Dietikon: Bezirksgericht verurteilt Kokain-Zwischenhändler

Bezirksgericht Dietikon Über 19'000 Franken Bargeld und 170 Gramm reines Kokain – Ermittler schnappen über Chiasso eingereisten Partner von «Sanchez» Die Justiz ist einem Bosnier auf die Schliche gekommen, der als Zwischenhändler das Kokain von «Sanchez» an die Dealer verteilte. Er hielt sich zudem illegal in der Schweiz auf. Er wird nun ausser Landes gebracht und darf die Schweiz zehn Jahre lang nicht mehr betreten. David Egger 27.08.2021, 12.39 Uhr

Das Geld war zu verlockend – der 35-jährige Bosnier, der zuvor illegal als Hilfsgipser gearbeitet hatte, wurde zum Drogendealer. Gaetan Bally/Keystone

Je dicker der Fisch, desto schwieriger ist er zu fangen – das gilt ganz besonders im Drogengeschäft. Die oben schwimmen im Geld und führen ein ziemlich ungestörtes Leben. Sie bleiben häufig unbekannt. Einzig ihren Spitznamen erhält die Justiz, wenn überhaupt. So wie bei «Sanchez», der im vorliegenden Fall involviert ist.

Anders ist es bei den Dealern ganz unten, die direkt mit den Drogenkonsumenten zu tun haben. Jeder Deal ist ein Risiko, jeder Deal könnte Verdacht wecken.

Der 35-jährige Bosnier, um den es hier geht, stand dazwischen.

«Sie haben nicht an die Endkonsumenten verkauft. Das heisst, Sie befanden sich nicht auf der untersten Stufe»,

sagte der Dietiker Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher bei der Gerichtsverhandlung am Mittwoch. Ein Zwischenhändler also. Gut möglich, dass auch «Sanchez» nur ein Zwischenhändler war – aber einer von höherem Rang.

Am Mittwoch befasste sich das Dietiker Bezirksgericht mit einem bosnischen Kokain-Zwischenhändler.

Alex Spichale

«Sanchez» brachte dem Bosnier das weisse Pulver, dieser bewahrte es auf und gab es an eine Dealerin weiter. 49 Gramm Kokaingemisch beziehungsweise 43,3 Gramm reines Kokain waren es an einem Tag allein, fanden die Ermittler heraus. Gegen die Dealerin, die ihrem Namen nach ebenfalls vom Balkan stammt, läuft ein separates Verfahren.

Die Polizei fand rund 160 Gramm Kokaingemisch im Zimmer des Bosniers

Als der Bosnier in Dietikon verhaftet wurde, fand die Polizei in seinem Zimmer 156,99 Gramm Kokaingemisch respektive 128,91 Gram reines Kokain. Zusammen mit dem erwähnten Kokain, das er zwei Tage vor der Verhaftung einer Dealerin gegeben hatte, hatte er also mit mindestens 205,99 Gramm Kokaingemisch respektive 172,21 reinem Kokain zu tun. Für die Aufbewahrung und Weitergabe des Kokains erhielt der Bosnier von «Sanchez» rund 500 Franken monatlich.

Und das bereits verkaufte Kokain war natürlich auch einiges wert. Entsprechend konnte die Polizei beim Bosnier auch viel Bargeld beschlagnahmen, als sie ihn am 15. April 2021 verhaftete: 19'170 Franken und 300 Euro.

19'170 Franken und 300 Euro waren im Rahmen der Verhaftung des Bosniers beschlagnahmt worden. Michael Hunziker

Das Kokaingeschäft war nicht das einzige Vergehen des Bosniers. Denn er hätte sich gar nicht mehr in der Schweiz aufhalten dürfen. Schon am 5. Oktober 2020 hatte das Migrationsamt des Kantons Zürich den Mann aus der Schweiz weggewiesen. Bis 4. Dezember 2020 hätte er das Land verlassen müssen. Das tat er aber erst am 25. Dezember 2020 – um im Januar 2021 via Italien und Chiasso wieder in die Schweiz einzureisen, wo er sich in Dietikon in einem günstigen Zimmer einquartierte.

Illegal auf Baustellen gearbeitet, um der Mutter Geld zu schicken

Bei einem kleinen Unternehmen im rechten Limmattal fand er Arbeit als Hilfsgipser. Von Januar bis Februar 2021 arbeitete er dort illegal, ehe er entlassen wurde. Um trotzdem Geld zu verdienen – und um, wie er sagt, seiner kranken Mutter in Bosnien regelmässig etwas überweisen zu können –, erlag er dann der Verlockung des Drogengeschäfts.

21 Monate Freiheitsstrafe bedingt und zehn Jahre Landesverweis

Das Bezirksgericht Dietikon akzeptierte nun im Rahmen des abgekürzten Verfahrens den Vorschlag von Staatsanwaltschaft, Täter und Verteidiger und verurteilte den Bosnier wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfachen rechtswidrigen Aufenthalts, rechtswidriger Einreise und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 30 Franken sowie zu zehn Jahren Landesverweis.

Von den 21 Monaten Freiheitsstrafe hat er etwas mehr als vier Monate bereits abgesessen. Den Rest muss er nicht mehr absitzen, da die Freiheitsstrafe nur bedingt ausfiel. Aber das kantonale Migrationsamt wird nun dafür sorgen, dass er subito die Schweiz verlässt.

Wegen Kokain im Knast: Da der Bosnier erstmals straffällig war, dürfte ihm die Zeit im Gefängnis eingefahren sein. Chris Iseli

Als Ersttäter konnte er auf etwas Milde zählen. Der Landesverweis ist mit zehn Jahren zwar überdurchschnittlich lange, dafür wird er nicht im Schengener Informationssystem eingetragen. Das heisst, dass dem Bosnier die Tür zu anderen europäischen Ländern grundsätzlich noch offen steht. Er will denn auch zuerst für ein paar Monate zu seiner Mutter nach Bosnien gehen – und dann nach Deutschland, da dort weitere Verwandte von ihm leben und er dort eher Arbeit findet als in seinem Heimatland.

Nun will der Bosnier zuerst nach Bosnien und dann nach Deutschland, um dort Arbeit zu finden. Die Schweiz zu betreten, ist ihm hingegen verboten. John Macdougall

Die Reue, die er im Gerichtssaal zeigte, wirkte echt. So sagte er in seinem Schlusswort vor dem Urteil:

«Ich weiss, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich hatte damals eine schwierige Zeit. Zuerst war die Scheidung, dann mein Unfall auf der Baustelle und die Kündigung und dann kam diese Gelegenheit. Ich hatte nun aber im Gefängnis viel Zeit zum Nachdenken.»

Aber etwas fehlt nach wie vor – die Identität von «Sanchez». Dieser dürfte inzwischen schon den nächsten Zwischenhändler gefunden haben.