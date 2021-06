Unfall auf der Steinmürlistrasse: Schweizerin freigesprochen

Bezirksgericht Dietikon Nach Kollision in der Steinmürlistrasse: Dietikerin wird freigesprochen 2019 ereignete sich nahe der Dietiker Schule Steinmürli ein Verkehrsunfall, der ein Strafverfahren nach sich zog. Die Unfallfahrerin wurde freigesprochen. Hans-Caspar Kellenberger 24.06.2021, 10.46 Uhr

Tatort Steinmürlistrasse: Nach diesem Lichtsignal kollidierten die beiden Autofahrerinnen. Die vorne fahrende Schweizerin hielt wegen eines vermeintlichen Notfalls an. Die nachfolgende Lenkerin fuhr daraufhin ins Heck des stehenden Fahrzeugs. Hans-Caspar Kellenberger

Anfang Februar 2019 hielt die Schweizerin mit portugiesischen Wurzeln mit ihrem Audi Quattro auf der Steinmürlistrasse in Dietikon auf Höhe der Primarschule an, kurz nach dem Rotlicht. Die 41-Jährige dachte, ihr Auto habe einen Defekt und könnte gar in Brand geraten sein. Sie ging also von einem Notfall aus. Die hinter ihr fahrende Lenkerin konnte, wie sie sagt, nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fuhr daraufhin in das Heck des vorderen Fahrzeugs, gegen dessen Fahrerin die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleitete. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Die beschuldigte Dietikerin sagte an der Verhandlung letzte Woche aus, dass ihre auf dem Hintersitz sitzende Tochter bemerkte, dass es verbrannt roch. Dazu habe die nachfolgende Autofahrerin Handzeichen gegeben, woraufhin die Beschuldigte dachte, dass mit ihrem Wagen etwas nicht in Ordnung sein könnte. Die nachfolgende Lenkerin habe darüber hinaus von Beginn weg den vorgeschriebenen Abstand zwischen Personenfahrzeugen nicht eingehalten.

Die vordere Fahrerin wollte rechts auf's Trottoir

«Ich fahre seit 24 Jahren Auto. Ich wollte da raus»,

sagte die Beschuldigte aus. «Die hintere Lenkerin hatte nach der Kollision bei der Polizei ausgesagt, sie hätten eine abrupte Vollbremsung gemacht», sagte Richter Benedikt Hoffmann daraufhin. Die Beschuldigte sowie ihr Anwalt führten den Unfallhergang danach noch einmal aus. Die Dietikerin hätte zu keinem Zeitpunkt auf der Fahrbahn anhalten wollen, sondern rechts abbiegen und beim Garten des Schulhauses Steinmürli am Trottoir anhalten wollen. Auch habe sie korrekt den Blinker gesetzt. Als die nachfolgende Lenkerin von hinten mit ihrem Auto kollidierte, habe sie es stehen gelassen, um den Unfallort nicht zu verändern. Offensichtlich habe die nachfolgende Lenkerin mit ihren Handzeichen nur drängeln wollen. Dies bei einem Fussgängerstreifen, den viele Schulkinder nutzen. Ein abruptes Bremsmanöver der Schweizerin sei zudem nicht belegt.

Richter Benedikt Hoffmann sprach die zweifache Mutter danach frei. «Das Spurenbild unterstützt die Version der Beschuldigten», sagte Hoffmann, als er das Urteil begründete. Darüber hinaus stehe Aussage gegen Aussage, weshalb im Zweifel für die Angeklagte zu entscheiden sei. Noch wichtiger sei aber: Wenn die beschuldigte Schweizerin dachte, dass ein Notfall vorliegt und dabei auch noch ihre kleine Tochter auf dem Hintersitz hatte, müsse ein Auto sowieso verlassen werden. «Ein Sachschaden ist natürlich nicht mit einem Leben vergleichbar, das bedroht sein könnte», sagte der Richter. Die Freigesprochene erhält ihre 6'200 Franken Anwaltskosten vom Staat bezahlt. Die Verfahrens- und Gerichtskosten werden ebenso auf die Staatskasse genommen.

Ohne Einsprache hätte sie 700 Franken zahlen müssen

Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis hatte die Frau ursprünglich per Strafbefehl zu einer Busse in der Höhe von 300 Franken verurteilt. Zudem hätte die Schweizerin auch die Verfahrenskosten von 400 Franken tragen müssen. Ungenügende Rücksichtnahme auf nachfolgende Fahrzeuge beim Abbremsen, wurde ihr Delikt im schriftlichen Strafbefehl genannt. Speziell war die lange Dauer des Verfahrens vor der Verhandlung. Der Unfall geschah im Februar 2019. Erst im Dezember 2020 wurde der Schweizerin der Strafbefehl zugestellt, nachdem während fast zwei Jahren unzählige Zeugen befragt wurden. «Ich bin ratlos, wieso es so lange dauern konnte», sagte Richter Hoffmann. «Ein Strafbefehl wegen so einer kleinen Sache und dann zwei Jahre Verfahren, das ist unglaublich.»

Für die nun freigesprochene Autofahrerin hat sich die Einsprache gegen den Strafbefehl auf jeden Fall gelohnt.