Bezirksgericht Dietikon: Ex-Verlobter wirft halbvolle Bierdose

Bezirksgericht Dietikon Verliebt, verlobt, verurteilt – am Ende flog eine halbvolle Bierdose Als ein Schweizer merkte, dass seine Verlobte einen anderen hat, wollte er ein klärendes Gespräch. Nun landete er in Dietikon vor Gericht. 11.08.2022, 23.00 Uhr

Rund zwei Jahre nach dem Vorfall musste der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Dietikon antraben. Archiv / bhi

Am Anfang der verhängnisvollen Nacht vor zwei Jahren stand eine grosse Enttäuschung. Gefühlt hat sie ein Schweizer aus dem Limmattal, etwas über 30 Jahre alt. Er hatte per Zufall vom monatelangen Techtelmechtel erfahren, das seine Verlobte mit einem anderen unterhielt.

Gewalt hatte er nun keine im Sinn. Aber ein klärendes Gespräch nach all der Zeit zusammen wünschte er sich schon.

Und so stand er dann da, kurz vor Mitternacht in einem Limmattaler Neubauquartier. In der Hand hielt er eine Bierdose der Marke Feldschlösschen.

Dann nahm die Sache einen recht mysteriösen Lauf, der sich nie endgültig klären lassen wird. Zu verschieden sind die Erlebnisberichte der Beteiligten – und der unbeteiligten Nachbarin.

Jedenfalls musste sich der Schweizer nun diese Woche am Dienstag vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Sachbeschädigung und Beschimpfung angeklagt.

Sachbeschädigung ohne beschädigte Sache?

Vorgeworfen wurde ihm, dass er vom Sitzplatz seiner (Ex-)Verlobten das Handy ihres neuen Gefährten weggenommen und dann gegen eine Wand geschmissen haben soll. Dabei soll es zu Bruch gegangen sein, wie es in der Anklage heisst. Allerdings fehlt von diesem Handy jede Spur. «Um jemanden wegen Sachbeschädigung verurteilen zu können, braucht es doch eine beschädigte Sache», argumentierte der Mann, der sich selbst verteidigte.

Aber es gibt da noch die Nachbarin der Verlobten. Sie hatte gegenüber den Ermittlern ausgesagt, dass er das Handy gegen die Wand geworfen habe.

Wieso soll sie das aussagen, wenn es gar nicht stimmt? Das wollte Einzelrichter Heinrich Kistler vom Beschuldigten wissen. «Ihre Sicht war eingeschränkt, sie hatte die Storen unten. Sie sah wohl eher mein Handy in meiner einen Hand oder wie das Licht auf der Bierdose reflektierte», sagte der Mann. Und diese Bierdose hat er, «aus Wut», wie er zugibt, «in Richtung des Sitzplatzes gepfeffert». Dabei habe er aber niemanden getroffen, denn seine (Ex-)Verlobte und ihr neuer Gefährte seien da schon wieder in der Wohnung gewesen.

Die beiden SMS sind zweifelsfrei bewiesen

Nun hatte er sich zwar des Biers entledigt, aber nicht der Wut. In sein Handy tippte er zwei SMS. «Blöde Hure» und «Du Nutte» heisst es darin. Am nächsten Tag schrieb er, dass ihm das leid tue.

Vor Gericht anerkannte der Mann, dass die Worte – wie von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen –geeignet waren, die Frau in ihrer Ehre zu verletzen. Aber: «Sie waren nicht so gemeint.» Und überhaupt: Wenn sie hinter dem Rücken mit einem anderen gehe, dann kenne er keine andere Bezeichnung dafür, erklärte der Beschuldigte.

Später auf dem Polizeiposten verhaftet

Etwas mehr als einen halben Tag später wurde der Mann von der Polizei kontaktiert. Er musste auf einem Posten im Limmattal antraben, um auszusagen. Da wurde er dann verhaftet. 24 Stunden und 15 Minuten war er in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft verlangte vom Gericht, dass er wegen Sachbeschädigung und Beschimpfung zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 60 Franken bei drei Jahren Probezeit verurteilt wird. Richter Kistler sprach ein milderes Urteil: 15 Tagessätze zu 60 Franken waren es letztlich. Denn verurteilt wurde der Mann nur wegen der Beschimpfung, diese ist zweifelsfrei bewiesen und eingestanden. Zur Sachbeschädigung gab es einen Freispruch in dubio pro reo. Zum einen weiss niemand, wo das beschädigte Handy ist, zum anderen sagte der Angeklagte anschaulich und konstant, also glaubhaft, aus. Die Aussagen der Nachbarin genügten dem Gericht nicht als Beweis.

Täter ist einmal vorbestraft

Die über 2000 Franken Verfahrenskosten muss der Mann zahlen. Er ist einmal vorbestraft. 2014 wurde er wegen einfacher Körperverletzung verurteilt. Auch diese Tat geschah in einer Beziehungssituation.

