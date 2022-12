Bibliothekentipp aus Unterengstringen «Der Name der Autorin ist mir sofort aufgefallen» Die Unterengstringer Bibliothekarin Karin Baeriswyl empfiehlt im letzten Bibliothekentipp des Jahres das Buch «Meine Schwester» von Bettina Flitner. Warum, erklärt sie im Interview. Heidi Rippstein * Jetzt kommentieren 26.12.2022, 14.30 Uhr

Das Buch «Meine Schwester» von Bettina Flitner hat es der Leiterin der Bibliothek Unterengstringen, Karin Baeriswyl, angetan. zvg

Karin Baeriswyl, Leiterin der ­Bibliothek Unterengstringen, plant gerne neue Projekte, mag Gespräche in diskussions­freudiger Runde und geniesst viel Zeit mit ihren zwei ­fröhlichen Enkeltöchtern.

Warum hast du zu diesem Buch gegriffen?

Karin Baeriswyl: Beim Büchereinkauf ist mir der Name der ­Autorin sofort aufgefallen. Ich wusste, dass ich diesen Namen schon einmal irgendwo in einem anderen Zusammenhang gelesen hatte. Google klärte mich auf, die Erzählende ist eine vielfach ausgezeichnete Fotografin, Journalistin und Herausgeberin von diversen Bildbänden. Ich habe ihre Fotoausstellung «Hexenjagd Heute» im Anna-Göldi-Museum gesehen, eine unvorstellbar schockierende und schreckliche Zeitdokumentation aus Papua Neuguinea. Was für eine mutige Frau! Dass sie schon jahrzehntelang die Partnerin von Alice Schwarzer ist, sei hier auch erwähnt. ­«Meine Schwester» ist das erste literarische Buch von Bettina Flitner.

Wovon handelt das Buch?

Es ist die Erinnerung an Bettina Flitners Familiengeschichte. Vor allem aber die Geschichte ihrer Schwester, die sich, wie in früheren Jahren schon ihre gemeinsame Mutter, das Leben genommen hat. Die Familie der beiden Schwestern ist geprägt von Depressionen. Bettina Flitner, die nicht von dieser Krankheit heimgesucht wird, beschreibt bildlich genau, wie sich die «schwarzen Vögel der Depression» immer wieder nähern und die Betroffenen ihrer Familie belagern. Sie beschreibt die unstete Kindheit der beiden Schwestern in den 60er Jahren, erzählt von den vielen Umzügen, den Affären ihrer egozentrischen Eltern, von den an sie gestellten Erwartungen der Eltern und Grosseltern, die sie nicht erfüllen konnten. Ein Leben, eine Kindheit, die die beiden Schwestern masslos überforderte. Und während sich die Schreibende aus all den Verstrickungen befreien konnte, verwickelte sich ihre Schwester immer mehr darin.

Wer sollte dieses Buch lesen?

Alle, die gerne Biografien lesen und exakt recherchierte und gut geschriebene Erzählungen mögen. Als Fotografin versteht es Bettina Flitner ausgezeichnet, bildhaft zu erzählen. Ob über die Depression ihrer Schwester und anderer Familienmitglieder oder die Erinnerungen an ihre Kindheit, in der es zum guten Glück auch viel Schönes, Lustiges und Leichtes gab. Mit ihrem klaren und manchmal auch nüchternen Blick auf ihre eigene Geschichte vermag sie die Lesenden von Anfang an in ihren Bann zu ziehen.

*Heidi Rippstein ist die stellvertretende Leiterin der Bibliothek Unterengstringen.

«Meine Schwester» von Bettina Flitner Verlag Kiepenheuer und Witsch, 2022.

Eben gelesen Jeden Monat präsentiert eine Bibliothekarin oder ein Biblio­thekar aus dem Limmattal an dieser Stelle ein Buch, eine DVD oder ein Spiel, die sie selbst kürzlich entdeckt ­haben. Die Rubrik ist in Zu­sammenarbeit mit den Biblio­theken des Bezirks Dietikon ­entstanden.

