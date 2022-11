Bibliothekentipp aus Urdorf: «Unschuld» von Takis Würger

Bibliothekentipp aus Urdorf Vor der Hinrichtung bleiben noch 35 Tage für den Beweis der Unschuld Seit zwölf Jahren leitet Karin Korn die Gemeindebibliothek Urdorf. Und es ist noch immer ihr Traumjob, denn hier kann sie ihre Liebe zu Büchern mit dem Kontakt zu Menschen verbinden. Im Interview stellt sie ein neues Buch vor. Jessica Purkert * Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Karin Korn empfiehlt das Buch «Unschuld» von Takis Würger. Zvg

Warum hast du zu diesem Buch gegriffen?

Karin Korn: Vor fünf Jahren ­wurde ich auf den Autor Takis Würger aufmerksam. Sein erster Roman «Der Club» hat mir so gut gefallen, dass ich auch ­seine zwei nächsten Bücher ­gelesen habe. Und jetzt ist ­«Unschuld» erschienen, ein ­klarer Fall für meine Bücher­liste.

Worum geht es in diesem Roman?

Die 23-jährige Molly Carver lebt bei ihrem Onkel Mike in einer kleinen Kellerwohnung in Queens. Und das seit zehn ­Jahren, so lange schon sitzt ihr Vater im Todestrakt, nachdem er sich des Mordes am 16-jährigen Casper Rosendale schuldig bekannt hat. In 35 Tagen soll er hingerichtet werden. So wenige Tage bleiben Molly, um die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. Dafür muss sie zurück in ihre Kindheit nach Rosendales, wo sie als kleines Kind lebte und zu der Familie, die dem Ort den Namen gab. Nur dort kann die Wahrheit verborgen liegen.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Ja, sehr. Takis Würger hat es ­geschafft, eine spannende Handlung mit Problemen der amerikanischen Gesellschaft zu verbinden. Insbesondere die Waffengewalt und die Opioid-Krise wurden gekonnt ein­gebaut. Da ich gemeinsam mit Molly herausfinden wollte, was genau passiert ist, habe ich das Buch in Rekordzeit gelesen.

Wem würdest du das Buch empfehlen?

Da es ein Kriminalroman und eine Familientragödie ist, ­empfehle ich es allen Leserinnen und Lesern, die eine spannende und gut recherchierte ­Geschichte lesen möchten und sich für das heutige Amerika ­interessieren.

*Jessica Purkert ist die stellvertretende Leiterin der Gemeindebibliothek Urdorf.



«Unschuld» von Takis Würger. Penguin-Verlag, München, 2022.

