Birmensdorf Baueingabe für neue Reinigungsstufe der Kläranlage Birmensdorf ist erfolgt Bald kann der letzte Schritt des Ausbaus der Birmensdorfer Kläranlage in Angriff genommen werden. 25.02.2022, 17.22 Uhr

So soll sie aussehen, die neue Reinigungsstufe der Birmensdorfer Kläranlage. Zvg

Das Erweiterungsprojekt der Kläranlage Birmensdorf schreitet voran. Der Zweckverband hat das Baugesuch für die 4. Etappe des Ausbaus der Anlage eingereicht. Die Planunterlagen liegen während 20 Tagen auf dem Gemeindehaus von Birmensdorf auf.

Die Stimmberechtigten von Stallikon, Birmensdorf, Uitikon, Aesch, Bonstetten und Wettswil hatten am 28. November mit 92,7 Prozent Ja-Stimmenanteil den 10,5-Millionen-Kredit für eine neue Reinigungsstufe der Kläranlage Birmensdorf durchgewinkt. Damit war der Grundstein für die Modernisierung der Anlage gelegt. Der Bund wird vor­aussichtlich 70 Prozent des Betrags, also 7,3 Millionen Franken, davon übernehmen. Die Gesamtkosten werden unter den Gemeinden aufgeteilt.

Neue Reinigungsstufe mit einem Verfahren namens Ozonung

Geplant ist eine neue Reinigungsstufe, die im nordwestlichen Teil des Areals errichtet wird. Sie soll die Abwasserreinigungsanlage (ARA) mit einem zusätzlichen Verfahren namens Ozonung ausstatten. Die bereits in anderen Kläranlagen angewendete Technologie soll das Abwasser von Mikroverunreinigungen wie Medikamentenrückständen, Pflanzenschutzmitteln oder Kosmetikprodukten befreien. Im Kanton müssen bis 2035 insgesamt 34 kommunale Kläranlagen mit einer neuen Technik ausgerüstet werden.

Der Spatenstich soll im Sommer erfolgen und die Inbetriebnahme zwei Jahre später. Beim aktuellen Ausbauschritt handelt es sich um die vorläufig letzte Etappe in einem grösseren Ausbau der fast 50-jährigen ARA Birmensdorf.

Die Kläranlage wurde in den vergangenen Jahren schrittweise erneuert und ausgebaut. Bereits 2013 sprachen die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden einen Kredit in der Höhe von 25,6 Millionen Franken für die Erweiterung der Anlage. Mit dem Ausbau will man für das bevorstehende Bevölkerungswachstum gerüstet sein. (lue)