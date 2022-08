Birmensdorf 1.-August-Rede: Dem parteilosen Mario Fehr fallen die vielen Parteilosen im Birmensdorfer Gemeinderat auf Der Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich sprach übers Militär, sportliche Birmensdorfer und Respekt. Lukas Elser 01.08.2022, 22.14 Uhr

Kommt der Regen noch? Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensdorf. Lukas Elser

Den Festredner, den sie am 1. August zu sich auf den Vorplatz des Gemeindezentrums Brüel­matt geladen haben, kennen die Birmensdorfer gut. Als Sicherheitsdirektor ist Mario Fehr für den kantonalen Waffenplatz Reppischtal verantwortlich, weshalb man ihn hier immer wieder antrifft.

An diesem ersten August 2022 hielt Regierungsrat Mario Fehr die Festansprache. Lukas Elser Er sprach auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensdorf. Lukas Elser Fehr untersteht als Sicherheitsdirektor auch der Waffenplatz Reppischtal. Lukas Elser Deshalb ist er in Birmensdorf immer wieder zu Besuch. Lukas Elser Ursprünglich war Fehr in der SP. Seit einem Jahr ist er nun aber parteilos. Lukas Elser Mit seiner Rede in Birmensdorf stiess er auf Applaus. Lukas Elser Mario Fehr erhält einen Wein aus Birmensdorf vom Birmensdorfer Gemeindepräsident Ernst Brand. Lukas Elser Es spielte die Harmonie Birmensdorf. Lukas Elser Der Platz vor dem Gemeindezentrum Brüelmatt war ziemlich voll. Lukas Elser

An diesem Abend unterstrich der Regierungsrat jedoch nicht nur seine Verbundenheit zum Militärstützpunkt, sondern auch zur hiesigen Sportgeschichte. Fehr, selbst Adliswiler, erinnerte daran, dass die Adliswiler Velolegende Ferdy Kübler auch bekannt als «Ferdy national» lange in Birmensdorf gewohnt habe.

Und dann stellte Fehr, der vor einem Jahr wegen interner Differenzen aus der SP ausgetreten war und seither parteilos ist, fest, dass er in Birmensdorf unter seines gleichen ist. So sagte er: «Schaue ich mir die Zusammensetzung des Gemeinderats an, sehe ich die Parteilosen in der Mehrheit.»

Birmensdorfs am 27. März und am 15. Mai für die Amtsperiode 2022 bis 2026 neu gewählter Gemeinderat besteht aus fünf Parteilosen und zwei Parteiangehörigen. Damit hält die Gemeinde im Limmattal den Rekord, was Parteiabstinenz in der Exekutive betrifft. Für Fehr zählt aber in erster Linie, dass die Menschen in der Schweiz – und in Birmensdorf – für gemeinsame Werte, gegenseitigen Respekt und Verständnis einstehen.

Er appellierte deshalb an den Gemeinsinn und ein Engagement für eine gemeinsame Sache. Schliesslich bedankte sich Fehr bei der Ländlerkapelle Gläuffig und dem Musikverein Harmonie Birmensdorf, der zusammen mit den Tambouren der Kreismusik Limmattal konzertierte. (lue)

Zum Schluss wurde Mario Fehr noch von einem Regenbogen überrascht. Glücklicherweise für ihn blieb der Regen praktisch aus. Lukas Elser