Das Bardogs-Showteam trainiert für «Stadt Land Talent» von SRF.

Birmensdorf Körperbeherrschung auf höchstem Level: Die Bardogs sind bereit für die grosse Bühne Das Showteam der Birmensdorfer Bardogs trainiert im eigenen Urdorfer Gym die Sportart Calisthenics. Ihr Talent wollen die Bardogs demnächst auch in der SRF-Castingshow «Stadt Land Talent» unter Beweis stellen. Natacha Schmassmann Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Das Bardogs-Showteam bereitet sich derzeit für die Show «Stadt Land Talent» vor. Bild: Alex Spichale

Der Bass dröhnt. Links ein Salto. Rechts ein Turm aus drei Personen. Hinten am Barren: Eine «Human Flag». Man weiss nicht, wo man hinschauen soll. All diese Elemente sind Teil der Sportart Calisthenics, welche die Bardogs in ihrem Gym trainieren. Das Showteam innerhalb der Gruppe bereitet sich derzeit auf ihren Auftritt bei der SRF-Castingshow «Stadt Land Talent» vor. «Wir betreiben Street-Workout auf einem professionellen Level», meint das Gründungsmitglied Manuel Schiltknecht. Am 11. März werden sie ihr Können im TV beweisen dürfen.

Die Bardogs wurden 2014 von untereinander befreundeten Birmensdorfern gegründet. Im Folgejahr entstand dann auch das Showteam, welches das Kernteam der Gruppe darstellt. Die Mitgliederzahlen seien seitdem stetig gewachsen, sagt Gründungsmitglied und CEO Manuel Schiltknecht. Auch in Zukunft wollen die Bardogs weiter wachsen. «Besonders jetzt nach der Pandemie möchten wir wieder mehr Auftritte haben», sagt Schiltknecht. Für den Auftritt bei «Stadt Land Talent» stehen insgesamt zehn Mitglieder im Einsatz. Das jüngste ist erst dreizehn Jahre alt.

2016 eröffnete die Gruppe ihr Gym, das «Home of Bardogs». Das Gym befindet sich, etwas versteckt, im Urdorfer Industriequartier: «Wir suchten etwas in der Nähe zu Birmensdorf, da die meisten von uns von dort kommen», sagt Schiltknecht.

Im hinteren Teil des über 500 Quadratmeter grossen Gyms trainiert das Showteam der Bardogs. Vor einer Show jeweils zwei- bis dreimal pro Woche. Dazu kommt das persönliche Training, welches je nach Sportlerin und Sportler variiert. Auch dieses sei sehr wichtig, da es die Grundlage des gemeinsamen Trainings bildet, sagt Schiltknecht.

Trainer Sergio Mingote (links) und CEO Manuel Schiltknecht (rechts): Die beiden Gründungsmitglieder im Home of Bardogs, dem eigenen Gym. Bild: Alex Spichale

In der Region sind die Bardogs bekannt, weil sie immer wieder bei Eröffnungen von Street-Workout-Anlagen und anderen Anlässen zeigen, was auf diesen athletisch möglich ist. Als bisherige Highlights in ihrer Geschichte nennt Trainer und Gründungsmitglied Sergio Mingote den Auftritt am letzten «Züri-Fäscht» im Jahr 2019 und einen Auftritt im Rahmen einer Spezialwoche an der Schule KV Zürich: «Dort war die Location besonders cool», fügt Schiltknecht hinzu. Weil die Gruppe so intensiv miteinander trainiere, könne es auch mal zu Spannungen kommen. «In einem Moment können wir uns heftig streiten und am nächsten Tag ist alles wieder gut», sagt Schiltknecht.

Stadt Land Talent Am Samstag, 4. März, um 20.10 Uhr startet die zweite Staffel der Castingshow «Stadt Land Talent» auf SRF 1. Die Jury besteht aus Stefanie Heinzmann, Luca Hänni und Jonny Fischer. Sie bewerten Auftritte in drei verschiedenen Kategorien: Musik, Tanz und Variety. In der Folge am Samstag, 11. März, ab 20.10 Uhr treten die Bardogs aus Birmensdorf auf. Das Livefinale findet am 25. März im luzernischen Emmen statt.

Mingote ist es besonders wichtig, die jüngere Generation zu fördern. «Ich möchte ihnen zeigen, dass man auch mit Sport cool sein kann.» Deshalb bieten die Bardogs auch Trainingsstunden an, die spezifisch auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten sind.

Die wenig bekannte Sportart mit viel Bewegungsfreiheit

Calisthenics ist Training mit dem eigenen Körper. Es gibt also kein Gerät, das die Bewegung vorgibt. «Es geht darum, der Schwerkraft zu widersprechen», meint Trainer Mingote. Seine Lieblingsübung ist die «Human Flag». Während er sich an einer senkrechten Stange festhält, streckt er seinen Körper parallel zum Boden aus.

Das Bardogs-Showteam während des Trainings im Urdorfer Gym. Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale Alex Spichale

«Am besten gefällt mir die Freiheit in diesem Sport», sagt Schiltknecht. Da jede Übung so vielfältig ausbaubar sei, käme man eigentlich nie zu einem Ende. Speziell sei aber, dass die Übungen, welche am einfachsten aussähen, oft am schwierigsten seien. Grundsätzlich versuchen sie, ihre Programme so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.

Schiltknecht empfiehlt Anfängern: «Am Anfang ist es am besten, wenn man mit einem Trainer trainiert. Dies ist sicherer und geht auch auf eine gesunde Weise schneller.» Mingote fügt hinzu: «Lieber weniger trainieren, aber dafür richtig.» Bei vielen sei die Hemmschwelle aber zu gross, sodass sie nicht einfach im Gym vorbeikommen würden. «Viele haben Angst, es zu probieren – aber bei uns sind alle Levels willkommen», sagt Schiltknecht.

Auf die bevorstehende Castingshow freuen sie sich ganz besonders: «Das wird sicher ein einmaliges Erlebnis», sagt Schiltknecht. Es ist aber nicht ihre erste Fernsehshow, im Jahr 2017 nahmen sie bereits an der deutschen Castingshow «Das Supertalent» teil. «Dort haben wir leider nicht bereits in der ersten Folge Vollgas gegeben – daraus haben wir gelernt», sagt Schiltknecht überzeugt.

In der Sendung vom 11. März wird sich dann herausstellen, ob es das Bardogs-Showteam mit seiner Performance ins grosse Finale schafft.

