Hanneli-Musig tritt an Abschiedstournee in Heimat auf

Birmensdorf Die Hanneli-Musig tritt auf ihrer Abschiedstournee in der Heimat auf: «Wir spielen nicht irgendwelche Hudigääggeler» Volksmusiklegende Ueli Mooser aus Birmensdorf erzählt, was beim Publikum beliebt ist und weshalb er beschloss, dass es nun bald Zeit zum Aufhören sei. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ueli Mooser ist eine Legende in der Volksmusik. Seine Abschiedstournee führt ihn nun auch nach Birmensdorf, wo er wohnt und aufgewachsen ist. Chris Iseli

Volksmusiker Ueli Mooser sitzt in seiner Stube in Birmensdorf. Von hier hat man einen schönen Ausblick auf die Region. Im Zimmer nebenan sitzt seine Frau Chatrina. Sie ist Mitgründerin der Hanneli-Musig, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Melodienerbe der verstorbenen Volksmusiksammlerin Hanny Christen weiterzuverbreiten. «Chatrina plant all unsere Konzerte. In den letzten Jahren wurde dies zunehmend schwierig, weil alle Bandmitglieder so viele verschiedene Verpflichtungen hatten», sagt der 78-Jährige. So habe die Band entschieden, eine Abschiedstournee zu veranstalten, bevor sie die Bühne im nächsten Jahr endgültig verlasse. Die Abschiedstournee heisst «Gassenhauer», gleich wie die im letzten Jahr erschienene Abschieds-CD.

Zum ersten Mal in ihrem 20-jährigen Bestehen haben die Musiker dafür auch ein Musikstück mit Gesang aufgenommen. «Ansonsten erinnere ich immer daran, dass wir als Volksmusiker Tänze, nicht Lieder, spielen», sagt Mooser. Diese Tänze sind nun auch am Samstag, um 20 Uhr, im Birmensdorfer Gemeindezentrum Brüelmatt zu hören, dort legt die Gruppe den fünften Stopp ihrer Abschiedstournee ein. «Es ist schön, wieder einmal in der Heimat zu spielen, da werde ich viele bekannte Gesichter sehen», sagt Mooser, der in Birmensdorf aufgewachsen ist und seit über vierzig Jahren dort wieder wohnhaft ist.

Vom Lehrer zum Volksmusiker

Nur wenige Kilometer von seinem Haus entfernt entstand Moosers Begeisterung für die Volksmusik. «Ich war damals mit einem Lehrerkollegen aus Hedingen befreundet. Dieser spielte Volksmusik auf seiner Violine», sagt er. So sei er als 20-Jähriger eher spät zum Ländler gekommen. Doch ab da habe es ihm umso stärker den Ärmel reingezogen, sodass er vom Saxofon über das Akkordeon bis hin zum Hackbrett die unterschiedlichsten neuen Instrumente erlernte. Am Konservatorium studierte er Kontrabass und Klarinette. Später hängte er seinen Beruf als Lehrer ganz an den Nagel und arbeitete öfters als freischaffender Musiker, längere Zeit als Musikredaktor bei SRF und immer wieder als Komponist und Autor.

Hanneli-Musig Der Volksmusiker Ueli Mooser und seine Frau Chatrina wollten verhindern, dass der rund 12’000 Melodien umfassende Schatz der Baselbieterin Hanny Christen (1899–1976) in Vergessenheit gerät. Deshalb gründeten sie die Hanneli-Musig, die diese Volksmelodien wieder zum Leben erweckt. In ihrer 20-jährigen Geschichte produzierte die Hanneli-Musig acht Tonträger und trat sowohl im In- als auch im Ausland auf. Obwohl ihr Notenmaterial bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wird die Hanneli-Musig mit der sogenannten Neuen Volksmusik in Verbindung gebracht.

Im Keller seines Hauses befindet sich Moosers Übungsraum und sein Instrumentenlager. «Aktuell spiele ich am liebsten Gitarre», sagt er. Mooser erweitert den Rahmen der typischen Volksmusik ständig. «Ich lasse Elemente aus Jazz und Klassik in meine Volksmusikarrangements einfliessen», sagt er. Auch seine Bandmitglieder, Dani Häusler, Johannes Schmid-Kunz, Fabian Müller, Fränggi Gehrig und Peter Gisler ziehen am selben Strick wie er. «Wir spielen nicht irgendwelche Hudigääggeler. Alle unsere Stücke sind arrangiert», sagt er. Seine Frau und er hätten bei der Auswahl der Hanneli-Musikanten gezielt darauf geachtet, dass die Musiker auch starke Komponisten seien. «Wir wollten Notenfresser in unserem Team», sagt Mooser. Ihre Musik zähle dabei zur Kategorie der neuen Volksmusik. Sein Publikum schätze dabei vor allem das Wunschkonzert, die Potpourris verschiedener Tänze.

Mehrere tausend Platten inspirieren ihn zu seinen Kompositionen

Moosers Markenzeichen ist seit Jahrzehnten sein markanter Pagenschnitt. «Letzthin fragte jemand, ob er an den Haaren unter meinem Hut ziehen dürfe. Er meinte, es sei eine Perücke», sagt er und lacht. Früher sei in seinem Mundwinkel oft eine Pfeife gehangen, doch diese habe er, nach der Verhängung des Rauchverbots, entsorgt. An der grossen Plattensammlung in seinem Übungsraum hängt er aber immer noch. «Es sind mehrere tausend Stück. Sie helfen mir, wenn ich ein Stück komponieren will», sagt er. Fein säuberlich sortiert, stehen die Platten in den Holzregalen. Die Musikstile reichen dabei von Jazz über Klassik bis zu Blues und Volksmusik aus aller Welt.

Mooser schaut mit einem wehmütigen Blick auf die vergangenen Jahre. «Das gemeinsame Musizieren, Ausprobieren und Auftreten wird mir fehlen», sagt er. Man könne die Musikanten der Hanneli-Musig aber weiterhin buchen. «Wir werden einfach nicht mehr den starken Druck haben, aufzutreten und zu liefern.» Üben werde er vorerst sowieso weiterhin. Denn als älterer Mensch müsse er gut darauf achten, dass seine Fingerfertigkeit nicht abnehme und er alle Tonfolgen weiterhin in einem guten Tempo spielen könne. Das sei auch wichtig, da er neben seinem Engagement für die Hanneli-Musig ja immer noch als Kapellmeister der Konzert- und Tanzkapelle Ueli Mooser fungiere.

Samstag, 14. Mai 2022, Birmensdorf, Gemeindezentrum Brüelmatt 20 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen