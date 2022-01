Birmensdorf Damit die Wähler bei den vielen Kandidaten nicht die Übersicht verlieren: Gemeinde Birmensdorf will Wahlapéro durchführen Sofern es das Virus erlaubt, findet in Birmensdorf rund zwei Wochen vor den Wahlen ein Wahlapéro statt. Die zwölf Kandidaten für den Gemeinderat haben dabei je fünf Minuten, um die Wähler von sich zu überzeugen. Lukas Elser 24.01.2022, 14.14 Uhr

Am 27. März wird in Birmensdorf gewählt. Im Bild: Das Gemeindehaus. Lukas Elser

Mit dem neu hinzugekommenen Ernst Brand (parteilos) kandidieren neu zwölf Kandidatinnen Kandidaten für die sechs Sitze im Birmensdorfer Gemeinderat. Das sind doppelt so viele Anwärter, wie es Sitze gibt.

Weil man bei einer solchen Auswahl rasch die Übersicht verlieren kann, will die Gemeinde Birmensdorf am Donnerstag, 10. März, einen Wahlapéro durchführen. Die Wähler haben anschliessend noch bis zu den Wahlen am 27. März Zeit, um sich eine Meinung zu bilden.

Der amtierende Gemeindepräsident Bruno Knecht schreibt in einer Mitteilung:

«Ich habe bereits mehrere Rückmeldungen aus dem Dorf erhalten, dass wir doch auf jeden Fall versuchen sollten, den Anlass durchzuführen.»

Die Veranstaltung gibt jedem Kandidierenden die Möglichkeit, sich in fünf Minuten von seiner besten Seite zu präsentieren. Am Apéro danach soll ein «ungezwungener Austausch mit der Bevölkerung» stattfinden.

Vier Bisherige und acht Neue

Im Birmensdorfer Gemeinderat sind sechs Sitze zu besetzen. Hinzu kommt ein siebter Sitz, der von Amtes wegen durch die künftige Schulpräsidentin oder den künftigen Schulpräsidenten besetzt wird. So sieht es die per 1. Januar 2022 in Kraft getretene Gemeindeordnung der Einheitsgemeinde vor.

Um die sechs Gemeinderatssitze kämpfen vier Bisherige. Es sind dies Hans Rudolf Keller (SVP) und die drei Parteilosen Bruno Knecht, Gabriela Stampa-Rüegg und die erst am 29. August 2021 in den Gemeinderat gewählte Anja Fenner-Zimmermann.

Neu ins Gremium wollen die beiden Parteilosen Ernst Brand und Andreas Bösch sowie Samuel Wenk (SP), Patrick Vogel (FDP), Dominik Mahrer (GLP), Thomas Erismann (Mitte), Ursula Bachmann (Grüne) und Mattias Aggeler (SVP). Eine Kampfwahl gibt es auch ums Präsidium: Der amtierende Gemeindepräsident Bruno Knecht wird von Ernst Brand herausgefordert.

Keine Kampfwahl ums Primarschulpräsidium

Um den zusätzlichen siebten Gemeinderatssitz, den das Primarschulpräsidium einnehmen wird, gibt es dagegen keine Kampfwahl. Die einzige Kandidatin, die sich zur Verfügung stellt, ist Bettina Köhler (parteilos). Bisher war sie nur Mitglied in der Schulpflege, jetzt will sie an die Stelle des amtierenden Primarschulpräsidenten Ernst Brand treten, der Ende März nicht mehr für die Schulpflege antritt.

Zur Erinnerung: Derzeit besteht der Birmensdorfer Gemeinderat noch aus acht Mitgliedern. Dies, weil der amtierende Schulpräsident Ernst Brand gemäss der per 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Gemeindeordnung der Einheitsgemeinde von Amtes wegen Teil des Gremiums ist. Es handelt sich dabei aber nur um eine Übergangslösung. Nach den Wahlen wird der Gemeinderat wieder auf sieben Sitze, inklusive Schulpräsident, reduziert.