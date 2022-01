Uber-Fahrer schändet Kundin: Nun erwartet ihn ein Landesverweis

Bezirksgericht Dietikon Uber-Fahrer schändet betrunkene Kundin in seiner Wohnung: «Horror für jede Frau» Nachdem er eine Passagierin in Zürich abgeholt hatte, fuhr ein Italiener mit ihr zu seiner Wohnung in Dietikon. Dort schändete er die Frau – nun erwartet ihn ein Landesverweis. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 31.01.2022, 20.47 Uhr

Ein Italiener musste sich vor Gericht wegen Schändung, Entführung und sexueller Belästigung verantworten. Symbolbild: Omar Marques

«Es war schön, dich kennen gelernt zu haben. Es ist das Beste, was mir passiert ist»: Diesen Text verschickte ein Uber-Fahrer im Sommer 2019 an eine seiner Passagierinnen. Vorangegangen war eine gemeinsame Nacht. Eine, die nicht so romantische war, wie es der Text vermuten lässt. So musste sich der Uber-Fahrer am Montag wegen Schändung, Entführung und sexueller Belästigung vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten.

Gemäss Anklageschrift bestellte die alkoholisierte Geschädigte damals über den Vermittlungsdienst Uber einen Fahrer. Damit wollte sie sich zu einem Freund bringen lassen. Stattdessen fuhr der Fahrer mit ihr zu einem Parkplatz und danach zu seiner damaligen Wohnung in Dietikon.

Wie der heute 42-Jährige vor Gericht sagte, habe er seiner Kundin kein Leid zufügen wollen. Einen bestimmten Grund habe er für die Fahrt zu sich nach Hause nicht gehabt. «Wir haben lediglich Freundschaft geschlossen», sagte der Italiener, der von einem Übersetzer begleitet wurde. «Ich wusste nicht, dass es so enden würde.»

Er habe gefühlt, «dass ich sie beschützen muss»

Dass seine Kundin stark betrunken war, wollte er vor Gericht nicht bestätigen. Er habe aber verstanden, dass die Frau «in einer etwas kritischen Situation war» und habe gefühlt, «dass ich sie beschützen muss». In der Wohnung habe er dafür gesorgt, dass sie es sich im Bett bequem machen könne. Ausgetauscht hätten beide dort nur «normale Berührungen». Dabei habe sie sich entblösst und sei auf ihn gestiegen.

Dass es nicht bei Berührungen blieb, zeigte Staatsanwältin Mirjam Weber Dobruna auf. So wurden Spermaspuren an Vagina und Anus gefunden, die dem Beschuldigten zugeordnet werden konnten. Eine Haaranalyse zeigte wiederum einen «chronischen Alkoholkonsum» bei der Betroffenen. In besagter Nacht soll sie eine rückgerechnete Blutalkoholkonzentration von 1,33 bis 3,4 Gewichtspromille aufgewiesen haben.

Bei der damals 30-jährigen Frau stellte man bei einer Haaranalyse «chronischen Alkoholkonsum» fest. Severin Bigler

Nach dem Aufwachen konnte sie sich denn auch an nichts mehr erinnern. Dass sie zu viel getrunken hatte, können gleich mehrere Personen bestätigen. Darunter eine Kollegin und ein Freund, mit dem sie ein Videotelefonat geführt hatte. Wie die Freundin ausgesagt hatte, sei sie seither nicht mehr die gleiche. Gleichwohl sei es nicht ihr erster Filmriss gewesen.

Laut Weber Dobruna gehe es der Frau, die ihre Zivilklage zurückgezogen hat, vor allem darum, zu verstehen, was passiert ist. Den Beschuldigten habe sie fast schon in Schutz genommen, indem sie ihn nie als aggressiv beschrieb. Bei ihm werde wiederum deutlich, «dass er mit Lügen Entscheidendes verbergen will». Er habe ihren Zustand zu seinen Gunsten verharmlost.

«Einsam, alleine und auf der Suche nach Zärtlichkeit»

Die Anwältin des Beschuldigten plädierte auf Freispruch. Als junge Frau könne sie das Unbehagen der Geschädigten durchaus nachvollziehen. Allerdings habe die Frau ein «bekanntes Alkoholproblem» und somit eine höhere Toleranz. Sie sei «einsam, alleine und auf der Suche nach Zärtlichkeit gewesen». Das Opfer habe in dieser Nacht all seine sexuellen Kontakte angerufen, dies ohne Erfolg. Einen aber habe es gegeben, der ihr seine volle Aufmerksamkeit schenkte: Ihr Mandant, der «das Mittel gegen Einsamkeit» war und mit dem es zur «wilden Nacht» kam.

Zuvor hätten die beiden Nummern ausgetauscht, während der Fahrt seien Zärtlichkeiten von ihr ausgegangen, so die Anwältin. Sie versuchte ein Bild zu zeichnen, das eine Einvernehmlichkeit und nicht eine willenlose Frau zeigt. Für den Beschuldigten sei es ein schöner Abend gewesen – selbst wenn er nicht dem Männertyp der Frau entspreche. So habe er einen «IQ nahe an der Grenze zu geistiger Behinderung».

Seit dem Vorfall in Behandlung

Nach wie vor arbeitet der Mann als Taxifahrer. Nachtschichten mache er heute aber keine mehr. Seit dem Vorfall sei er in Behandlung. Bevor es zum Urteil kam, ergriff er das letzte Mal das Wort. In seiner Rede verstrickte sich der Italiener unter anderem in Anekdoten über die Arbeit.

Es half ihm nicht. Wie Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher festhielt, habe er seine Vertrauensposition als Fahrer missbraucht. Was vorgefallen ist, sei der «Horror für jede Frau». Der Italiener wurde in den drei Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ihn erwartet eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten. Davon vollzogen werden muss ein Drittel, der Rest wird aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren. Angerechnet werden die Tage in Untersuchungshaft. Dazu kommen unter anderem eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagen zu 30 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren und die Prozessentschädigung für die Privatklägerin. Ebenfalls fällig wird ein Landesverweis von sieben Jahren.

Wie Aeschbacher sagte, habe die Geschädigte keinen Grund, den Italiener zu Unrecht zu belasten. Es seien keine Übertreibungstendenzen vorhanden, die Aussagen der Zeugen seien glaubhaft. Der Beschuldigte habe wiederum «uneinheitliche, teils widersprüchliche und lebensfremde» Aussagen über den Zustand der Frau wiedergegeben. Er habe sie in ein schlechtes Licht gerückt und sich selbst als «edlen Ritter» dargestellt.

