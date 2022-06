Birmensdorf: Alterszentrum lädt zum Jubiläumsfest

Birmensdorf Zehn Jahre Alterszentrum am Bach: Am Samstag findet das Jubiläumsfest statt Das Birmensdorfer Alterszentrum Am Bach wird am 18. Juni sein zehnjähriges Jubiläum feiern. LiZ 13.06.2022, 13.00 Uhr

Am Samstag, 18. Juni, lädt das Birmensdorfer Alterszentrum Am Bach zum Jubiläumsfest. zvg

Von 11 bis 16 Uhr werden auf dem Parkplatz des Alterszentrums verschiedene Attraktionen geboten. Es gibt unter anderem eine Festwirtschaft, es spielt das Alphorn-Duo Wey und zudem gibt es ein Karussell.

Der Grundstein für das gemeinsame Alterszentrum von Birmensdorf und Aesch war 2010 gelegt worden, die offizielle Eröffnung wurde 2012 gefeiert. Dem Projekt ging ein jahrelanger politischer Prozess voraus. Erste entsprechende Gespräche zwischen Birmensdorf und Aesch gab es bereits 2003. Zwei Jahre später wurde die Genossenschaft Alterszentrum Am Bach gegründet.

Definitiv nötig wurde ein eigenes Alterszentrum für Birmensdorf und Aesch, nachdem Urdorf aufgrund erhöhten Eigenbedarfs die Anschlussverträge für das Alterszentrum Weihermatt per Ende 2010 gekündigt hatte. Nicht Teil der Trägerschaft, aber mittels Leistungsvereinbarung am Alterszentrum Am Bach angeschlossen, ist die Aargauer Gemeinde Arni.