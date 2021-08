Über 35'000 Zürcher Schüler starten am Montag ins neue Schuljahr.

In der Stadt Zürich hiess es am Montag für alle Kinder wieder «ab in die Schule». Dieses Jahr waren es ganze 600 mehr als im August 2020. Die jährlich wachsende Schüleranzahl an den Zürcher Volksschulen führt zu einem Platz-Problem.

Muriel Daasch 23.08.2021, 15.58 Uhr