Bezirksgericht Internationaler Kokainhandel führt nach Dietikon: Zwei kolumbianische Bodypacker verurteilt Drogenkuriere aus Kolumbien landeten in einer von Hinterleuten gemieteten Wohnung an der Dietiker Heimstrasse. Fünf von ihnen wurde 2019 der Prozess gemacht. Nun standen zwei weitere Kolumbianer vor dem Bezirksgericht. Florian Schmitz 07.06.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf Röntgenbildern erkennen Grenzbeamte die kleinen Drogenpakete, die Bodypacker in ihrem Körper verstecken. Keystone

Dass Dietikon beim Drogenhandel mit südamerikanischem Kokain eine Rolle spielt, wurde im Frühling 2019 bekannt. Damals verurteilte das Bezirksgericht fünf kolumbianische Bodypacker zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren sowie zu einem Landesverweis von sieben Jahren. Im Sommer 2018 waren sie in einer Wohnung an der Heimstrasse mit insgesamt rund 3,7 Kilogramm Kokain in ihren Körpern festgenommen worden. Nun standen zwei weitere kolumbianische Schmuggler mit Verbindungen zu dieser Wohnung, in Dietikon vor Gericht. Weil beide ihre Schuld bereits vollumfänglich eingestanden hatten, fanden die Gerichtsverhandlungen im abgekürzten Verfahren ohne anwesenden Staatsanwalt statt.

Der erste Angeklagte, ein 35-Jähriger, flog als Bodypacker im Mai 2018 rund 750 Gramm reines Kokain nach Deutschland ein. «Eine sehr, sehr grosse Menge», wie Richter Stephan Aeschbacher sagte. Den Stoff transportierte er in 38 Fingerlingen, die jeweils mehrere Zentimeter gross waren. Nach dem Flug von Bogotá nach Frankfurt wurde der gelernte Coiffeur zusammen mit drei anderen Drogenkurieren weiter nach Dietikon gefahren – von der gleichen Frau, die bereits bei den Gerichtsfällen von 2019 involviert war. In der von ihr und einem Hintermann angemieteten Wohnung in Dietikon wurden die Drogen ausgeschieden und weiterverarbeitet.

Fingerlinge werden häufig benutzt, um Drogen im Körper zu schmuggeln. Themenbild: Keystone

Der zweite Angeklagte, ebenfalls ein gelernter Coiffeur, machte 2017 und 2018 zwei vergleichbare Kurierflüge von der kolumbianischen Hauptstadt nach Madrid, von wo aus eine grössere Menge Kokain in die Schweiz eingeführt und verkauft wurde. Zudem wurde der 33-Jährige beschuldigt, den fünf 2019 verurteilten Drogenkurieren im Sommer 2018 in Kolumbien vor dem Abflug Hilfe geleistet zu haben. Beide Beschuldigte gingen der spanischen Polizei ins Netz und verbrachten zunächst Zeit in spanischen Auslieferungsgefängnissen, bevor sie in die Schweiz überführt wurden.

Direkt aus dem Gefängnis an die Gerichtsverhandlung

Die zwei Kolumbianer, die sich bereits im vorzeitigen Strafvollzug befinden, wurden aus dem Gefängnis zur Verhandlung in Dietikon gebracht. Während der eine im grauen Trainer mit Crocs erschien, kam der zweite wohlfrisiert in weissen Sneakers und engen, knöchelfreien Jeans. Sie hätten lediglich aus finanziellen Motiven gehandelt, sagte der Richter in beiden Verhandlungen zu den Beschuldigten. «Es ging ihnen einzig um das schnelle Geld», sagte er zum ersten Angeklagten und rechnete vor, dass er für die für den Schmuggel erhaltenen 4000 Euro in Kolumbien rund 10 Monate in seinem angestammten Beruf hätte arbeiten müssen.

Strafmindernd wirkte sich für beide aus, dass sie geständig waren und mit den Behörden kooperierten. Ebenfalls zu ihren Gunsten wirkte sich aus, dass sie sich mit dem Transport selbst in grosse gesundheitliche Gefahr begaben. «Wenn ein Fingerling in ihrem Körper geplatzt wäre, hätten sie das nicht überlebt», sagte der Richter letzte Woche zu einem der Beschuldigten.

Der 35-Jährige wurde in der ersten Verhandlung für seine Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 30 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon muss er 14 Monate absitzen, der Rest wurde bei einer zweijährigen Probezeit bedingt ausgesprochen.

Anschliessend wurde der 33-Jährige für mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und Gehilfenschaft zur qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 36 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon 18 unbedingt. Ihm sei zugutegekommen, dass er besonders umfangreich über Namen, Orte und Hintergründe des Drogenhandels ausgesagt habe. Auch dass er von den für seine kriminellen Aktivitäten versprochenen 8000 Euro nur 3200 erhielt, berücksichtigte das Gericht.

Für sieben Jahre aus dem Schengenraum verbannt

Die beiden Männer werden zudem für die nächsten sieben Jahre aus dem gesamten Schengenraum verwiesen. Der 35-Jährige muss noch ein gutes halbes Jahr im Gefängnis verbringen, bevor er nach Kolumbien ausgeschafft wird. Dort will er wieder als Coiffeur arbeiten. Er habe viele Fehler gemacht und daraus gelernt, aber jetzt wolle er nach vorne statt zurückschauen, sagte er.

Weil der 33-Jährige bereits etwas länger als 18 Monate im Gefängnis sitzt, wird er unmittelbar in seine Heimat zurückgeführt. In seinem Schlusswort entschuldigte er sich und sagte:

«Ich will nichts mehr mit Drogen zu tun haben.»

Er habe seine Familie unterstützen wollen und sich dabei auf die falschen Leute eingelassen. Eigentlich sei er 2018 nach Europa gekommen, um sich eine neue Existenz aufzubauen und die Familie zu unterstützen. Jetzt wolle er in seiner Heimat neu starten.