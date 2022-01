Birmensdorf Die ewige Verschieberei hat ein Ende: Das Birmifäscht ist jetzt definitiv «gestorben» Lange hoffte man in Birmensdorf, dass das Dorffest irgendwann doch noch durchgeführt werden kann. Nun ist selbst bei den Organisatoren der letzte Funken Hoffnung erloschen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 07.01.2022, 03.26 Uhr

Das Birmifäscht hätte rund um das Brüelmattquartier stattfinden sollen. Die Wiese wird ab diesem Frühling wegen der Sanierung des Schulhauses Brüelmatt für Schulprovisorien benötigt. Sandro Zimmerli

Es ist tragisch. Eigentlich hätten die Birmensdorfer schon längst wieder ein Birmifäscht bekommen müssen. Doch obwohl es ihnen immer wieder versprochen wird, erhalten sie es nicht. Die letzte Ausgabe des Fests fand zum Jahrtausendwechsel im Jahr 2000 statt. Und dabei bleibt es wohl auch, wie sich jetzt zeigt.

Dabei flackerte vor nicht allzu langer Zeit ein Hoffnungsschimmer auf. Der neue OK-Präsident Dominic Stutz wollte das vor 46 Jahren erstmals ausgetragene und seit gut zwei Jahrzehnten auf Eis gelegte Fest im Jahr 2020 Jahren wieder aufleben lassen. Der Termin war fixiert, selbst das Programm stand fest.

Corona, Corona und wieder Corona

Doch dann kam Corona und zerstörte die Pläne. Das Organisationskomitee musste das Fest also um ein Jahr verschieben. Weil sich die Pandemie auch später nicht wirklich entschärfte, wurde der Anlass im selben Jahr erneut um ein Jahr verschoben, und zwar auf Ende April 2022. Selbst dieses Datum wurde inzwischen wieder angepasst. So steht derzeit auf der Homepage des Fests: «Neues Datum: Birmifäscht vom 8. bis zum 10. Juli 2022».

Doch damit nicht genug. In dieser Woche teilte die Gemeinde Birmensdorf der «Limmattaler Zeitung» mit, dass das Fest beim Brüelmattquartier ganz abgesagt werde. Dieses Mal «endgültig», wie es heisst: «An der Sitzung vom 13. Dezember 2021 beschloss das OK, das Birmifäscht endgültig abzusagen.»

Gemeinderat Ringo Keller (SVP) ist Teil des Organisationskomitees. Er begründet den Entscheid wie folgt:

«Ein kompliziertes Schutzkonzept hätte beim Kanton eingereicht werden müssen.»

Und selbst wenn dieses bewilligt worden wäre, hätte man das Risiko einer Absage kurz vor dem Fest nicht ausschliessen können. Angesichts dieser Unsicherheit hätten viele Vereine und Standbetreiber «nicht mehr grosses Interesse gezeigt», heisst es weiter. Ein zusätzliches Problem sei, dass der Turnverein aufgrund seiner Ressourcen das Hauptzelt nicht mehr betrieben könne. Und so habe man schliesslich beschlossen «den Schlussstrich zu ziehen, um keine weiteren Aufwände mehr zu generieren».

Es hätte eine schöne Serie werden können

Das ist schade, denn die Geschichte fing gut an. Die erste Ausgabe des Fests fand 1976 statt. Damals wurde das 1100-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert. Weil es so gut lief, beschloss man, aus der einmaligen Sache eine Tradition zu machen und feierte in der Folge im 11-Jahres-Rhythmus. So wurde im 1987 die Schnapszahl 1111 zelebriert und 1998 der etwas weniger auffällige 1122. Geburtstag.

Schliesslich wurde man noch ambitionierter: Bereits zwei Jahre später fand erneut ein Birmifäscht statt, an dem anlässlich des ausgehenden zweiten Jahrtausends der Zusammenhalt unter den Bewohnern gefeiert wurde, wie es der damalige Gemeindepräsident Jakob Gut (SVP) ausdrückte. Und auch mit dem eigentlichen Birmifäscht schien es vorwärtszugehen: So planten die Verantwortlichen, den 11-Jahres-Rhythmus auf einen Fünf-Jahres-Rhythmus zu verkürzen.

Die Wirklichkeit holt die Ambitionen ein

Doch die Wirklichkeit sollte den hochgesteckten Zielen zuwiderlaufen: Seither kam kein weiteres Birmifäscht mehr zu Stande. Und dabei bleibt es wohl auch. So sagt Keller auf Anfrage: «Im Moment ist das Projekt für uns gestorben.» Damit das Fest je wieder durchgeführt werden könnte, müsste sich die Situation grundlegend ändern, wie Keller findet. Er nennt zwei Beispiele einer seiner Meinung nach langen Problemliste: So sei unklar, ob das OK in Zukunft überhaupt noch Bestand habe. Und freien Plätze würden in der Gemeinde knapp, da immer mehr gebaut werde. Aktuelles Beispiel: Die Wiese der Sekundarschule ist ab Frühling 2022 nicht mehr frei. Wegen der Sanierung des Schulhauses Brüelmatt werden darauf Schulprovisorien erstellt.

Ist man langsam etwas frustriert bei den Verantwortlichen? Keller antwortet: «Enttäuscht ja. Frustriert nein. Schliesslich können wir nichts dafür.» Das OK habe leider einsehen müssen, dass die Planung des Fests in der derzeitigen Situation einfach nicht möglich sei. Wie viel Geld bis jetzt in die Organisation des für rund 15'000 Besucher geplanten Fests geflossen ist, und ob bereits Sponsorengelder gesprochen wurden, kann er derzeit nicht sagen. Das OK müsse die Daten erst noch zusammentragen.

