Birmensdorf Dieser 90-Jährige baut Spanisch-Brötli-Bahn-Modelle auf Anfrage Romeo Pianezzi von den Reppischtaler Eisenbahn Amateuren stellt in seinem Keller Bausätze der Bahn her, die ihr 175-Jahr-Jubiläum feiert. Lukas Elser 24.08.2022

Romeo Pianezzi präsentiert in seiner Werkstatt in Affoltern am Albis eines seiner Spanisch-Brötli-Bahn-Modelle in Spur 0. Lukas Elser

Romeo Pianezzi will nichts machen, das es schon gibt. Er habe nie richtig Freude gehabt an einer Märklin-Lok. «Die haben doch alle. Ich möchte lieber etwas, das die anderen nicht haben», sagt er, als ihn die «Limmattaler Zeitung» in seiner Werkstatt in Affoltern am Albis besucht.

Im Keller seines Hauses, zwischen Modelleisenbahnvitrinen, Spritzkabine, Bohrmaschinen, jeder Menge Messing und selbst hergestelltem Spezialwerkzeug, präsentiert der 90-Jährige seine Modelle der Spanisch-Brötli-Bahn, an denen er zurzeit arbeitet. Seine Modelle des Limmattaler Zugs, der in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag feiert und den Einstieg der Schweiz ins Eisenbahnzeitalter markiert, sind beeindruckend.

An keinem Detail wird gespart

Ob Trittbretter, Handgriffe, detailreich verzierte Stützen unter dem Vordach der Wagen, Pianezzi hat kein Detail der einst zwischen Zürich und Baden verkehrenden Bahn ausgelassen. Jeder Wagen ist individuell beschriftet, das «Limmat»-Schild auf dem Kessel hat er eigenhändig graviert. Die Nieten, die das Original zusammenhalten, treten klar hervor.

Pianezzis Spanisch-Brötli-Bahn auf einer Modellanlage. Hans-Martin Hottinger /Zvg

Pianezzi hat bereits zehn Lokomotiven der Schweizer Nordbahn – so hiess die Eisenbahngesellschaft offiziell – hergestellt. Er macht sie nämlich nicht allein für sich, sondern möchte sie auch verkaufen. Für den rüstigen Herrn mit dem spitzbübischen Gesicht hat der Vertrieb von selbstgefertigten Modelleisenbahnen Tradition.

Ende der 1950er-Jahre gründete er zusammen mit einem Kollegen die Kleinfirma Swisstoys, mit dem Ziel, Kleinserien von Modellen zu bauen, die es auf dem Markt nicht gibt. Der Trick, um rascher voranzukommen: Pianezzi nimmt das Fahrwerk eines bekannten Herstellers als Basis, um darauf den Wagen oder die Lokomotive seiner Vorliebe zu bauen.

Nach diesem Prinzip produzierte er hundert Stück der Be 4/6, die typischerweise rotbraune, in den 1920er-Jahren erbaute Schnellzuglokomotive der Gotthardbahn. Oder seine tausend Exemplare des Güterzugbegleitwagens Sputnik.

Drei Monate für eine Lokomotive

Seine Spanisch-Brötli-Bahn hat Pianezzi allerdings nicht nach dieser Konstruktionsweise gefertigt. Alles daran – auch der Antrieb – hat er in aufwendiger Handarbeit aus Messing hergestellt. Insgesamt steckten in jeder Lokomotive drei Monate Arbeit, und zwar bei einem Vollzeitpensum, sagt er. Wenn man bedenkt, dass nur schon der Kamin der Lok aus zig Einzelteilen besteht, die aufwendig von Hand gefräst, gedreht oder gegossen werden mussten, erscheint dieser Zeitaufwand äusserst gering.

Im Keller seines Hauses arbeitet Romeo Pianezzi an seiner Kleinserie der Spanisch-Brötli-Bahn. Lukas Elser

Solche Modelle kosten selbstverständlich etwas mehr als eine herkömmliche Spielzeugeisenbahn. Für einen Spanisch-Brötli-Bahn-Bausatz verlangt Pianezzi 5000 Franken. Er beinhaltet eine komplett zerlegte vollständige Komposition aus Lokomotive, Kohlen-, drei Personen- und drei Güterwagen.

Die Spanisch-Brötli-Bahn ist übrigens nicht das einzige, das Pianezzi mit dem Limmattal verbindet. Seinen Stammverein, den von ihm selbst 1958 gegründeten Modelleisenbahn-Club des Bezirks Horgen, verliess er, weil er im fortgeschrittenen Alter nicht mehr so weit fahren wollte. Also suchte er einen Club, der näher bei Affoltern liegt – und fand ihn bei den Reppischtaler Eisenbahn Amateuren (REA) in Birmensdorf. Er kannte den Club noch aus einer früheren Zeit. Als dieser im Jahr 1968 als Schülerclub gegründet wurde, stand der damals 36-jährige Pianezzi dem Verein als Pate zur Seite. Und mittlerweile ist er schon seit 21 Jahren REA-Mitglied.

Das Bahnfieber hat ihn nicht von Anfang an befallen

Mit seinen Modellen hat sich Pianezzi einen Namen in der Modellbauszene gemacht. Wer hätte da gedacht, dass diese Figur nur über Umwege zu den Bahnen kam. Der Handwerker, passionierte Velofahrer und spätere Inhaber eines kleinen Lampengeschäfts hatte zuerst Modellflieger gebaut. Und als diese alle in die Brüche gingen, wendete er sich Schiffen zu.

Eines davon, eine Rekonstruktion des auf dem Genfersee verkehrenden Belle-Epoque-Schaufelraddampfers Suisse mit Dampfantrieb, befindet sich noch in seinem Atelier. Jedoch verleideten ihm die Schiffe auch rasch, da er die teils meterlangen Teile, um sie fahren zu lassen, immer erst mühsam mit dem Velo zu einem Teich schleppen musste. So schaute er sich nach etwas Handlicherem um – und fand sein Glück schliesslich in den Modelleisenbahnen.

Um sein Lebenswerk zu ehren, haben ihm die Reppischtaler Eisenbahn Amateure an der vor zwei Monaten in Birmensdorf durchgeführten Ausstellung Trainexpo.ch eine Sonderschau gewidmet. Das Ausstellungsplakat mit Pianezzis Konterfei und einer Beschreibung steht in dessen Atelier.

