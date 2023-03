Bezirksgericht Dietikon U-Turn auf der Badenerstrasse kostet Autofahrer mehr als einen Monatslohn Eine 100-Franken-Ordnungsbusse gleich nach dem Vorfall in Dietikon wollte der Mann nicht bezahlen. Er wehrte sich – und konnte zeigen, dass der Rechtsstaat nicht perfekt ist. David Egger Jetzt kommentieren 11.03.2023, 10.30 Uhr

Tatort Badenerstrasse in Dietikon, in Blickrichtung Zentrum: Hier nach der Traminsel hat der Mann gewendet, ... David Egger ... um in die andere Richtung zu fahren und beim «Maxim Merdan Market» zu parkieren. David Egger Vor Gericht argumentierte der Mann unter anderem, dass vor Ort keine Wendeverbotstafel steht. David Egger Dieses Argument kam nicht von ungefähr. Denn etwas vorher, auf Höhe der Gjuchstrasse, weist in einer ähnlichen Situation ein Schild auf das Wendeverbot hin. David Egger Auf der Badenerstrasse sind neben Motorfahrzeugen, Velos und Fussgängern seit letztem Jahr auch Limmattalbahn-Fahrzeuge unterwegs. David Egger So sah es übrigens früher an der Dietiker Badenerstrasse aus, etwa auf Höhe der Oetwilerstrasse. zvg

Dietikon, 16. September 2022, 14.30 Uhr: Ein Autohändler fährt in einem Citroën mit U-Schild auf der Badenerstrasse in Richtung Zentrum. Nach der Limmattalbahn-Haltestelle Oetwilerstrasse wendet er. Gleich nach diesem Richtungswechsel parkiert er beim «Maxim Merdan Market». Als er aussteigt, sieht er nicht nur frische Früchte, sondern auch zwei Stadtpolizisten, die das Geschehen beobachtet haben. Sie verlangen 100 Franken wegen seines Wendemanövers, das auch U-Turn genannt wird. Eine Ordnungsbusse. Man kann sie vor Ort zahlen und die Sache ist erledigt. War sie aber nicht.

Der 43-Jährige wollte nicht zahlen. Ein Argument: Es habe ja keine Sicherheitslinie und keine Wendeverbotstafel – anders als zum Beispiel als ein paar hundert Meter weiter auf Höhe der Gjuchstrasse, wo eine solche Tafel allen, die in Richtung Zentrum fahren, klar macht, dass U-Turns hier verboten sind.

Eine solche Wendeverbotstafel wie auf Höhe der Gjuchstrasse hätte sich der Autofahrer auch am Tatort gewünscht. David Egger

Die Polizei zeigte ihn an. Ein Fall fürs Statthalteramt. Dieses stellte ihm eine Busse über 120 Franken aus. Die zusätzlichen 20 Franken kommen daher, dass der Mann den Kollektivfahrzeugausweis für sein Händlerschild nur als Kopie und nicht im Original dabei hatte.

Die Busse plus 100 Franken Gebühren waren aus Sicht des Mannes ungerechtfertigt. So zog er vor Bezirksgericht, dort kam er am Donnerstag zu Wort.

Die Pfeile geben die Richtung vor

Doch zuerst zur Situation vor Ort: Am Ende der Traminsel ist mit Pfeilen auf dem Boden und Pfeilen auf den Ampeln klar signalisiert, dass man nur geradeaus fahren oder kurz vor der Ampel nach rechts in die Römerstrasse abbiegen darf. In diesem Sinne gilt ein Linksabbiegeverbot und damit ein Wendeverbot, weil der Anfang eines U-Turns sozusagen ein Linksabbiegen ist. Das Linksabbiegeverbot wird später, kurz vor dem Restaurant Molino, aufgehoben: mit einem Schild, das zeigt, dass man nach links in die Oetwilerstrasse abbiegen kann.

Hier, in die Oetwilerstrasse (links), darf man von der Badenerstrasse her abbiegen. zvg

Die entscheidende Frage und ein heikles Video

Nur: Zwischen der Ampel und dem Linksabbiegeschild sind es nur ein Dutzend Meter oder etwas mehr. Ab wo genau ist nun das Linksabbiegen nicht mehr verboten? Klar ist: Die Polizisten sagten, der Autofahrer habe unmittelbar nach der Traminsel gewendet. Er stellt das partout in Abrede und will erst beim Schild vorne gewendet haben.

Es kommt noch dicker. Er vermutete, dass einer der Stadtpolizisten ihm eins auswischen wollte. Hintergrund: Ein Kantonspolizist kreuzte vor nicht allzu langer Zeit beim Autohändler auf und ging – ohne dringenden Verdacht und ohne Durchsuchungsbefehl – bei der Kontrolle zu weit beziehungsweise verhielt sich unprofessionell, was der Autohändler dank Überwachungskameras festhalten und auch zeigen konnte (die «Limmattaler Zeitung» konnte in das Video Einsicht nehmen).

Einzelrichter Heinrich Kistler beurteilte die Aussagen beider Stadtpolizisten als glaubhaft, nüchtern, sachlich und zurückhaltend. Kommt hinzu: Sie hatten vor Ort bereits eine längere Verkehrskontrolle durchgeführt, diese beendet und wollten nun nach getaner Arbeit gehen.

Die Vermutung des Autofahrers sei hingegen unglaubhaft. Nur schon weil die Polizisten den Mann wohl kaum sofort erkannt haben und sich bewusst sind, dass sie sich mit einer solchen Racheaktion strafbar machen würden. Zudem hätten sich die Aussagen des Mannes im Verlaufe des Verfahrens immer etwas weiterentwickelt.

Der Mann wurde am Freitag wegen einfacher Verkehrsregelverletzung und des Nichtmitführens des erforderlichen Ausweises schuldig gesprochen. Macht 120 Franken Busse, 900 Franken Entscheidgebühr und 400 Franken für das Vorverfahren. Total: 1420 Franken. Eine gesalzene Rechnung, zumal der Mann angab, derzeit nur 1300 Franken monatlich zu verdienen, da er wegen familiärer Verpflichtungen weniger arbeitet.

Der Fehler des Gerichts

Dass der Rechtsstaat nicht perfekt ist, konnte der Mann dann doch noch beweisen. Im Urteilsdispositiv des Gerichts war nun nämlich auch das kantonale Migrationsamt unter den Empfängern aufgeführt – ein Standardvorgehen bei Ausländern. Nur: Der Mann ist seit Jahren eingebürgert. Er merkte den Fehler ein paar Stunden später und wies das Gericht darauf hin. «Ich musste lachen», teilte er der «Limmattaler Zeitung» mit. Den Humor hat er also trotz der Verurteilung nicht verloren.

