So proben RgZ und Theatergruppe fürs «Grand Hotel Birmensdorf»

Birmensdorf «Die Idee hatten wir schon ewig gehabt»: Für das inklusive Theaterprojekt Grand Hotel Birmensdorf wird fleissig geprobt Für ihr neuestes Stück spannt die Theatergruppe Birmensdorf mit der Stiftung RgZ zusammen, welche die soziale Integration von Menschen mit Behinderung fördert. Die Proben sind im vollen Gange. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 16.03.2022, 14.48 Uhr

«Grand Hotel Birmensdorf, da isch d'Fine. Wie chan ich Ihne behilflich sii?», sagt Evelyn Grob in der Rolle der Pagin, als sie den Hörer abnimmt. Concierge Gustave, gespielt von Philipp Wenk, steht prüfend neben ihr. Er bringt seiner neuen Kollegin gerade bei, das Telefon der Hotelrezeption richtig zu bedienen.

Hört brav auf die Anweisungen seiner Besitzerin: Hund und Schauspieler Siro. Valentin Hehli

Es ist sonst mäuschenstill im Saal A des Gemeindezentrums Brüelmatt. Die restlichen Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppe Birmensdorf und der Stiftung RgZ sitzen vor der Bühne oder stehen auf ihren Einsatz wartend hinter der Hotel-Kulisse. Hund Siro sitzt schwanzwedelnd neben seiner Besitzerin Simone Ramel. Auch er hat seine Rolle im Stück.

Bei Türöffnung wurde Lockdown verkündet

Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn stehen für die Theatergruppe Birmensdorf wieder Aufführungen an. Es werden besondere sein. Denn der Verein geht neue Wege und spannt für sein jüngstes Stück mit der Stiftung RgZ zusammen, die unter anderem Menschen mit Bewegungs­auffälligkeiten, Entwicklungsbeeinträchtigungen und geistiger oder mehrfacher Behinderung unterstützt.

Aber auch aus einem anderen Grund sind die anstehenden Auftritte besonders. Als der Verein zuletzt vor einem Auftritt stand, wurde bei der Türöffnung der allererste Lockdown für den kommenden Montag verkündet. Das war am 13. März 2020. Präsident Daniel Elsener sagt:

«Diesen Tag werde ich nie vergessen.»

Die Schauspieler seien alle bereits geschminkt gewesen, das Essen habe bereitgestanden und die ersten Besucher seien eingetrudelt. «Wir entschieden uns trotzdem dafür, den Anlass abzusagen», sagt Elsener. Man habe nichts riskieren wollen.

Zum ersten Mal gab es einen 2-jährigen Unterbruch

Auch im Folgejahr wurde vergebens geübt: Das Stück «Pension Schöller» konnte schliesslich nie aufgeführt werden. Noch nie habe die Theatergruppe einen so langen Unterbruch erlebt, sagt Präsident Elsener. Umso mehr Herzblut stecken die Schauspieler nun in das neueste Projekt, das am 1. April seine Premiere hat.

«Es ist megacool!»,

sagt Cornelia Scherrer und klatscht eifrig mit den Händen. Hier im Theater hätten sie die Möglichkeit bekommen, zu zeigen, was sie können. Die Freude steht ihr ins Gesicht geschrieben. Auch Kurt Bolliger freut sich. Er gesellt sich dazu und demonstriert stolz sein Kostüm. «Ich spiele den Butler», erklärt er und zeigt auf die weissen Handschuhe, die in der Brusttasche seines Anzugs stecken.

Das Stück «Grand Hotel Birmensdorf» handelt von Madame D. und ihren vier gemeinen Töchtern, die nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter einen Erbschaftsstreit beginnen. Das dazugehörige Skript ist während der Proben aus der Improvisation heraus entstanden und wurde erst im Nachhinein festgehalten. Dabei ist das Theaterstück an den Wes-Anderson-Film «The Grand Budapest Hotel» angelehnt. Es ist das erste Mal, dass die Theatergruppe Birmensdorf nicht bereits im Vorhinein ein Skript zum Auswendiglernen erhielt.

Das Stück «Grand Hotel Birmensdorf» handelt von vier fiesen Schwestern und einem Erbschaftsstreit, der auf den plötzlichen Tod ihrer Mutter folgt. Valentin Hehli

«Gewisse Hürden bringt es schon»

«Die Idee für das Projekt hatten wir schon ewig», sagt Bettina Kemper, Leiterin Wohnen der Stiftung RgZ. Allerdings habe es eine Weile gedauert, bevor sie eine Theatergruppe fanden, die mitmachte, sagt sie weiter.

Bei der Zusammenarbeit mit der Theatergruppe Birmensdorf mussten auch einige Hürden überwunden werden, sagt Kemper. Beispielsweise muss Karin Gerber jeweils im Rollstuhl die Treppenstufen zur Bühne hochgetragen werden, erklärt sie. Kein Zuckerschleck bei einem Gesamtgewicht von 120 Kilogramm. Dementsprechend spannen jeweils vier Personen für diese Aufgabe zusammen.

«Als wir die Zusage der Theatergruppe Birmensdorf hatten, war die Freude riesig»,

erzählt Verena Kadler, Mitarbeiterin der Stiftung RgZ und Bezugsperson von Karin Gerber. Kadler fährt die Gruppe jeweils in die Theaterproben. Auf ihre Rolle im Stück angesprochen, zeigt Gerber ein breites Grinsen. Es mache ihr Spass, eine der fiesen Schwestern zu spielen, sagt sie.

Ob Viola (Karin Gerber, Stiftung RgZ) wohl Schuld am Tod ihrer Mutter ist? Valentin Hehli

Stiftungsintern habe man nach der Zusage eine Art Casting gemacht, erklärt Kadler. Dies, um herauszufinden, wer von den Interessierten auch die Energie und das Durchhaltevermögen für das Theaterprojekt habe. Denn geprobt wird über Monate hinweg und nicht selten bis spät. Da die Premiere naht, probt die Gruppe ausserdem neuerdings zweimal wöchentlich. «Das ist nun mal anstrengend», sagt Kadler.

Doch trotz Anstrengung zeigen die Schauspielerinnen und Schauspieler grosses Vergnügen. Der Umgang zwischen den beiden Gruppen ist herzlich und bei den Proben wird viel gelacht. Inzwischen ist aus den beiden Gruppen eine geworden.

Hinweis Weitere Informationen zum Projekt und den Beteiligten gibt es auf den Websites www.theater8903.ch, www.stiftung-rgz.ch und www.bruderboot.ch

Das sind die Aufführungsdaten: Freitag, 1. April, 20 Uhr (Premiere, mit Abendessen)

Samstag, 2. April, 20 Uhr (mit Abendessen und Tombola)

Sonntag, 3. April, 13 Uhr (mit Brunch)

Freitag, 8. April, 20 Uhr (mit Abendessen)

Samstag, 9. April, 20 Uhr (Dernière, mit Abendessen und Tombola)



Alle Aufführungen finden im Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensdorf statt. Am 6. April folgt zusätzlich ein Spezialanlass im Restaurant Rauti in Zürich Altstetten, das der Stiftung RgZ angehört. Dort werden nicht nur Ausschnitte aus dem Stück, sondern auch Interviews und Hintergrundinfos zum Projekt präsentiert.

