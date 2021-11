Bezirksgericht Dietikon: Warum Wunschkandidat Hoffmann scheiterte

Bezirksgericht Dietikon Nach deutlicher Wahlniederlage von Benedikt Hoffmann – so äussert sich IPK-Präsident Rolf Steiner Mit der Unterstützung von sieben grossen Parteien ging Benedikt Hoffmann ins Rennen um das Gerichtspräsidium und trotzdem schnappte sich die parteilose Fabienne Moser-Frei deutlich den Wahlsieg. Nun spricht Rolf Steiner, der Präsident der Interparteilichen Konferenz (IPK). Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 30.11.2021, 20.27 Uhr

Setzte sich gegen Benedikt Hoffmann (links) durch: die parteilose Fabienne Moser-Frei (rechts). Severin Bigler/zvg; Fotomontage: lga

Ein solches Resultat habe sie sich nicht im Leben erträumt. «Ich schwankte zwischen ‹Ich habe keine Chance› und ‹Vielleicht reicht es ja doch noch›», sagte die parteilose Fabienne Moser-Frei nach ihrer Wahl zur neuen Präsidentin des Bezirksgerichts Dietikon. Anders als sie durfte ihr Konkurrent Benedikt Hoffmann (SVP) auf die Unterstützung der Interparteilichen Konferenz (IPK) des Bezirks Dietikon und somit aller sieben grossen Parteien zählen.

Trotzdem spricht IPK-Präsident Rolf Steiner (SP) zwei Tage später nicht von einer Überraschung. «Ich bin nicht erschrocken. Es war ein möglicher Ausgang», so Steiner. Das Phänomen habe man schon 2017 erlebt, als Moser-Frei als neue Bezirksrichterin gewählt wurde und den IPK-Kandidaten Tobias Walthert (GLP) hinter sich liess. Aus Steiners Sicht spielten bei der Niederlage von Hoffmann mehrere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel das Geschlecht und der aus Sicht von Steiner «irrationale» Grund, dass Moser-Frei im Gegensatz zu Hoffmann im Limmattal lebt. In den Reihen der SP habe es zudem Personen gegeben, die sich «sehr schwergetan» hätten, einen SVP-Kandidaten zu unterstützen, zumal Hoffmann als «sehr linientreu» aufgefallen sei, als er noch als Kantonsrat tätig war.

Da es bei dieser Gerichtspräsidiumswahl keine Podiumsdiskussion gab, sei es schwierig gewesen, Unterschiede zwischen den Kandidierenden aufzuzeigen. «Diese existieren aber durchaus», sagt Steiner. Er weist auf den langjährigen Erfahrungsschatz von Hoffmann hin. So arbeitet dieser schon seit 2008 und damit seit der ersten Stunde für das Bezirksgericht Dietikon. Anders als die GLP vor vier Jahren habe die SVP zwar probiert, mehr für ihren Kandidaten zu werben. Die Möglichkeiten seien aber begrenzt.

Es regt sich Kritik von Seiten der SVP

Wie Andreas Leupi, Präsident der SVP-Bezirkspartei, bereits am Sonntag in einer Medienmitteilung geschrieben hatte, sei es den Parteien des Bezirks offenbar nicht gelungen, «die Wählerinnen und Wähler von den positiven Eigenschaften des Kandidaten Benedikt Hoffmann zu überzeugen». Anscheinend sei es nicht mehr möglich, Personen erfolgreich in die Wahlen zu schicken, die durch die IPK geprüft und für gut befunden wurden.

Auf diese Kritik angesprochen sagt Steiner, dass man dies im Vorfeld intern ähnlich besprochen habe. Laut Steiner ist sich die IPK bewusst gewesen, dass es «grosse Schwierigkeiten» berge, wenn sie «erneut» verliere. Man werde das Resultat gemeinsam anschauen. «Es wird sicher Appelle an die Solidarität geben», so Steiner. Diese sei aber eigentlich gut spürbar gewesen. Im Übrigen sei es nicht zwingend, sich einstimmig für eine Kandidatin oder einen Kandidaten auszusprechen, was in der Vergangenheit durchaus vorgekommen sei.

Dass sich die Parteien auf einen freiwilligen Proporz einigen, erleichtere das Ganze allerdings – sonst gebe es jedes Mal Wahlkämpfe. Die «Koalition der Vernunft» sei somit im Interesse aller Parteien. Die IPK würde die einzige Instanz bleiben, welche Kandidaten vorprüfe, um sie dann zur Wahl vorzuschlagen. «Und das können wir auch», sagt Steiner. Dies würden auch die stillen Wahlen zeigen. Wie Steiner sagt, sieht er die IPK in einer Dienstleisterrolle. Die Parteien seien weiterhin gewillt, diese Arbeit durchzuführen: «Das Ganze dem Zufall zu überlassen, ist keine Option.» So oder so sei nun aber «das überall bessere Resultat» von Moser-Frei anzuerkennen. Bereits nach den Gesprächen mit beiden Kandidaten vor der Wahl habe man ihr versichert, «dass wir nicht an ihren Fähigkeiten zweifeln, eine gute Richterin zu sein».

