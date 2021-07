Sturm in Birmensdorf: Autos unter Bäumen begraben

Birmensdorf Autos unter Bäumen begraben, Feuerwehr immer noch mit Unwetter beschäftigt Ein Sturm hat in der Nacht auf Dienstag mehrere Orte im Limmattal verwüstet. Besonders viel hatte die Feuerwehr in Birmensdorf zu tun. Lukas Elser 13.07.2021, 14.32 Uhr

Bäume krachten auf Fahrzeuge. Zvg / zvg Bei manchen führte das zu einem Totalschaden. Zvg / zvg Mehrere Strassen waren nicht mehr befahrbar. Zvg / zvg Die Einsatzkräfte mussten mitten in der Nacht ausrücken... Zvg / zvg ...und Schwerstarbeit leisten. Zvg / zvg

Der Sturm in der Nacht vom Montag auf den Dienstag hat im Limmattal diverse Schäden angerichtet. Besonders in Birmensdorf.

Michael Heynen, Kommandant der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch, ist mit seinen Männern und Frauen seit Dienstagmorgen um 1.50 Uhr im Einsatz. Für ihn handelt es sich um ein ausserordentliches Ereignis:

«Ein Unwetter von diesem Ausmass hatten wir zuletzt im Jahr 2015.»

Tatsächlich gingen aus dem Limmattal bei der Kantonspolizei rund ein Dutzend Meldungen ein, wie es dort heisst. Die meisten davon aus Birmensdorf, vereinzelte aus Schlieren.

Heynen zählt die Schäden in Birmensdorf auf:

Unter anderem ist ein Baum auf die Aargauerstrasse gekippt und in eine private Tiefgarage ist Wasser eingedrungen. Mehrere Autos liegen unter umgestürzten Bäumen. Einige Autos haben einen Totalschaden erlitten.

Ein Baum ist auf eine Fahrleitung der SBB gefallen. Er musste zusammen mit den SBB weggeräumt werden.

Andere Bäume liegen auf der Strasse und mussten zersägt und entfernt werden. Wieder andere sind eingeknickt und müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Mehrere Strassen mussten wegen des Sturms gesperrt werden, mittlerweile sind sie aber wieder offen.

Am Dienstagvormittag kam es zu Staus und Verspätungen auf mehreren Buslinien.

Als schwierig stellte sich für die Feuerwehr heraus, dass die Verbindung zwischen Birmensdorf und Aesch anfangs wegen umgestürzter Bäume für die Einsatzkräfte gar nicht befahren werden konnte. Heynen sagt:

«Das Problem ist, dass wir zwei Depots haben, eines in Aesch und eines in Birmensdorf. Um an unser Material heranzukommen, mussten wir erst zwei Stunden lang die Aescherstrasse freiräumen.»

Und da die dafür nötigen Werkzeuge nicht in genügendem Mass vorhanden waren, musste es sich die Feuerwehr bei Privaten besorgen.

Heynen rechnet damit, dass sich der Einsatz noch bis am frühen Dienstagnachmittag hinzieht. Immerhin wurde die Aargauerstrasse mittlerweile geräumt.

Der «Tages-Anzeiger» spricht von mehreren hundert Feuerwehreinsätzen im ganzen Kanton. Stark betroffen seien neben Zürich auch Wallisellen und Kloten gewesen.

Ein interessantes Detail: Uitikon hat bei diesem Unwetter einen besonderen Rekord aufgestellt. Gemäss Nachrichtenportal SRF wurden im Ortsteil Waldegg in nur gerade einmal 10 Minuten 31,1 Millimeter Niederschlag gemessen.

«Dies ist eine der grössten Regensummen, die in der Schweiz in so kurzer Zeit je gemessen wurde», schreibt das Portal. Der Allzeit-Rekord mit 41,1 Millimetern in 10 Minuten sei während eines Gewitters in Lausanne im August 2018 aufgestellt worden.