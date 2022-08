Birmensdorf Das Limmattal en miniature: Zum 175. Geburtstag hat er die gesamte Strecke der Spanisch-Brötli-Bahn nachgebaut Der Birmensdorfer Hans Germann hat die Geschichte der Bahn in einer Modellanlage verewigt. Er hat einen faszinierenden Mikrokosmos geschaffen, der weder den Schutzengel im Hauptbahnhof noch das frivole Treiben in der Bäderstadt Baden auslässt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Über 1000 Stunden habe er in seine Anlage gesteckt, sagt Hans Germann. Sie ist derzeit im Kindermuseum in Baden zu sehen. Claudio Thoma

Man kann die Entstehungsgeschichte der Spanisch-Brötli-Bahn in einem Buch nachlesen. Oder sie sich auf historischen Fotos vergegenwärtigen. Nur bleibt man so meistens in der zweiten Dimension hängen. Der Birmensdorfer Hans Germann wollte das ändern – und hat zentrale Momente der Geschichte zu ihrem 175-Jahr-Jubiläum in einer Miniaturwelt eingefroren.

Der 76-Jährige hat in über 1000 Arbeitsstunden eine vier Meter lange Modellanlage der Strecke von Zürich nach Baden im Massstab 1:87 entworfen, und zwar so, wie sie im Jahr 1847 ausgesehen hat. Er hat mit Historikern gesprochen, in der Zentralbibliothek Zürich recherchiert und Fotos verglichen, um möglichst nahe an die damalige Zeit heranzukommen.

Hans Germann hat in über 1000 Stunden die gesamte Strecke der Spanisch-Brötli-Bahn abgebildet. Hier: das Gaswerk in Schlieren. Claudio Thoma Der Bahnhof Schlieren mit dem Stürmeierhuus, wo gerade eine Hochzeit stattfindet. Claudio Thoma Der alte Bahnhof Dietikon, der heute noch steht. Claudio Thoma Der Bahnhof Altstetten. Claudio Thoma Der erste Hauptbahnhof in Zürich. Germann hat ihn mit dem Schutzengel von Niki de Saint Phalle versehen. Claudio Thoma Die Spanisch-Brötli-Bahn fährt im Hauptbahnhof ein. Claudio Thoma Die Taverne zur Krone in Dietikon, der Schlosshügel in Baden mit der Ruine Stein und der Sankt-Nikolaus-Kapelle, gefolgt vom Stadtturm. Claudio Thoma Die Ruine Stein. Claudio Thoma Von Schlieren aus gesehen: Nochmals der Schlossberg, das Gaswerk und die Taverne zur Krone. Claudio Thoma Endstation ist der Bahnhof Baden. Claudio Thoma In der Bäderstadt soll es frivol zu und her gegangen sein: Nackte Männer sitzen im Kreis. Im Mittelpunkt tanzt eine Frau an einer Stange. Claudio Thoma Hans Germann hat seine Anlage mit ironischen Anspielungen und viel Liebe zum Detail versehen. Claudio Thoma Und überall findet man historische Verweise wie dieses Foto von der Lokomotive der Spanisch-Brötli-Bahn. Claudio Thoma Pläne der Spanisch-Brötli-Bahn. Claudio Thoma

Die Arbeit hat sich gelohnt. Mit viel Schalk und Sinn für die historischen Zusammenhänge hat er ein Abbild des damaligen Zustands geschaffen. Limmattaler, die die Anlage zu Gesicht bekommen, können dabei ihre Ortsgeschichte Revue passieren lassen.

Kein Detail hat der Betriebsingenieur ausgelassen. So kann man sehen, dass die erste Version des heutigen Zürcher Hauptbahnhofs hinter der Bahnhofshalle über eine Drehscheibe, zwei Ecktürme und nur fünf Gleise verfügte. Und damit der Betrachter seinen HB auch wiedererkennt, hat ihn Hans Germann mit einem kleinen Schutzengel von Niki de Saint Phalle versehen.

Trauer in Altstetten, Hochzeit im Stürmeierhuus

Während in Altstetten gerade ein Trauerzug ein Opfer des in dieser Zeit stattfindenden Sonderbundskriegs beklagt, hat Hans Germann in Schlieren einen Kontrapunkt zum tragischen Ereignis gesetzt. Im Schlieremer Stürmeierhuus findet nämlich eine Hochzeit statt. Deckt man das Dach ab, erblickt man darunter einen festlich eingerichteten Grossen Saal. Das Brautpaar ist gerade mit einer weissen Kutsche angekommen und wartet nun im Stürmeierhuus auf ihre Hochzeitsgesellschaft. Und unmittelbar daneben ziehen zwei Männer neben dem Schlieremer Wasserturm einen Gordon-Bennett-Heissluftballon für eine Wettfahrt auf.

Das Gaswerk in Schlieren. Gerade wird eine Ballonfahrt vorbereitet. Claudio Thoma

In Dietikon vollführt Hans Germann einen Sprung ins Jahr 1940: Dort findet gerade eine Truppenmusterung statt. In diesem Jahr inspizierte General Guisan die Limmatbunker und stieg deshalb im damals grössten Hotel der Stadt ab, der Taverne zur Krone. Und während ein paar Kinder am Schlossberg von Baden Himmel und Hölle spielen, geht es in der Bäderstadt «frivol zu und her», wie es Hans Germann ausdrückt.

Durch ein herzförmiges Fenster kann der Besucher einen Blick in das Innere eines Thermalbads werfen. In schummrigem Licht, vor einer Kulisse aus «1001 Nacht», und begleitet von einer süssen «Loreley»-Melodie aus der Spieldose, tanzt eine Dame an der Stange. Umringt wird sie von badenden Männern, denen die Röte ins Gesicht geschrieben steht. Gemäss Hans Germann eine Anspielung auf die Zürcher Herrschaft, die sich einst in der Bäderstadt vergnügt haben soll.

Hans Germann hat die Anlage mit vielen kleinen Anekdoten gespickt. Claudio Thoma

Die Ausstellung von Hans Germann ist noch bis am 16. Oktober im Kindermuseum in Baden zu sehen. Wer seine Anekdoten hören möchte, kann am Dienstag, 30. August, um 17.30 Uhr an einer Führung im Museum teilnehmen. Weiter wird die Anlage am Samstag, 22. Oktober, anlässlich des Herbstfests im Ortsmuseum Altstetten, am Wochenende vom 29. und 30. Oktober im Ortsmuseum Dietikon sowie am Wochenende vom 5. und 6. November nochmals im Schweizer Kindermuseum präsentiert.

