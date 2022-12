Bildung «Immer wieder negative Schlagzeilen» über die Schule Dietikon – nun fordert Lea Sonderegger ein besseres Image Lea Sonderegger (FDP) möchte, dass die Stadt zielgerechte Massnahmen zur Verbesserung des Images der Schule durchsetzt. Boubacar Sarr 31.12.2022, 05.00 Uhr

Die Dietiker Schulen sind besser als ihr Image, ist die FDP-Gemeinderätin Lea Sonderegger überzeugt. Im Bild: das Dietiker Schulhaus Luberzen. Severin Bigler

Die Schule Dietikon hat laut Lea Sonderegger (FDP) ein schlechtes Image und dies möchte sie ändern. Die Gemeinderätin hat deshalb kürzlich einen Vorstoss eingereicht, den auch Gemeinderatsmitglieder von GLP, Grünen und der Mitte unterstützen.

«Die Dietiker Schulen stehen immer wieder mit negativen Schlagzeilen in den Medien», begründet Sonderegger ihren Vorstoss. «Kein Wunder also, dass viele junge Eltern, deren Kinder kurz vor der Einschulung stehen, von Dietikon wegziehen. Das schadet der Schule, sowie auch der Stadt, da gerade diese Familien oft gute Steuerzahler sind», so Sonderegger.

«Doch die Schule Dietikon ist besser, als die Schlagzeilen suggerieren.»

Lea Sonderegger (FDP) findet, dass wegen der negativen Schlagzeilen die Schule Dietikon schlechter dasteht, als sie ist. zvg

Dies sei der Bevölkerung jedoch kaum bekannt. Aus diesem Grund fordert sie zielgerichtete Massnahmen zur Verbesserung des Images. Die Massnahmen sollen insbesondere jene Zielgruppen erreichen, die zuvor von Negativ-Schlagzeilen abgeschreckt wurden, schreibt Sonderegger in ihrem Vorstoss. Um zu erkennen, ob sich die Massnahmen wie gewünscht auswirken, soll die Stadt zudem objektive Messkriterien erarbeiten, anhand derer jeweils eine Image-Bestandesaufnahme gemacht werden kann.

Als Massnahmen schlägt Sonderegger beispielsweise Geschichten von erfolgreichen Schulabgängerinnen und Schulabgängern vor oder auch einen Tag der offenen Türen. «Das Ziel dieser Massnahmen ist es, die öffentliche Meinung der Schule wieder in die Hände der Stadt statt der Boulevardmedien zu geben», so Sonderegger.

Zwei Artikel über Prügeleien

Zwei Negativ-Storys sind ihr besonders in Erinnerung geblieben. So erwähnt Sonderegger zwei Artikel von «20 Minuten», mit den Titeln «Squid Game auf dem Pausenplatz» und «S. (15) spitalreif verprügelt». Beide Artikel berichteten über gewaltsame Vorfälle an Dietiker Schulen.

Beim einen ging es um die koreanische Netflix-Serie «Squid Game». Schulkinder der 1. bis 4. Klasse der Schule Stierenmatt wollten diese auf dem Pausenplatz nachspielen. Die Serie ist erst ab 16 Jahren freigegeben und enthält auch brutale Prügelszenen. In der Schule Stierenmatt konnte die Pausenaufsicht gerade noch rechtzeitig eine Prügelei verhindern.

Das zweite Beispiel, das Sonderegger erwähnt, ist ein Vorfall, bei dem ein 15-Jähriger auf einem Dietiker Pausenplatz beim Basketball von einem Mitschüler zusammengeschlagen wurde. Laut dem Opfer ging der Täter auf ihn los, weil dieser und seine Freunde nicht mitspielen durften. Aufgrund der Schläge erlitt das Opfer einen Joch- und Nasenbeinbruch.