Bibliothekentipp aus Dietikon «Die Spannung lässt einen das Buch nicht aus der Hand legen» Die Dietiker Bibliothekarin Monika Oberholzer empfiehlt das Buch «Lehrerin einer neuen Zeit» von Laura Baldini. Warum, erklärt sie im Interview. Agnes Matt * 28.02.2023, 05.00 Uhr

Monika Oberholzer liest gerne Biografien. Zvg / Limmattaler Zeitung

Monika Oberholzer arbeitet seit vielen Jahren mit Herzblut in der Stadt- und Regionalbibliothek Dietikon. Sie ist die stellvertretende Leiterin und betreut verschiedene Ressorts der Sachbuchabteilung, etwa die Abteilung der medizinischen Sachbücher, der Lebenshilfe und der Geschichte. Ihre grosse Leidenschaft ist das Tanzen. Und ihre grosse Liebe sind ihre drei Grosskinder, mit denen sie gerne möglichst viel Zeit verbringt.

Warum gerade dieses Buch?

Monika Oberholzer: Das war eine Empfehlung einer ehemaligen Bibliothekarin. Zudem lese ich sehr gerne Biografien und auch sonstige Sachliteratur. Es liegen meist Sachbücher zu lebensnahen Themen auf meinem Nachttisch. Die Autorin kannte ich noch nicht. Aber das Buch hat mich interessiert, weil es ein Frauenschicksal aus früher Zeit, aus dem Anfang des 20. Jahrhundert behandelt.

Was hattest du für Erwartungen?

Es sollte spannend sein. Und das war es vom Anfang bis zum Schluss. Es behandelt sehr viele Themen zu diesem Frauenleben. Es hat alle meine Erwartungen erfüllt. Die Gefühle sind gut beschrieben, die Sprache ist sehr flüssig und schön. Die Spannung lässt einen das Buch nicht aus der Hand legen.

Worum geht es in diesem Buch?

Das Buch beschreibt das Leben der Maria Montessori. Ihr beruflicher Werdegang ist ausführlich beschrieben. Dieser war zu jener Zeit nicht selbstverständlich. Zu der Zeit liessen sich einzig Männer an der Uni in Rom zu Ärzten ausbilden. Die Diskriminierung der Frauen war allgegenwärtig, auch in der eigenen Familie. Das Buch handelt von der Position der Frau in der Gesellschaft. Maria Montessori war eine sehr starke Frau und machte ihre Ausbildung in einer Zeit, in der die Frauen in der Regel den Haushalt führten. Dennoch schaffte sie es, nach dem Medizinstudium, sich zur Pädagogin weiter zu bilden. Ihr Entsetzen über die Zustände in den Irrenanstalten war gross und sie fühlte sich herausgefordert, etwas dagegen zu unternehmen, was ihr ja auch gelang. Es geht um die beruflichen Erfolge, die sie erreichte und es geht auch um die Liebe. Maria Montessori war extrem ehrgeizig, sie stellte ihren Beruf über ihr Privatleben. So bleibt die Spannung bis zum Schluss erhalten, man will wissen, wie es ausgeht.

Wem würdest du das Buch empfehlen?

Allen, die gerne historische Romane lesen. Und Leuten, die an Frauenschicksalen interessiert sind.

* Agnes Matt ist Leiterin der Stadt- und Regionalbibliothek Dietikon.

«Lehrerin einer neuen Zeit» von Laura Baldini Piper Verlag 2021

Eben gelesen – der Limmattaler Bibliothekentipp Jeden Monat präsentiert eine Bibliothekarin oder ein Biblio­thekar aus dem Limmattal an dieser Stelle ein Buch, eine DVD oder ein Spiel, die sie selbst kürzlich entdeckt ­haben. Die Rubrik ist in Zu­sammenarbeit mit den Biblio­theken des Bezirks Dietikon ­entstanden.