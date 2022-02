Birmensdorf Gemeinde verbarrikadiert Brücken und Veloweg – für die Sicherheit der Kinder Der Birmensdorfer Gemeinderat reagiert an zwei Orten auf potenzielle Kindergefahren. Auch wenn bis jetzt offenbar noch nichts passiert ist. Lukas Elser 1 Kommentar 11.02.2022, 12.29 Uhr

Diese Brücke über die Reppisch wurde nun mit Maschendrahtzaun ergänzt. Lukas Elser

Dem Kindswohl misst man in Birmensdorf derzeit einen hohen Wert bei. Gleich in zwei Bereichen hat die Gemeinde in die Sicherheit der Kleinsten investiert.

Gemäss einer aktuellen Gemeinderatsmitteilung wird am Wendeplatz zwischen Breiteweg und Breitestrasse in den nächsten Wochen eine neue Schranke installiert. Bei schnellen Velofahrern soll der Weg nämlich eine beliebte Abkürzung sein. Und so würden Kinder «unnötig gefährdet», findet der Gemeinderat.

Der Breiteweg (beim blauen Schild im Schatten) soll mit einer zusätzlichen Schranke versehen werden. Lukas Elser Am Wegrand befindet sich nämlich ein Spielplatz. Lukas Elser Auf der Seite Aescherstrasse gibt es bereits eine Schranke. Lukas Elser

Für Velofahrer bietet sich diese Abkürzung an. Denn einerseits ist der Weg explizit als Fuss- und Veloweg gekennzeichnet. Und andererseits können sie, wenn sie vom Zentrum her kommend Richtung Aesch wollen, so dem Verkehr auf der Luzernerstrasse ausweichen.

Dummerweise befindet sich gleich neben dem Breiteweg, den sie als Abkürzung benutzen, ein Spielplatz. Gemäss Anwohnern sollen hier stets viele Kinder spielen. Zusammenstösse gelten deshalb als vorprogrammiert.

Bewohner unterstützen die Massnahme

Zwei Spaziergänger, die die «Limmattaler Zeitung» vor Ort angetroffen hat, geben dem Gemeinderat recht. Eine Frau, die in einem Mehrfamilienhaus am Wendeplatz wohnt, sagt:

«Ich wohne im vierten Stock und beobachte die Velofahrer. Sie sind oft viel zu schnell unterwegs.»

Was die Sache zusätzlich verschärft: Immer wieder stellt sie fest, dass die meistens in der Rushhour verkehrenden Velofahrer mit mangelhafter Beleuchtung ausgestattet seien. Auch Liegenschaftenbesitzer Ruedi Oehninger findet die Massnahme gut: «Die Schwächsten müssen geschützt werden.»

Jetzt kann definitiv kein Kind mehr in den Bach stürzen

Einen Kilometer weiter entfernt befindet sich eine andere potenzielle Gefahr für Knirpse. Die Rede ist von einer Brücke, die über die Reppisch führt.

Wie der Birmensdorfer Gemeinderat schreibt, hatte sich eine besorgte Grossmutter bei ihm gemeldet. Ihr Problem: Die Brücke, die sich unmittelbar neben dem öffentlichen Spielplatz Zwüschetbäche und dem Kindergarten Lettenmatt befindet, sei nicht kindersicher. Sie fürchtete offenbar, dass ihr Enkel von der Brücke fallen und ins Gewässer stürzen könnte. Der Gemeinderat nahm ihre Sorge ernst und machte den Übergang kindersicher. Seither ist das Geländer, das bereits vorher aus mehreren Längsverstrebungen bestand, zusätzlich mit einem Maschendrahtzaun gesichert. Und die vorher noch gar nicht geschützten Enden der Brücke haben jetzt auch ein Geländer erhalten.

Diese Brücke über die Reppisch in Birmensdorf war offenbar nicht kindersicher. Lukas Elser Gleich nebenan befindet sich ein öffentlicher Kinderspielplatz (im Bild) und ein Kindergarten. Lukas Elser Die Enden waren vorher noch nicht gesichert, jetzt hat man das Gelände mit einer Holzkonstruktion verlängert. Lukas Elser Der Hauptteil der Brücke war schon vorher mit diesen Stahlrohren gesichert. Jetzt wurden sie aber auch noch mit einem Maschendrahtzaun versehen. Lukas Elser

Maschendrahtzaun stösst nicht bei allen auf Begeisterung

Angesprochen auf die neue Sicherung sagt eine Spaziergängerin im Pensionsalter: «Seit hundert Jahren ist hier nichts passiert.» Die Massnahme störe sie aber auch nicht wirklich. Ihre Kollegin, selbst Grossmutter, findet das Ganze hingegen etwas übertrieben. Mit ironischem Unterton sagt sie:

«Es könnte ja auch ein Meteorit einschlagen! Müssen wir jetzt jeden Baum absichern? Da könnte ja auch ein Kind runterfallen.»

Auf mehr Verständnis stösst man bei den Betroffenen selbst. Auf dem Spielplatz, der am sonnigen Mittwochnachmittag ziemlich gut besucht war, wiegt eine Mutter ihren zweimonatigen Säugling im Tragetuch hin und her. Sie habe zwar noch nie von einem Unfall auf der Brücke gehört, sagt sie, findet die Massnahme aber gut: «Jetzt kann nichts mehr passieren.»

Allerdings hätte es ihrer Meinung nach auch völlig ausgereicht, wenn nur die bis vor kurzem noch völlig ungeschützten Enden der Brücke mit einem Zaun versehen worden wären.

Neben der Reppisch-Brücke beim Spielplatz Zwüschetbäche wurde auch jene bei der Schuhmacherei Huwyler kindersicher gemacht.

1 Kommentar Margrit Holzhammer vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, existiert ein noch viel grösseres Gefahrenpotential im Dorf. Es betrifft den Fussweg zwischen der kath. Kirche und dem steil abfallenden Abhang bis hinunter zur Reppisch. Jedes Mal frage ich mich, warum es dort keinen Zaun oder eine Hecke hat! Es ist an dieser Stelle nicht einfach bis zum Bach hinunter zu gelangen um jemandem Hilfe zu leisten, man kann sich nirgends festhalten. Führt die Reppisch Hochwasser besteht die Gefahr, dass die / der Abgestürzte gleich weggeschwemmt wird. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen