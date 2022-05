Bibliothekentipp: «Edens Zero» von Hiro Mashima

Bibliothekentipp aus Dietikon «Planeten und Personen sind einzigartig» Maël Ellenberger von der Bibliothek Dietikon mag Mangas. «Edens Zero» von Hiro Mashima hat es ihm besonders angetan. Agnes Matt* 31.05.2022, 05.00 Uhr

«Edens Zerso» sei ein guter Einstieg in die Welt der Mangas, findet Maël Ellenberger. Zvg

Maël Ellenberger ist im zweiten Lehrjahr zur Ausbildung Fachmann Information und Dokumentation in der Stadt- und Regionalbibliothek Dietikon und er findet, dass die Zeit nur so dahinfliegt. Er liebt Volleyball und ist glücklich, wenn er mit dem Skateboard unterwegs sein kann. Was er nicht gern hat, sind nervöse Menschen – er meint, er lasse sich zu leicht von deren Nervosität anstecken. Sein bevorzugtes Genre sind die Mangas. Er freut sich, wenn er mit seinen Kollegen abhängen kann, dennoch zieht er sich auch gerne zurück und vertieft sich in ein spannendes Manga.