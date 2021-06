Bezirksgericht Dietikon Verfahren eingestellt: Kanadier erhält 500 Franken Genugtuung Nachdem ein Kanadier in Unterengstringen verhaftet wurde, stand die Frage im Raum, ob er sich vier Monate lang illegal im Kanton Zürich aufgehalten hatte. Hans-Caspar Kellenberger 23.06.2021, 04.30 Uhr

Das Bezirksgericht Dietikon sprach den Kanadier frei. Ob er sich illegal in der Schweiz aufhielt, kann das Gericht nicht bewerten. Severin Bigler

Zum Verhandlungszeitpunkt im Dietiker Bezirksgericht hielt sich der beschuldigte Kanadier in der jordanischen Hauptstadt Amman auf. Seinen eigentlichen Wohnsitz hat der Mann im kanadischen Toronto. Sein Anwalt vertrat ihn. Der IT-Berater mit jordanischen Wurzeln reiste im Oktober 2020 über Lissabon und München in die Schweiz ein und hielt sich bis zum 8. Februar 2021 im Kanton Zürich auf. Zuvor hatte er sich bereits von März bis August 2020 im Schengen-Raum aufgehalten.

Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis warf dem Mann vor, illegal in die Schweiz eingereist zu sein, und sich danach während fast vier Monaten illegal hier aufgehalten zu haben. Sein Visum für einen Aufenthalt von 90 Tagen innerhalb eines halben Jahres sei bereits abgelaufen gewesen. Trotzdem reiste er im Oktober 2020 erneut in die Schweiz ein. Beantragt wurde eine bedingte Geldstrafe in der Höhe von insgesamt 12800 Franken, unter der Auflage einer Bewährungszeit von zwei Jahren. Dazu sollten eine Busse von 2500 Franken sowie die Vorverfahrenskosten von weiteren 1000 Franken vom Beschuldigten beglichen werden.

Dazu kam es aber nicht. Einzelrichter Benedikt Hoffmann gab bei der Urteilsverkündung überraschend bekannt, dass das Verfahren eingestellt wird. Die Kosten werden von der Gerichtskasse übernommen, der Kanadier bekommt zudem eine Genugtuung von 500 Franken. Denn seine Inhaftierung nach der Verhaftung in Unterengstringen im November des vergangenen Jahres war unrechtmässig, urteilte nun das Gericht. Zur Begründung zitierte Hoffmann einen Bundesgerichtsentscheid. Wenn die erforderlichen Massnahmen einer Verwaltung – in diesem Falle diejenigen des Amtes für Migration des Kantons Zürich – für den Vollzug einer Wegweisung nicht durchgeführt wurden, könne nach der EU-Rückführungsrichtlinie keine Geldstrafe oder Verhaftung verfügt werden. «Bevor die zuständigen Behörden nicht alles unternommen haben, um die Person abzuschieben, ist eine Verhaftung nicht gerechtfertigt», sagte Richter Hoffmann. Die Schweiz hat die EU-Richtlinie zur Rückführung Illegaler aus Drittstaaten als eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes 2011 übernommen.

Dieser Sachverhalt sei aber noch wenig bekannt, sagte Hoffmann zum Ende der Verhandlung. Der Strafbefehl respektive die Frage, ob sich der Kanadier illegal in der Schweiz aufgehalten hatte, konnte somit nicht mehr geprüft werden, da das Verfahren eingestellt werden musste. Dies sowohl in Bezug auf eine illegale Einreise als auch einen illegalen Aufenthalt des Kanadiers in der Schweiz.

Der anwesende Anwalt plädierte, bevor die Verhandlung eingestellt wurde, auf einen Freispruch für den Kanadier. Dies, weil er in guter Absicht davon ausgegangen sei, dass er Anrecht auf weitere 90 Tage für einen Aufenthalt in der Schweiz gehabt hätte. Er sei deshalb am 22. Oktober erneut legal in die Schweiz eingereist. Er habe noch genug verbleibende Aufenthaltstage zugute gehabt – so zeigte es ihm zumindest der Online-Visum-Kalkulator an, sagte sein Verteidiger. Ab März 2020 konnte er wegen der Coronapandemie nicht mehr aus der Schweiz ausreisen – das hatte die Staatsanwaltschaft aber bereits berücksichtigt.