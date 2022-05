Neue Badi-Becken: Birmensdorfer Stimmvolk bewilligt 4,4 Millionen

Birmensdorf 4,4-Millionen-Kredit: Stimmberechtigte sagen klar Ja zu den neuen Badi-Becken Das Birmensdorfer Stimmvolk hat mit fast 70 Prozent Ja-Stimmen entschieden: Die Becken des Schwimmbads Geren werden neu mit Chromstahl ausgekleidet. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 15.05.2022, 19.29 Uhr

Die Becken des Birmensdorfer Schwimmbads Geren sollen schon in der Saison 2023 in neuem Glanz erstrahlen. Sandra Ardizzone

Das Birmensdorfer Stimmvolk hat klar entschieden: Die Becken des Schwimmbads Geren sollen instand gestellt werden. Dafür haben die Stimmberechtigten mit 69,15 Prozent Ja-Stimmen einen Kredit von gut 4,4 Millionen Franken bewilligt. Es gingen 1320 Ja- und 589 Nein-Stimmen ein. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,82 Prozent.

Den zuständigen Gemeinderat, Gesundheitsvorstand Ringo Keller (SVP), freut das Ergebnis: «Das zeigt, dass die Bevölkerung hinter der Badi als Freizeitangebot steht», sagt er auf Anfrage. «Dass das Resultat so klar ist, ist auch für mich überraschend.» Überraschend dürfte das Ergebnis vor allem vor dem Hintergrund sein, dass die Rechnungsprüfungskommission den Kredit zur Ablehnung empfohlen hatte. Dies, weil die Gemeinde für die Finanzierung des Projekts ein langfristiges Darlehen aufnehmen werden muss.

Die Sanierung soll schon diesen September nach Saisonende starten, verrät Keller weiter. Und:

«Das Baugesuch ist bereits unterschrieben und ich werde dieses am Montag im Bauamt abgeben.»

Wann sich die Badegäste erstmals in den neuen Schwimmbecken erfrischen können, hänge vom Winter ab. Vielleicht sei der Umbau schon pünktlich zum Saisonstart 2023 abgeschlossen, vielleicht beginne die Badesaison nächstes Jahr ein bisschen später. Gesamtleiterin des Bauprojekts ist die Beck Schwimmbadbau AG.

Künftig gibt es kein Sprudelbecken mehr

Gesundheitsvorstand Ringo Keller (SVP) freut sich über das klare Ergebnis. zvg

Für die bevorstehende Gesamterneuerung sei es «zwingend Zeit», hatte die Gemeinde Birmensdorf vorgängig im beleuchtenden Bericht zur Abstimmung geschrieben. Die Instandstellung der Becken der 1985 eröffneten Badi Geren ist der erste Schritt einer gemeindeumfassenden Liegenschaftenstrategie. Ebenfalls Teil dieser Strategie ist der Neubau des Werkhofes mit dem Feuerwehrgebäude. Konkret werden nun das Schwimmer-, das Nichtschwimmer- und das Sprungbecken mit Chromstahl ausgekleidet. Dadurch werden alle drei Becken auf allen Seiten etwa sieben Zentimeter kürzer.

Hinzu kommen weitere kleinere Anpassungen: So wird das Schwimmerbecken künftig nur noch auf einer Seite Sprungböcke haben und die Rutschbahn beim Nichtschwimmerbecken erhält für eine höhere Sicherheit einen sogenannten Sofaauslauf. Die vier Aussenduschen werden ersetzt. Das Sprudelbecken wird ersatzlos rückgebaut. Es habe sich über die vergangenen Jahre gezeigt, dass dieses nicht so beliebt sei, sagt Keller.

Die geplanten Änderungen ziehen einige Anpassungen in den Bereichen Tragstruktur und Elektro nach sich. Zudem dürfen sich Badebegeisterte auf einige neue Attraktionen in der Badi Geren freuen: So erhält das Nichtschwimmerbecken, das bereits über einen Wasserfall verfügt, im Zuge der Sanierung zwei Nackenschwälle, vier Massagedüsen und neue Bodensprudel.

