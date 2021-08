Bezirksgericht Dietikon Spreitenbacher war mit Kokain in Dietikon unterwegs und verteilte Fäuste am Badener Cordulaplatz – ins Gefängnis muss er aber nicht Das Bezirksgericht Dietikon verurteilte einen jungen Mann wegen Betäubungsmitteldelikten, versuchter schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Nun darf er sich vier Jahre lang nichts zuschulden kommen lassen, sonst landet er doch noch hinter Gittern. David Egger 27.08.2021, 12.39 Uhr

Der Verurteilte hatte wenige Wochen vor der Gerichtsverhandlung erneut einen Kokain-Rückfall. Das liegt nun nicht mehr drin. «Sonst ist es vorbei», sagte der Dietiker Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher. Martin Ruetschi / Keystone

Es passierte am Sonntag, 15. November 2020 um 0.48 Uhr in der Nacht. Ein Mann sass beim Cordulaplatz in Baden auf einem Fenstersims. Ein junger Spreitenbacher kam auf ihn zu und verpasste ihm einen heftigen Schlag mit der rechten Faust gegen die Schläfe. Es folgte ein zweiter Faustschlag; ein dritter, ein vierter und ein fünfter. Das Opfer sank zu Boden, erlitt mehrere Blutergüsse und Hautabschürfungen. Es war Zufall, dass es nicht zu schwereren Verletzungen kam. Der Angreifer war ein junger Schweizer mit Migrationshintergrund, der in Spreitenbach lebt.

Am Mittwoch stand der junge Spreitenbacher vor dem Bezirksgericht Dietikon, nachdem ihn die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis im Mai 2021 unter anderem wegen Angriffs und versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt hatte. Für den Fall ist die Zürcher Justiz zuständig, weil der Mann auch noch anderes auf dem Kerbholz hat.

Kokain im Portemonnaie, im Mercedes und in der Wohnung

So hatte er im Mai 2020 im Dietiker Limmatfeld 0,89 Gramm Kokaingemisch in seinem Portemonnaie, davon waren 0,79 Gramm reines Kokain. In einem Mercedes hatte er zudem in einer Zigarettenschachtel weitere 5,1 Gramm Kokaingemisch, davon waren 4,51 Gramm reines Kokain. Zuhause in Spreitenbach lagen weitere 19,6 Gramm weisses Pulver, davon waren zirka 11 Gramm reines Kokain. Das Kokain wollte der Mann gratis an mehrere Kollegen im Grossraum Zürich abgeben – so wie er es schon von Februar 2020 bis Mai 2020 mehrmals getan hatte. Insgesamt hatte er in dieser Zeit 40 Gramm Kokaingemisch respektive 26,6 Gramm reines Kokain in Umlauf gebracht. Summa summarum hatte er also mit einer Gesamtmenge reines Kokain von über 40 Gramm zu tun.

Damit überschritt er die Schwelle von 18 Gramm – ab dieser Grenze gelten Kokain-Geschäfte als schwerer Fall. Deshalb wurde der Spreitenbacher auch noch wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt. Hinzu kamen mehrere Übertretungen des Betäubungsmittelgesetzes, da er über einen Zeitraum von mehreren Monaten immer wieder kiffte und Kokain schnupfte.

In Neuenhof wurde er beim Autofahren ohne Gurt erwischt

Und das ist noch nicht alles: In einer Augustnacht im Jahr 2020 wurde er in Neuenhof auch noch erwischt, als er Auto fuhr, ohne angegurtet zu sein – eine klare Verletzung der Verkehrsregeln.

Ebenfalls in Neuenhof, im Juni 2020, betrat er zudem mit seinen zwei Kollegen widerrechtlich ein Firmengebäude, verbrachte dort die Nacht und zerstörte unter anderem mehrere Fensterlamellen. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch waren deshalb ebenfalls Bestandteil der Anklage.

Zwei Jahre Freiheitsstrafe bedingt

Der Täter und sein Anwalt hatten bereits vor der Gerichtsverhandlung in Dietikon eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft getroffen. Der Täter war einverstanden, zu einer zweijährigen bedingten Freiheitsstrafe verurteilt zu werden.

Die Probezeit beträgt vier Jahre. Lässt sich der Täter nun also vier Jahre lang nicht zuschulden kommen, muss er nicht ins Gefängnis. Für diese Zeit erhält er einen Bewährungshelfer. Zudem muss er eine Therapie machen. Und in unregelmässigen Abständen lassen die Behörden seinen Urin untersuchen, um sicherzustellen, dass er kein Kokain mehr konsumiert. Schnupft er nochmals das weisse Pulver, landet er im Knast. Diesen kennt er bereits von innen: Im Dezember 2020 sass er bereits 15 Tage lang in Untersuchungshaft. Trotzdem könnte es für ihn schwierig werden, clean zu bleiben. Denn auch nach der Untersuchungshaft hat er noch Kokain konsumiert. Und vor wenigen Wochen hatte er erneut einen Rückfall, wie an der Gerichtsverhandlung klar wurde.

Der junge Mann ist mehrfach vorbestraft

Das Bezirksgericht bestätigte am Mittwoch die von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagene und vom Täter und seinem Anwalt akzeptierte Strafe. Zu dieser gehört auch eine unbedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Franken. Sie fällt auch deshalb unbedingt aus, weil der Mann bereits vorbestraft ist: Im Februar 2020 hatte ihn die Zürcher Staatsanwaltschaft See/Oberland per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken verurteilt. Anders gesagt: Seine neuerlichen Delikte fielen in die Zeit, in der die Bewährungsfrist seiner Vorstrafe noch am Laufen war. Es ist nicht die einzige Vorstrafe: Schon als Jugendlicher war er verurteilt worden, damals noch gemäss Jugendstrafrecht.

Nun muss er mehrere tausend Franken zahlen

Neben der unbedingten Geldstrafe muss der junge Spreitenbacher noch 1000 Franken Busse sowie fast 10'000 Franken Verfahrenskosten zahlen. Er wird lange daran zu nagen haben, denn er ist arbeitslos. Sein letzter Temporärjob ist schon eine Weile her. Es liegt daher auf der Hand, dass er das viele Geld nur in Raten wird zahlen können.

Zur Busse und zur unbedingten Geldstrafe meinte Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher, nachdem das Gericht den Urteilsvorschlag akzeptiert hatte:

«Das soll Ihnen ein Denkzettel sein.»

Weiter kamen die Richter zum Schluss, dass es «noch knapp vertretbar» sei, dass man dem Mann den bedingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähre. Nochmals Aeschbacher:

«Wir hoffen jetzt wirklich, dass dieses Urteil seine Wirkung entfaltet. Es darf in diesen vier Jahren nichts passieren. Wenn Sie nochmals Drogen konsumieren oder es nochmals eine Schlägerei gibt, dann ist es vorbei.»

Anders gesagt: Die letzte Chance, die der Mann Anfang 20 erhält, hängt an einem seidenen Faden. Dieser kann schnell reissen. Als «relativ bedenklich» taxierte Aeschbacher den kürzlichen Kokain-Rückfall des Täters. Er solle die Bewährungshilfe nutzen und diese kontaktieren, wenn er Gefahr laufe, wieder ausser Kontrolle zu geraten. «Alles Gute für die Zukunft» wünschte Gerichtspräsident Aeschbacher dem jungen Mann zum Schluss.