Schlieren: Hanfproduzent muss Strafe zahlen

Bezirksgericht Dietikon Schlieremer Hanfproduzent muss zahlen – und will jetzt auf CBD-Gras umsteigen Das Bezirksgericht Dietikon hat einen 54-jährigen Schweizer wegen mehrfachen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Martin Rupf 03.11.2022, 15.26 Uhr

Der Konsum von Hanf mit mehr als einem Prozent THC-Gehalt ist in der Schweiz grundsätzlich verboten. Themenbild: Mirjam Moll / Südkurier

Ein 54-jährige Schweizer musste sich vor dem Dietiker Bezirksgericht wegen mehrfacher ­Widerhandlung gegen das ­Betäubungsmittelgesetz verantworten. Nicht nur hatte er im grossen Stil Cannabis angebaut und verkauft, einen nicht ganz kleinen Teil konsumierte er gleich selbst – und das alles nicht zum ersten Mal. So wurde er bereits letztes Jahr für das gleiche Vergehen bestraft.

Aber der Mann, der da am Donnerstag letzter Woche vor Einzelrichter Heinrich Kistler antrabte, machte auf den ersten Blick gar nicht den Eindruck eines typischen Kiffers. Grossgewachsen, gepflegt und vor allem sportlich erschien Steve (Name geändert) vor dem Dietiker Bezirksgericht.

Er kam zu spät, da er zuerst nach Dietlikon gefahren ist

Dort bediente der 54-Jährige dann doch so einige typische Kiffer-Klischees. So erschien er 20 Minuten zu spät zur Verhandlung, weil er mit dem Zug nach Dietlikon statt nach Dietikon gefahren war. Und sobald Steve zu sprechen begann, wurde klar, dass er sich in seinem Leben wohl schon den einen oder anderen Joint zu viel zu Gemüte geführt hatte. Er wirkte leicht verwirrt und er suchte immer wieder etwas verunsichert nach richtigen Worten.

Weil er geständig war, konnte der Richter die Sache schnell erledigen – nämlich im abgekürzten Verfahren.

Gesamtumsatz von rund 30'000 Franken

Steve hatte zwischen Sommer 2020 und Frühling 2021 im Keller einer Liegenschaft in Schlieren eine Hanf-Indoor-Anlage für den Anbau von Marihuana betrieben. Dabei habe er in besagtem Zeitraum insgesamt sieben Kilogramm konsumierbares Gras produziert und erwirtschaftet. Von diesen sieben Kilogramm verkaufte Steve rund sechs Kilogramm, jeweils in Mengen von einem Kilogramm, an unbekannte Abnehmer in Zürich-Nord. Pro Kilogramm erzielte er dabei einen Umsatz von 5000 Franken, wodurch er einen stolzen Gesamtumsatz von 30'000 Franken erwirtschaftete. Das restliche Kilo Gras konsumierte Steve selber.

Kurzum: Steve war wegen mehrfachen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes angeklagt.

Ein kurzer rechtlicher Exkurs dazu, was genau jetzt in der Schweiz gilt: Der Konsum von Cannabis mit einem Gehalt von mindestens einem Prozent Tetrahydrocannabinol (THC) ist in der Schweiz grundsätzlich verboten. Seit 2013 kann der Konsum von Cannabis durch ­erwachsene Personen mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken bestraft werden. Der Besitz von bis zu 10 Gramm Cannabis für den eigenen ­Konsum ist dagegen nicht strafbar. Der Konsum wird ­bestraft, aber geringfügiger ­Besitz für eben einen solchen Konsum nicht.

Jetzt will er es mit ­CBD-Gras versuchen

Zurück zu Steve: Einzelrichter Heinrich Kistler wollte von ihm wissen, weshalb er denn überhaupt im grossen Stil Gras angebaut und produziert habe. «Ich arbeite schon sehr lange als Fitnessinstruktor. Doch das hat sehr an der Substanz gezehrt», so Steve. Aus gesundheitlichen Gründen habe er zwischenzeitlich auch seinen Job verloren, sei jetzt aber wieder «auf Abruf» eingestellt. Deshalb sei er auf alternative Einnahmequellen angewiesen gewesen. Doch nicht nur das:

«Als Jugendlicher habe ich viel Fussball gespielt und mich dabei verletzt. In der Folge musste ich mich am Meniskus operieren lassen und bis heute leide ich an den Spätfolgen dieser Verletzung.»

Auch deshalb, also wegen der Schmerzen, habe er regelmässig Marihuana geraucht. «Ich versuche jetzt aber, den gleichen Effekt mit CBD-Gras und CBD-Tropfen zu erreichen. Ausserdem habe ich mich in der Klinik Balgrist zur Untersuchung angemeldet.»

«Das ist ihre letzte Chance»

Bevor sich das Gericht zur kurzen Beratung zurückzog, stellte der Einzelrichter klar: «Die bedingt ausgesprochene Strafe von letztem Jahr für das gleiche Vergehen müssen wir nun widerrufen. Das heisst: Die Geldstrafe in der Höhe von 4500 Franken müssen sie jetzt bezahlen.» Die nun beantragte Freiheitsstrafe könne aber noch ein letztes Mal bedingt ausgesprochen werden. «Das ist ihre letzte Chance. Wenn sie nächstes Mal wieder hier sind, dann müssen sie ins Gefängnis», machte der Richter deutlich.

Steve zeigte sich einsichtig und reuig. «Ich arbeite in der Regel vier Tage die Woche als Fitnessinstruktor. Ich werde die Geldstrafe abarbeiten können. Und ja: Ich schreibe mir das jetzt ein für alle Mal hinter die Ohren, dass ich das nicht mehr machen darf», wofür er vom Einzelrichter zustimmendes Nicken erntete. «Das ist mir wichtig, das von ihnen so zu hören.»

Nach kurzer Beratung stand das Verdikt denn auch fest. Steve wurde zu einer bedingten Gefängnisstrafe von sechs ­Monaten und zu einer Busse von 300 Franken verurteilt. ­Zusammen mit der Gerichtsgebühr, für die Steve ebenfalls ­aufzukommen hat, und der nun widerrufenen Geldstrafe ergibt das knapp 7000 Franken – oder rund 1,5 Kilogramm Marihuana.

