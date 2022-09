Bezirksgericht Dietikon Bitterer Scheidungskrieg: Wegen den Provokationen der Frau wird der Mann milder verurteilt Sie verwehrt das Besuchsrecht und er verliert die Contenance. Nun hat das Bezirksgericht Dietikon geurteilt. Dieter Minder Jetzt kommentieren 14.09.2022, 20.15 Uhr

Das Bezirksgericht Dietikon hat den vorbestraften Mann am Montag verurteilt. zvg/Kanton Zürich

Der Hintergrund des Strafverfahrens, dem sich das Bezirksgericht Dietikon am Montag gewidmet hat, ist eine sehr langwierige und brutale Scheidung. Eine wichtige Rolle spielte dabei das Besuchsrecht des Vaters bei seinem Sohn.

Der Angeklagte, in der Schweiz geboren und aufgewachsen, lebt heute in einer Stadt in Serbien, dem Herkunftsland seiner Eltern. Seine Frau, die Privatklägerin, stammt ebenfalls vom Balkan und wohnt mit dem Sohn in der Schweiz. Dieser besucht den Kindergarten. Mit seiner Noch-Frau hat der Mann nur noch via deren Anwältin Kontakt.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, seiner Frau mehrere SMS und E-Mails mit bedrohendem Inhalt gesandt und sie auch dann bedroht zu haben, wenn er seinen Sohn abholen wollte. Die Frau, die während der meisten dieser Geschehnisse im Limmattal weilte, habe sich sehr bedroht gefühlt und Angst gehabt. Der Angeklagte bestätigte die elektronischen Nachrichten. Meistens verwendete er darin unflätige Worte der Gossensprache. An der Verhandlung sagte er, dies tue ihm leid, er mache so etwas nicht mehr. Dazu beigetragen habe auch die Betreuung im «Mannebüro» in Zürich.

Strafe bleibt unter der Forderung der Staatsanwaltschaft

Das Gericht sprach den Angeklagten der versuchten Nötigung und mehrfachen Beschimpfung schuldig. Von einem Teil der Vorwürfe wurde er freigesprochen. Die Strafe wurde auf 60 Tagessätze zu 30 Franken festgelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Monate Freiheitsstrafe unbedingt und eine Busse von 1'500 Franken be­antragt.

Der Mann wurde bereits 2018 von der Limmattaler Staatsanwaltschaft per Strafbefehl zu 90 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt – bedingt. Da er die neuen Taten in der dreijährigen Probezeit begangen hat, wurde diese nun um ein Jahr verlängert.

Der Frau werden 300 Franken Genugtuung zugesprochen. Dagegen wehrte sich der Angeklagte nicht.

Provokationen der Ex-Frau wirkten strafmildernd

Ausführlich begründete Bezirksrichter Benedikt Hoffmann, weshalb die Strafe gegenüber dem Antrag der Staatsanwaltschaft reduziert wurde. «Strafmildernd sind die Provokationen der Privatklägerin», sagte er. Alle Taten des Angeklagten hingen damit zusammen, dass die Klägerin und deren Anwältin alles versuchten, um dem Vater den Sohn vorzuenthalten.

Das Ziel des Mannes sei es, seiner Pflicht als Vater nachgehen zu können. Hoffmann wies auf das Recht des Vaters hin, seinen Sohn zu sehen und das Recht des Sohnes, seinen Vater zu sehen. Dass er das Besuchsrecht selbst mit Hilfe aller staatlichen Mittel nicht erreichen konnte, sei eine grosse seelische Be­lastung.

Weiter erkannte das Gericht Widersprüche in den Aussagen der Frau, während die Aussagen des Mannes widerspruchsfrei seien. Auch lasse die Frau keine Gelegenheit aus, um ihren Mann schlecht zu machen, sagte er mit Hinweis auf die Befragungsprotokolle. Dies sei bei der Urteilsfindung ein Warnsignal.

Angeklagter sieht Fehler ein

In einigen Fällen bekannte der Angeklagte, dass es dumm gewesen sei, die E-Mails zu schreiben. Er begründete dies mit dem Verhalten seiner Frau, insbesondere deren Weigerung, ihm das Besuchsrecht zuzugestehen.

Mehrmals war er aus dem Balkan in die Schweiz gereist, um seinen Sohn zu sehen, was ihm im letzten Moment verweigert wurde. So habe sie ihm zwei Tage vor Weihnachten mitgeteilt, sie seien wegen Corona in Quarantäne. Auch versuche seine Frau «mit allen Mitteln, die Trennungszeit zu verlängern». Viele der Vorwürfe seien frei erfunden. Unbestritten waren aber die elektronischen Nachrichten.

Die Scheidung hat für den Angeklagten auch finanzielle Folgen. Er musste seine Eigentumswohnung verkaufen, um die Alimente zu bezahlen. Alimente und Anwaltskosten belasten ihn finanziell. Er wohnt wieder in Serbien und hat dort eine Arbeitsstelle. Seinen Wohnort will er nicht mehr in die Schweiz zurückverlegen.

Die Anwältin wollte die Staatskasse abzocken

Die Privatklägerin hatte sich beim Gericht kurzfristig abgemeldet, wie Hoffmann eingangs der Gerichtsverhandlung mitteilte. Deshalb konnte der aufgebotene Dolmetscher wieder gehen. Im Gegensatz zur Klägerin spricht der in der Schweiz geborene und aufgewachsene Angeklagte Schweizerdeutsch.

Die Anwältin der Klägerin hatte zudem eine Kürzung ihrer Honorarrechnung in Kauf zu nehmen. Sie hatte, wie das Gericht feststellte, Aufwand für Fälle in Rechnung gestellt, die nicht Teil des Verfahrens waren.

