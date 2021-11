Birmensdorf/Aesch Kommandant Michael Heynen gibt seinen Posten ab: Das sind die Gründe Michael Heynen ist per 1. Januar 2022 nicht mehr Kommandant der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch. Er hat persönliche Motive. Lukas Elser Jetzt kommentieren 30.11.2021, 18.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Heynen bei einer Hauptübung der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch. Christian Murer

An der Spitze der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch kommt es zu einer Rochade: Michael Heynen, der seit vier Jahren das Kommando über die Mannschaft innehat, gibt per 1. Januar die Leitungsfunktion an seinen aktuellen Stellvertreter Markus Steiner ab. Heynen verlässt die Institution aber nicht, sondern übernimmt ab diesem Zeitpunkt seinerseits den Stellvertreterposten.