des Schweizer Schriftstellers Jakob Bosshart (1862–1924).



In Neapel unterrichtete Jakob Job auch Kinder von griechischen Ministern und russischen Grossfürsten. Keystone/Ciro Fusco/EPA

Im selben Jahr reiste der junge Germanist nach Neapel, wo er bis 1927 die Schweizerschule mit rund 200 Schülern leitete. Diese war 1839 als erste Schweizerschule im Ausland gegründet worden. Der Unterricht fand in engen, düsteren Räumen statt. Seit dem Ersten Weltkrieg lebten allerdings deutlich weniger Schweizer Familien am Fuss des Vesuvs als zuvor. Als Jakob Job sein Amt antrat, waren drei Viertel der Schüler Neapolitaner. Die übrige Schülerschaft war, so schreibt er in seiner Schrift «Schulleben in Neapel» (1935), eine «Assemblée des Nations». Unter den Schülern befanden sich Kinder griechischer Minister und russischer Grossfürsten.



Nach zwei Studienjahren in Paris, einer kurzen Tätigkeit als Sprachlehrer in Zürich und als Leiter des Auslandsschweizersekretariats in Bern wurde Jakob Job Ende 1931 als Direktor der Radio-Genossenschaft Zürich und Leiter des Radiostudios in Zürich gewählt.



Anfang der 1920er-Jahre wurden in der Schweiz verschiedene Radiosender in Betrieb genommen. Dieses um das Jahr 1925 aufgenommene Bild stammt von einer Konzertaufnahme im Radiostudio der Radiogenossenschaft Zürich auf dem Hönggerberg. Keystone

Rückblende: In den 1920er-Jahren entstanden in der Schweiz erste regionale Radio-Organisationen, 1924 wurde in Zürich die Radio-Genossenschaft Zürich (RG Zürich) gegründet, die im selben Jahr das Radio Zürich lancierte. Weitere Sendestationen wurden in Bern, Basel, Genf und Lausanne eröffnet. Zehn Jahre später schlossen sich diese lokalen Sender zur Schweizerischen Rundspruchgesellschaft (SRG) zusammen. Für die Deutschschweiz strahlte im Juni 1931 der Landessender Beromünster als Radio Beromünster mit seinen Studios in Bern, Basel und Zürich die ersten Programme aus.



Es gab nur Live-Sendungen – alles andere war technisch unmöglich

Bei Jakob Jobs Amtsantritt im Januar 1932 steckte das Radio noch in den Kinderschuhen. Gesamtschweizerisch besass nur etwa jede 26. Person eine Konzession, eine damals erforderliche staatliche Empfangsbewilligung. Das kleine, im Sihlportgebäude arbeitende Team in Zürich, bestand aus dem Studioleiter, zwei Technikern, einem Haupt- und einem Hilfssprecher, einem Buchhalter und einer Sekretärin. Gesendet wurde live, Sendungen ab Band waren erst einige Jahre später möglich. Dies führte zu Problemen, wenn etwa ein Mitwirkender bei einem Hörspiel krankheitshalber kurzfristig ausfiel.



Aufgrund des knappen Personalbestands war Jakob Job teilweise selbst als Reporter unterwegs. So etwa am 18. August 1932, als der Experimentalphysiker Auguste Piccard (1884–1962), der Grossvater des bekannten Bertrand Piccard (geboren 1958), mit einem belgischen Kollegen vom Flugplatz Dübendorf aus in einem Gasballon in knapp vierzehn Stunden zum Gardasee flog. Mit ihrem Aufstieg auf knapp 17000 Metern stellten die beiden damals einen neuen Weltrekord auf.



Zahlreiche Schaulustige verfolgen am 18. August 1932 in Dübendorf, wie der Schweizer Wissenschaftler Auguste Piccard in die Kapsel seines Ballons steigt, mit dem er in Begleitung des belgischen Physikers Max Cosyns zu seinem zweiten Flug in die Stratosphäre aufbricht. Sie stellten an diesem Tag mit knapp 17'000 Metern einen neuen Höhenrekord auf. Keystone

Ein Hauptanliegen Jakob Jobs war die kulturelle Verantwortung des Radios. Er förderte die einheimische Literatur mittels Sendungen wie «Autorenstunde», «Literarisches Bulletin» oder «Stimme des Dichters» und unterstützte junge Talente. Der studierte Germanist setzte sich für die Einführung eines rätoromanischen Programms ein. Er lernte rätoromanisch und nahm Sendungen in rätoromanischer Sprache ins Programm auf.



In Zürich fand am 12. Mai 1933 die Generalversammlung des Schweizerischen Schriftstellervereins statt. Radio-Direktor und Schriftsteller Jakob Job sitzt hier neben seinen Schriftstellerkolleginnen und -kollegen. Keystone

Höhepunkte seiner langen Amtszeit waren unter anderem die Sendungen aus dem Landi-Studio 1939 und Beiträge berühmter Emigrantinnen und Emigranten während des Zweiten Weltkriegs. In diesen Jahren nahm Radio Beromünster als neutrale, von der nationalsozialistischen Propaganda unabhängige Stimme in Europa eine wichtige und gleichzeitig schwierige Stellung ein.

Sendungen wie die «Weltchronik», in welcher der Historiker Jean Rudolf von Salis (1901–1996) wöchentlich die militärpolitische Lage erörterte, fanden grosse Beachtung und wurden von der nationalsozialistischen deutschen Führung scharf kritisiert. Radio Beromünster, so hiess es in Deutschland etwa, sei ein «Juden­sender» und ein «Lügensender».



Nun war das Radio ein Massenmedium geworden

Als Jakob Job Ende 1956 von seinem Amt zurücktrat, war das Radio seinen Kinderschuhen längst entwachsen. Es war jetzt ein Massenmedium: Knapp neun von zehn Haushalten besassen jetzt eine Empfangskonzession.



Jakob Job blieb zeitlebens Junggeselle. Er reiste viel, hauptsächlich nach Südeuropa und am liebsten nach Italien. Immer wieder zog es ihn in seine zweite Heimat Neapel.



Seine grosse Liebe zu Neapel verlor Jakob Job nie. Hier ist er auf einer Aufnahme vom 26. Januar 1976 in Zürich zu sehen. Keystone

Bereits 1913 veröffentlichte er erste Gedichte in der «Zürcher Wochen-­Chronik». 1914 lernte er die bekannte, in ihren frühen Jahren von Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer geförderte Schriftstellerin Nanny von Escher (geboren 1855) kennen. In den folgenden Jahren besuchte er sie häufig in ihrem Chalet auf dem Albis, wo sie bis zu ihrem Tod 1932 lebte.



Nebst Essays und Gedichten verfasste Jakob Job hauptsächlich Reiseberichte, die er mit eigenen Fotografien illustrierte. Er war ein scharfer Beobachter und hatte einen lebendigen, anregenden Schreibstil. Berichte in diversen ausländischen Zeitungen belegen, dass seine Reiseführer, die aussergewöhnlich detaillierte historische Informationen enthalten, auch ausserhalb der Schweiz Beachtung fanden. Einige seiner zahlreichen Werke sind «Neapel: Reisebilder und Skizzen» (1928), «Weg des Herzens: ein besinnliches ABC» (1939), «Italienische Städte» (1941), «Sardinienfahrt» (1944), «Unter südlichem Himmel: Geschichten und Anekdoten» (1948), «Wanderrast: Gedichte und kleine Prosa» (1951) und «Portugal: Land der Christusritter» (1951).



Von Punkt 6.30 bis 8 Uhr arbeitete Jakob Job jeweils als Schriftsteller



Noch kurz vor seiner Pensionierung im November 1956 wurde er in einem Interview mit der Münchner «Abendzeitung» gefragt, wie er die Doppelbelastung als Radiodirektor und Schriftsteller bewältige. «Ich bin im Sommer jeweils von halb sieben bis acht Uhr in der Früh schriftstellerisch tätig», verriet Jakob Job dem Journalisten.



Jakob Job auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1951. Keystone

1952 erhielt Job für sein literarisches Schaffen von der Stadt Zürich eine Ehrengabe, 1957 eine solche vom Kanton Zürich. Im selben Jahr wurde er auch mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik geehrt.



Neben seiner Arbeit als Radiodirektor und seiner Tätigkeit als Schriftsteller hielt der ehemalige Pädagoge Vorträge an der Volkshochschule, leitete Studienreisen nach Italien und war in unzähligen Gremien tätig. Die folgende Auflistung umfasst nur einen Teil seiner Verpflichtungen: Jakob Job war Mitglied der nationalen Unesco-Kommission, Sekretär der Zürcher Radiostiftung, Mitglied der Schweizerischen Fernsehkommission, korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Mitglied des Literarischen Klubs, Mitglied des Schweizerischen Schriftstellervereins, Vorstandsmitglied der Zürcher Volkshochschule, der Zürcher Tonhalle-­Gesellschaft und der Schweizerischen Theaterschule.



Befreundet mit der Schwiegertochter von Albert Einstein

Naturgemäss kam Jakob Job mit vielen Persönlichkeiten in Kontakt. So war er im März 1943 Gast bei der Hochzeit von Fürst Franz Josef II. und Georgina von Wilczek in Liechtenstein. Eine frühe Freundschaft verband ihn zudem mit der späteren Schwiegertochter Albert Einsteins, Frieda Knecht.



Auch bei diesem lieblichen Moment im Ländle war Jakob Job aus Birmensdorf dabei: Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein heiratet am 7. März 1943 in Vaduz die Gräfin Georgina alias Gina von Wilczek. Als Fürstin gründete sie 1945 das Liechtensteinische Rote Kreuz. Keystone

Frieda Knecht (1895–1958), die Tochter eines Zürcher Postbüro­vorstands, war eine Studienkollegin Jakob Jobs. Sie doktorierte 1919, danach arbeitete sie als Sprachlehrerin. 1927 heiratete sie Hans Albert Einstein (1904–1973), den ältesten Sohn des Nobelpreisträgers, der die Eheschliessung seines Sohnes mit der neun Jahre älteren Zürcherin vehement ablehnte. 1938 wanderte das Paar in die USA aus.

Jakob Jobs Nachlass umfasst rund fünfzig Karten und Briefe, die er ab 1919 von Frieda Knecht, genannt ­Friedel, erhielt. Seitenlange Briefe aus den frühen 1920er-Jahren zeugen von einer anfangs sehr engen Freundschaft. In späteren Jahren berichtet Frieda ­Einstein-Knecht von ihrem Leben an der Seite des bekannten Ehegatten, der ab 1947 als Professor für Hydraulik an der Universität im kalifornischen Berkeley tätig war. Ihre letzte Karte stammt aus dem Jahr 1953, fünf Jahre später starb sie überraschend mit 63 Jahren.



Wie vernetzt und beliebt Jakob Job war, bezeugen zahlreiche Gratulationsschreiben zu runden Wiegenfesten in seinem Nachlass. Anlässlich seines 80. Geburtstags im Dezember 1971 beispielsweise war der legendäre ehemalige Stadtpräsident von Zürich, Emil Landolt (1895–1995), einer von vielen Gratulanten.



Auch bestens bekannt mit Jakob Job: Emil Landolt (FDP) war von 1949 bis 1966 Stadtpräsident von Zürich. Keystone

Knapp eineinhalb Jahre später, am 30. April 1973, starb Jakob Job an den Folgen eines Herzinfarkts.



Sein dreizehn Laufmeter umfassender Nachlass befindet sich in der Zentralbibliothek Zürich. Er gibt einen interessanten Einblick in Jakob Jobs Leben und bezeugt sein breites kulturelles Engagement.



Werner Job war 22 Jahre lang Gemeindeschreiber von Birmensdorf

Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder lebte Werner Job bis zu seinem Tod in Birmensdorf. An der Kantonsschule in Zürich machte er einen kaufmännischen Abschluss, 1925 trat er in die Seiden- und Baumwollzwirnerei Wegmann in Birmensdorf ein. Dort arbeitete er, bis die Firma 1945 verkauft wurde. Im selben Jahr wechselte er zur Gemeinde Birmensdorf. Seine Stelle als Gemeindeschreiber war zwar schlechter bezahlt, galt aber, und dies war ein wichtiges Argument, als «sicher». Er bezog ein enges Büro im Korridor eines Schulhauses, das sogenannte «Lehrerzimmerli», erst 1948 erfolgte der Umzug ins Gemeindehaus. Werner Job bekleidete dieses einflussreiche Amt bis zu seiner Pensionierung 1967.

1929 heiratete er Elise Hedinger, die Tochter eines Nachbarn. Zunächst wohnte das Paar mit seinen Kindern Robert und Heidi auf dem Job-Hof, dann im Wohnhaus der Wegmann-Fabrik und schliesslich im Elternhaus der Ehefrau.



In der Freizeit betätigte sich Werner Job als Leichtathlet

Wie sein Bruder war Werner Job vielseitig interessiert und begabt. In seiner Freizeit betätigte er sich unter anderem als Leichtathlet, Kunstturner und Militärradfahrer. Mit 26 Jahren war er zweitbester Mittelstreckenläufer der Schweiz.



Der begeisterte Sportler versuchte sich bald auch als Sportjournalist, schrieb Berichte für die «NZZ», den «Tages-Anzeiger» und weitere Blätter. Und zum Radio zog es auch ihn. Von seinem Bruder engagiert, berichtete er 1936 für Radio Beromünster aus dem Berliner Olympiastadion, wo die Schweizer Turner im Mannschaftsmehrkampf Silber gewannen.

1952 rapportierte er von den Sommerspielen aus Helsinki, 1960 aus Rom und 1972 aus München. Im Laufe der Jahre wurde er zur Radioreporter-Legende. Die «NZZ» bezeichnete ihn, der die Entwicklung des Schweizer Sportjournalismus massgeblich mitgestaltet hatte, mehrfach als «Doyen der Schweizer Sportjournalisten».



19. Juli 1952: Der Kunstturner Walter Lehmann trägt beim Einmarsch der eidgenössischen Delegation an der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Helsinki die Schweizer Fahne. Fürs Radio berichtete der Birmensdorfer Werner Job darüber. Keystone

Anfang der 1950er-Jahre erkrankte seine Frau, 1975 verstarb Elise Job. Werner Job war auch nach seiner Pensionierung aktiv. Er starb im Herbst 2000, kurz vor dem 100. Geburtstag.



Für die Schriftenreihe «Birmensdorfer erzählen aus ihrem Leben» hat Werner Job wenige Monate vor seinem Tod Einblicke in das Leben eines Dorfjungen vor hundert Jahren und in seine Tätigkeit als Gemeindeschreiber gegeben. Die 2010 erschienene Schrift ist im Ortsmuseum Birmensdorf er­hältlich.



* Die Verfasserin dieses Textes, Elisabeth Rickenbacher, forscht am Deutschen Seminar der Universität Zürich und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts «C. F. Meyers Briefwechsel» des Schweizerischen Nationalfonds. Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit ist sie auf die Gebrüder Job gestossen.