Bezirksgericht Dietikon Streit mit Vermieter eskaliert – dank DNA-Spur auf der Morddrohung wurde der Mieter überführt Das Bezirksgericht Dietikon verurteilte einen 61-Jährigen – er hatte böse Post mit Munition nach Birmensdorf verschickt. Martin Rupf Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sendung mit der Morddrohung enthielt unter anderem eine Patrone, auf der die Initialen des Vermieter geschrieben waren. Susann Basler/Dominik Wunderli

Irgendwie passte der Auftritt von Fredi (Name geändert) zur Anklage wegen schwerer Drohung. So nahm der 61-jährige Schweizer letzten Donnerstag in einer Retro-Militärjacke im Gerichtssaal Platz. Wobei: Das ansonsten gepflegte Auftreten wollte dann doch irgendwie nicht zum Bild eines Waffennarren passen, der anderen Menschen Patronenhülsen per Post verschickt.

Laut Anklageschrift soll Fredi im November 2020 seinem Vermieter und dessen Familie – sie wohnen in Birmensdorf – eine Collage per Post geschickt haben. Die inkriminierte Collage bestand aus verschiedenen Zeitungs- und Zeitschriftsausschnitten, wobei die Worte «Ziel», «SOS», «Kind», «Nebenwirkung», «Schicksalsschläge» und ein Bild eines kleinen Mädchens sowie die Schlagzeilen «Spurlos verschwunden!» und «es ist nie zu spät» auf einem Papier aufgeklebt waren. Ausserdem enthielt die Sendung ein Couvert, in dem sich eine Patronenhülse und eine Patrone befanden. Auf Letzterer waren die Initialen des Vermieters aufgeschrieben.

Am Donnerstag musste sich der Droher vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Severin Bigler

Wenig überraschend erzielte diese Sendung den vom Absender erhofften Zweck. Der Vermieter und seine Frau fürchteten sich fortan nicht nur um ihr Leben, sondern insbesondere auch um dasjenige ihrer Kinder.

Der Morddrohung gingen jahrelange Streitigkeiten voraus

Vor allem aber hatte der Vermieter Fredi sehr schnell unter Verdacht. Denn dem Schreiben gingen jahrelange Mietrechtsstreitigkeiten voraus, bei denen Fredi stets den Kürzeren zog. Für den Vermieter war deshalb schnell klar, dass es sich beim Absender nur um Fredi handeln kann. Dieser Verdacht wurde schnell bestätigt, nachdem die Spurensicherung Fredis DNA-Spuren auf der Collage fand.

Auch das Waffengesetz beachtete er nicht

Damit nicht genug: Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung bei Fredi fand man eine Pistole SIG Pist 75 9 Millimeter, ein dazugehörendes Magazin mit abgespitzten 9-Millimeter-Patronen und nochmals knapp 40 zusätzlichen Patronen. Die Pistole und die Munitionen bewahrte er illegalerweise im gleichen Safe auf.

Alles in allem doch eindeutige Indizien, welche für Fredi als Täter sprachen. Trotzdem blieb Fredi dabei:

«Ich habe nichts verschickt, zumindest nicht bewusst.»

Wie er das genau meine, hakte die Einzelrichterin nach.

«Ich litt damals unter einer schweren Depression und wegen eines Unfalls musste ich starke Schmerzmittel zu mir nehmen. Kann sein, dass ich mich an einzelne Dinge aus dieser Zeit nicht mehr erinnere.»

Wie er sich denn erkläre, dass man auf der Collage seine DNA-Spur gefunden habe?

«Gute Frage. Vielleicht habe ich die Zeitungen gebündelt und entsorgt, eher der Täter aus diesen dann die Collage erstellt hat»,

so Fredis durchaus kreative Antwort. Er könne nur eines versichern: «Nie habe ich dem Vermieter und seiner Familie gegenüber Drohungen ausgesprochen. Es steht die falsche Person vor Gericht.» Zudem gebe es bei ihm, der vor ein paar Jahren seinen gut bezahlten Job verloren hat, ohnehin nicht viel zu holen, «da ich bald ausgesteuert werde».

Der Anwalt der Opferfamilie hatte wenig Gehör für die ziemlich abenteuerlich anmutenden Ausführungen Fredis.

«Die Beweislage ist erdrückend, es gibt schlicht keine objektiven Zweifel, dass er der Täter ist.»

Fredi habe sich dauernd mit dem Vermieter gestritten und sei immer der Meinung gewesen, dieser schulde ihm Geld. Was der Angeklagte getan habe, sei sehr bedenklich und verwerflich. «Mit dieser Morddrohung und der Androhung einer Kindesentführung hat er bei der Familie eine grosse Verunsicherung ausgelöst.» Vor allem aber:

«Eine solche Uneinsichtigkeit und fehlende Reue bei einer so klaren Beweislage ist schon extrem»,

so der Anwalt. Sein Mandant sei ganz sicher nicht wie von Fredi ins Feld geführt ein «habgieriger Mensch», sondern vielmehr habe es sein Mandant jahrelang mit einem Querulanten zu tun gehabt, welcher der Familie seines Mandanten unsägliches Leid zugeführt habe. «Dass der Angeklagte nun plötzlich – und anders als bei früheren Befragungen – eine Wissenslücke ins Feld führt, ist schlicht und einfach eine Schutzbehauptung.»

Die kreative Argumentation des Täters überzeugte das Gericht nicht

Zu diesem Schluss kam denn auch das Bezirksgericht Dietikon. Es befand Fredi in allen Punkten für schuldig und verknurrte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Für das Gericht war eindeutig: Die Ausführungen von Fredi gerade auch in Sachen DNA-Spur entbehrten jeglicher Glaubwürdigkeit. Nein, es sei ziemlich sicher, dass Fredi sich am Vermieter und dessen Familie habe rächen wollen und der Familie einen Denkzettel habe verabreichen wollen.

Ohne äusserliche Reaktion nahm Fredi – Notizen verfassend – das Urteil auf, erhob sich und verliess, ohne seinen ehemaligen Vermieter eines Blickes zu würdigen, den Saal. Zehn Tage hat er nun Zeit, die Verurteilung wegen Drohung und Übertretung des Waffengesetzes weiterzuziehen. Ob er dies aufgrund der erdrückenden Beweislage tun wird, ist mehr als fraglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen