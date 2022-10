Birmensdorf Autobahn war wegen Fahrzeugbrand im Hafnerberg-Tunnel gesperrt – das führte zu grossem Stau mitten in Birmensdorf Am Donnerstagabend war die Autobahn zwischen Urdorf-Süd und Birmensdorf gesperrt, weil im Hafnerberg-Tunnel ein Fahrzeug gebrannt hat. David Egger und Sharleen Wüest 06.10.2022, 20.47 Uhr

Hier ist die Barriere zu sehen, mit der die Zufahrt auf die Autobahn gesperrt wurde. wue Eine lange Blechkolonne steht vor Birmensdorf. wue Nur äusserst langsam ging es vorwärts. Es war ein grosser Stau in Birmensdorf. wue Der Fahrzeugbrand im Hafnerberg-Tunnel wirkte sich stundenlang auf den Verkehr aus. wue

Am Donnerstagabend nach 18 Uhr fing im Hafnerberg-Tunnel in Birmensdorf ein Kleinwagen an zu brennen. Das hatte grossräumige Auswirkungen auf den Feierabendverkehr im Limmattal. Die Autobahn zwischen Urdorf-Süd und Birmensdorf wurde wegen des Brands in beide Richtungen komplett gesperrt.

Da nun der ganze Verkehr von der Autobahn auf andere Routen auswich, kam es zu grossen Staus auf kleineren Strassen. So ergab sich etwa in Birmensdorf eine sehr lange Blechkolonne, wie die« Limmattaler Zeitung» vor Ort feststellen konnte. Zeitweise ging es überhaupt nicht mehr vorwärts. Der Fahrzeugbrand wirkte sich auch auf den öffentlichen Verkehr aus – denn auch Busse standen nun im Stau.

Die Ursache des Fahrzeugbrands ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei Zürich dürfte zu einem späteren Zeitpunkt genauere Angaben machen. Die Verkehrsüberlastung dauerte um 20.30 Uhr weiterhin an.