Bezirksgericht Dietikon «Sie müssten Albaner sein, um das zu verstehen»: Drei Kosovaren sollen nach brutalem Rachefeldzug in Urdorf jahrelang hinter Gitter Am Montag begann der dreitägige Bezirksgerichtsprozess gegen drei Kosovaren, die nun schon seit fast zwei Jahren in Haft sitzen. Zwei der drei Männer droht der Landesverweis. David Egger 23.08.2021, 23.10 Uhr

Es ist ein grosser Fall für das Bezirksgericht Dietikon: Rund 30 Personen waren am ersten Prozesstag mit dabei.

Das weisse Auto bremst, drei Männer steigen aus, dann prasseln die Fäuste und Fusskicks auf das erste Opfer ein. Rund zwei Minuten später verlassen die Schläger den Tatort. Zurück bleiben zwei Opfer. Regungslos liegen die beiden Brüder da – wie ­Leichen, die Köpfe voll Blut.

Eine Überwachungskamera nahm die Szene auf. Ereignet hat sie sich in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 2019 in der Nähe des Panorama-Clubs an der Schützenstrasse bei der Autobahnausfahrt Urdorf-Süd. Ein Ort zum feiern, tanzen, essen und trinken. In seiner Zielgruppe ist der Club weit über Urdorf hinaus bekannt. Die Täter, die am Montag vor dem Bezirksgericht Dietikon antraben mussten, kommen aus dem Kanton Zug. Zwei davon sitzen seit 13. Oktober 2019 in Haft und einer seit 18. Oktober 2019.

Eine Überwachungskamera nahm das Geschehen auf dem Parkplatz auf. Das Video ist das wichtigste Beweismittel in diesem Fall und wurde beim Gerichtsprozess gezeigt. Christian Beutler/Keystone

Der besagte Abend spielte sich in etwa wie folgt ab: Ein heute 45-jähriger Kosovare nahm einen 36-jährigen Landsmann mit in den Club. Und ein befreundetes Brüderpaar, die späteren Opfer. Es gab Alkohol.

Eines der späteren Opfer begann mit zwei anderen Gästen zu diskutieren. Das muss nicht sein, dachte sich der 36-Jährige – er sagte dem späteren Opfer, er solle doch die beiden anderen Gäste in Ruhe lassen. Der Ratschlag ging nach hinten los, zum Dank kassierte der 36-Jährige eine Ohrfeige. Er gab eine Ohrfeige zurück. Das zweite spätere Opfer wollte nicht zuschauen, wie sein Bruder geschlagen wird und ging auf den 36-Jährigen los. Der 45-Jährige eilte dem 36-Jährigen zu Hilfe. Fäuste hin und her. Ein Angestellter warf sie aus dem Club.

Auch eine Metallstange und ein Stein kamen zum Einsatz

Draussen kämpften die Brüder weiter gegen die Freunde. Die Brüder benutzten auch eine Metallstange und einen Stein. Zwischenfazit: Blutergüsse und eine Rippenprellung.

Der 45-Jährige telefonierte seinem 39-jährigen Bruder, dieser kam dann kurze Zeit später mit dem erwähnten weissen Auto und zwei bis heute unbekannten Männern als Verstärkung. So brutal der darauf folgende Gewaltexzess auf dem Parkplatz auch war – die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich: Blutergüsse, Rissquetschwunden, Prellungen und so weiter. Die Schläger erachteten das wohl als einen gelungenen Rachefeldzug. So oder so ist die Gewalt schwer nachzuvollziehen.

«Sie müssten Albaner sein, um das zu verstehen»,

sagte der 39-Jährige am ersten Prozesstag zu Bezirksrichter Benedikt Hoffmann.

«Sie nahmen tödliche Verletzungen in Kauf»,

sagte Staatsanwältin Bettina Groth. Sie verlangt für den 39-Jährigen, der den Schweizer Pass hat, 16 Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Für dessen 45-jährigen Bruder fordert sie 13 Jahre Freiheitsstrafe und zwölf Jahre Landesverweis, ebenfalls wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Und der 36-Jährige, der am Anfang im Club noch hatte schlichten wollen, soll wegen versuchter schwerer Körperverletzung mit acht Jahren Freiheitsstrafe und acht Jahren Landesverweis bestraft werden.

Die andere Sicht: Hat einer der Täter sogar die Tötung verhindert?

Zwei der drei Verteidiger kamen am Montag schon zu Wort. Sie zweifelten mehrere Beweismittel an und finden die Anträge der Staatsanwältin völlig überrissen. Auch weil der 39-Jährige den 36-Jährigen noch daran hinderte, zusätzlich mit einer Holzlatte zuzuschlagen. «Es ging ihm also in keiner Weise darum, zu töten», sagte der Verteidiger.

Am Dienstag spricht der dritte Verteidiger. Das Urteil folgt am Mittwoch. Mit all den Verteidigern, Verwandten, Zuschauern, Polizisten und so weiter waren am Montag rund 30 Personen am Prozess mit dabei.