Zu viel Ergänzungsleistungen: Betrüger zockt Schlieren ab

Bezirksgericht Dietikon Türkischer Betrüger zockte die Stadt Schlieren ab – und erhielt über 100'000 Franken Ergänzungsleistungen zu viel Für die 400'000-Dollar-Ausrede des heute 70-jährigen Schlieremers hatte der Dietiker Bezirksrichter Benedikt Hoffmann kein Gehör. Er verurteilte den Türken, der ein dickes Konto versteckt hatte. Louis Probst 13.04.2022, 12.33 Uhr

Im Stadthaus Schlieren (links) gab der Türke nicht die ganze Wahrheit preis. So konnte er viel mehr Ergänzungsleistungen beziehen. Das brachte ihn nun vor das Bezirksgericht Dietikon (rechts), wo er verurteilt wurde. Bilder: liz/(key, Montage: liz

142'769 Franken und 75 Rappen: Diesen Betrag hatte gemäss Staatsanwaltschaft ein türkischer Staatsangehöriger in den Jahren 2003 bis 2010 in Form von Ergänzungsleistungen von der Stadt Schlieren unrechtmässig bezogen. Der Mann hatte 2003 bei der Anmeldung für Ergänzungsleistungen zwar zwei Bankkonti mit rund 6'000 respektive gut 3000 Franken sowie ein Freizügigkeitskonto mit gut 47'000 Franken angegeben, jedoch ein weiteres Bankkonto verschwiegen. Auf diesem

Konto hatten sich 2006 gut 130'000 Franken und 2007 sogar mehr als 150'000 Franken befunden. Dadurch hatte der Beschuldigte über einen Zeitraum von sieben Jahren erheblich mehr an Ergänzungsleistungen bezogen, als ihm eigentlich zugestanden hätten. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Betrugs. Sie forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten sowie eine Busse von 1'000 Franken.

Der Beschuldigte spricht von einem Darlehen

«Die Vorwürfe stimmen nicht», liess der Beschuldigte am Dienstag vor dem Bezirksgericht Dietikon durch den Übersetzer ausrichten. Die Gelder auf dem nicht deklarierten Konto habe er in der Türkei als Darlehen bezogen.

«Ich habe aus der Türkei insgesamt 400'000 Dollar in die Schweiz gebracht»,

sagte der Mann, der heute 70 Jahre alt ist. «Das Konsulat hat das bestätigt. Ich habe die Belege der Gemeinde übergeben. Die Gemeinde war informiert.»

Auf die Frage von Bezirksrichter Benedikt Hoffmann, wie es denn kommen könne, dass diese Gelder nicht auf der Deklaration erscheinen, entgegnete der Beschuldigte: «Ich habe alles deklariert. Aber da gab es einen Personalwechsel auf der Gemeinde.» Auf Nachfrage des Richters – «zeigen Sie mir, wo Sie das deklariert haben» – meinte der Beschuldigte: «Mir kann niemand einen Vorwurf machen. Jetzt, nach 20 Jahren, kommt man.» Darauf der Richter: «Ja. Weil man das erst jetzt herausgefunden hat.»

Der Verteidiger verlangte einen Freispruch

An die Modalitäten für die angeblichen Darlehen, die offenbar in ein als GmbH geführtes Restaurant flossen, das inzwischen aber Konkurs gegangen ist, konnte sich der Beschuldigte nicht erinnern. «Die Firma war Empfänger des Geldes», sagte er. «Ich habe dort nur gearbeitet.»

Der Verteidiger beantragte einen vollumfänglichen Freispruch. Im Falle eines Schuldspruches sei der Beschuldigte zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 10 Franken zu verurteilen. Der Verteidiger machte geltend, dass ein Teil der Vorwürfe in die Verjährung falle. Fakt sei zudem, dass es sich bei den nicht deklarierten Geldern nicht um eigenes Vermögen des Beschuldigten, sondern um Fremdkapital gehandelt habe. Sein Mandant, der gesundheitlich angeschlagen sei, habe keineswegs arglistig gehandelt. Er habe ja Unterlagen eingereicht. Die Stadt Schlieren hätte weitere Abklärungen machen können – sie sei ihren Pflichten nicht nachgekommen, argumentierte der Verteidiger.

«Kein Zweifel»: Bezirksrichter Benedikt Hoffmann. zvg

Das Gericht gelangte jedoch zu einem Schuldspruch. Es verurteilte den Beschuldigten wegen Betrugs zu einer bedingten Geldstrafe in der Höhe, wie sie der Verteidiger beantragt hatte. Der Beschuldigte muss aber erhebliche Verfahrenskosten tragen. «Ein Teil des Deliktsbetrages fällt in die Verjährung, daher ist von einem tieferen Betrag auszugehen», erklärte Richter Hoffmann. «Abgesehen vom Deliktsbetrag besteht jedoch kein Zweifel daran, dass sich der Sachverhalt gemäss Anklage abgespielt hat. Die Gelder auf dem nicht deklarierten Konto waren nicht Schulden, sondern Guthaben, über die der Beschuldigte frei verfügen konnte, was er ja auch zugegeben hat.»

