CVP Birmensdorf-Aesch wechselt Namen zu «Die Mitte»

Birmensdorf/Aesch Auch die CVP Birmensdorf-Aesch heisst nun offiziell «Die Mitte» Nun also auch in Birmensdorf-Aesch: Die Ortspartei vollzieht den Namenswechsel. Lukas Elser 18.07.2021, 16.28 Uhr

Gehört der Vergangenheit an: das alte CVP-Logo. Themenbild: Donato Caspari

Eine weitere Ortspartei der Christlichen Volkspartei (CVP) hat ihren Namen gewechselt. Nachdem die Bundes- und die Kantonalpartei sowie verschiedene Limmattaler Ortsparteien den Namenswechsel von CVP zu «Die Mitte» vollzogen haben, hat sich auch die CVP-Ortspartei Birmensdorf-Aesch eine neue Bezeichnung gegeben. Die Partei hat an ihrer Generalversammlung am Donnerstag einstimmig beschlossen, dass sie nun offiziell «Die Mitte Birmensdorf/Aesch» heisst. Dies schreibt die Aescher Gemeinderätin, Kantonsrätin und Ortsparteipräsidentin Janine Vannaz in einer Mitteilung.