Bibliothekentipp: «Ich konnte das Buch fast nicht aus der Hand le

Bibliothekentipp aus Uitikon «Ich konnte das Buch fast nicht aus der Hand legen» Chantal Felix von der Bibliothek Uitikon hat es der Roman «The Seven Husbands Of Evelyn Hugo» angetan. Ursula Eigenmann* 25.07.2022, 16.00 Uhr

Chantal Felix empfiehlt «The Seven Husbands Of Evelyn Hugo» all jenen, die gerne interessante Frauenbiografien lesen. zvg

Chantal Felix arbeitet seit dem 1. Juni als Bibliothekarin in der Bibliothek Uitikon. In ihren jüngeren Jahren ist sie viel in der Welt herumgekommen und hat unter anderem länger in Neuseeland gelebt. Deshalb liest sie ihre Bücher meistens auf Englisch und bevorzugt auf ihrem E-Reader. Der Roman «The Seven Husbands Of Evelyn Hugo» von Taylor Jenkins Reid hat es ihr besonders angetan.

Warum hast du zu diesem Buch gegriffen?

Der Inhalt hat mich sehr angesprochen. Der Roman erzählt eine interessante, fiktive und ungewöhnliche Lebensgeschichte. Ich mag Erzählungen, in denen verschiedene Protagonisten zu Wort kommen, jeder der sieben Ehemänner hat seinen Part und doch ist die grosse Liebe unkonventionell für ihre Zeit.

Was ist die Rahmenhandlung des Romans?

Evelyn Hugo ist die Grande Dame ihrer Generation. Die alternde Schauspielerin gibt seit Jahren keine Interviews mehr und lebt mit ihrer Haushälterin zurückgezogen in New York. Einen Artikel über sie zu schreiben wäre der Traum jedes Journalisten, und grosse Zeitschriften bemühen sich seit Jahren mit ihren Starreportern um ein Interview. Dann gibt die Agentur von Hugo nach. Aber umso überraschender ist es, dass sie darauf besteht, dass eine unerfahrene, junge Reporterin das Interview macht. Die Schauspielerin erzählt der jungen Frau ihr Leben bis ins Detail und erst ganz am Schluss verstehen wir den Grund für ihr Verhalten und den Grad der Verstrickungen. Evelyns grosse Liebe ist keiner ihrer Ehemänner und die Wahrheit über ihr Leben ist komplexer als gedacht.

Was hat dir besonders gefallen?

Evelyn ist schonungslos offen in ihren Erzählungen. Sie benutzt ihre Ehemänner, um zu bekommen, was sie will. Der erste Ehemann, ein Handwerker, bringt sie von Hell’s Kitchen in New York nach Los Angeles. Seine Tage sind dann aber schnell gezählt, denn Ehemann Nummer zwei kann einiges mehr tun für Evelyns Werdegang zum erfolgreichsten Superstar ihrer Zeit. Die Autorin beschreibt die charismatische Schauspielerin sehr authentisch. Ich habe sogar im Internet recherchiert, weil ich an der Fiktion gezweifelt habe. Die grundsätzliche Frage des Buches ist: Wie viel will man opfern für den Erfolg?

Wem würdest du dieses Buch empfehlen?

Allen, die gerne interessante Frauenbiografien lesen. Das Buch ist die perfekte Ferienlektüre: unterhaltsam und zu Herzen gehend. Ich konnte es fast nicht aus der Hand legen. Übrigens: Eine Liebesgeschichte, die hunderttausende Tiktok-Userinnen zu Tränen gerührt hat.

*Ursula Eigenmann ist die Leiterin der Bibliothek Uitikon.

Taylor Jenkins Reid: The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Simon & Schuster, 2021 English ebook: 978-1-398-51570-3; English Paperback: 978-1-398-51569-7 Deutsch: Die sieben Männer der Evelyn Hugo, Ullstein Taschenbuch; 2022; 978-3-548-06673-8.