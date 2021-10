Bezirksgericht Dietikon: Scheinehen-Geschäft fliegt auf

Bezirksgericht Dietikon Junge Tschechin wegen Scheinehen-Geschäft verurteilt: «Weil das meine Mutter war, habe ich ihr geholfen» Fälle von Scheinehen häufen sich in der Schweiz. Denn Aufenthaltsbewilligungen sind populär. Nun musste sich eine Tschechin eines internationalen Ringes vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten.

27.10.2021

Aufenthaltsbewilligungen für die Schweiz sind offensichtlich begehrt. Das hatte findige Köpfe dazu bewogen, ein Geschäft mit Scheinehen aufzuziehen. Das Geschäftsmodell des internationalen Ringes bestand darin, dass Frauen, die in Tschechien rekrutiert worden waren, in einem ersten Schritt in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung beantragten, was ihnen als EU-Bürgerinnen problemlos möglich war.

In der Folge heirateten sie Männer aus dem Kosovo, aus Nordmazedonien oder aus der Türkei und beantragten für diese Pseudo-Ehemänner via Familiennachzug Aufenthaltsbewilligungen. In einer grossen Aktion war die Kantonspolizei Zürich gegen den aus Tschechien operierenden Ring vorgegangen. Inzwischen sind einige Beteiligte rechtskräftig verurteilt. In einem Fall liegt die Sache beim Obergericht.

Mutter der Angeklagten gilt als Drahtzieherin des Ringes

Vor dem Bezirksgericht Dietikon hatte sich nun eine junge Frau aus dem Dunstkreis des Ringes zu verantworten. Vorgeworfen wurden der tschechischen Staatsangehörigen – deren in Tschechien lebende Mutter als Drahtzieherin gilt – Täuschung sowie mehrfache Täuschung von Behörden im Sinne des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG). Zur Last gelegt wurde ihr zudem eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln, weil sie zu schnell gefahren war.

Gemäss Anklage war die Beschuldigte eine Scheinehe mit einem Kosovaren eingegangen und hatte darüber hinaus bei der Schliessung weiterer Scheinehen mitgewirkt, indem sie Kontakte vermittelt, Scheinehefrauen in der Schweiz betreut sowie Gelder entgegengenommen und weitergeleitet und schliesslich auch als Trauzeugin gewirkt hatte.

«Ich habe übersetzt, weil ich ein bisschen helfen wollte», erklärte die Beschuldigte vor Gericht in der Befragung durch den Vorsitzenden, Bezirksrichter Heinrich Kistler.

«Es stimmt aber nicht, dass ich Geld erhalten habe.»

Auf die Frage, weshalb sie sich zur Verfügung gestellt habe, entgegnete sie: «Weil das meine Mutter war, habe ich ihr geholfen.» Den Vorwurf, selber eine Scheinehe eingegangen zu sein und dafür 40000 Franken kassiert zu haben – die Ehe war nach zwei Jahren geschieden worden – wies sie von sich.

«Mehr als nur Übersetzen und Begleiten»

Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten sowie eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 90 Franken. Beides unter Gewährung des bedingten Vollzuges. Sie forderte zudem eine Landesverweisung für die Dauer von fünf Jahren.

«Es ging um viel mehr als bloss um ein bisschen Übersetzen und Begleiten», betonte die Anklägerin. «Die Beschuldigte hat Interessenten für Scheinehen vermittelt und der Organisation durch Unterstützung in der Schweiz geholfen. Für ihre eigene Scheinehe gibt es Aussagen und zahlreiche Indizien. Die Beschuldigte hat bei mindestens vier Scheinehen mitgewirkt, was nur die Spitze des Eisberges gewesen sein dürfte.»

Es sei Förderung und nicht Täuschung gegen das Ausländergesetz

Die Verteidigerin beantragte, ihre Mandantin sei vom Vorwurf der Täuschung freizusprechen, wegen Förderung von Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetzes aber zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 90 Franken zu verurteilen. Von einer Landesverweisung sei abzusehen. Die Verteidigerin betonte, dass ihre Mandantin nur unbedeutende Hilfsdienste geleistet habe und nicht Teil der Organisation gewesen sei. Auch habe es sich bei der Ehe ihrer Mandantin keinesfalls um eine Scheinehe gehandelt.

Nach langer Beratung verurteilte das Gericht die Beschuldigte wegen mehrfacher Täuschung von Behörden und grober Verletzung von Verkehrsregeln zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, abzüglich 85 Tage ausgestandener Untersuchungshaft sowie zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 90 Franken. Beides unter Gewährung des bedingten Vollzuges. Von einer Landesverweisung sah das Gericht ab.

Insgesamt erachtete das Gericht das Verschulden als leicht. «Die Beschuldigte», so der Vorsitzende, «hat nicht die grössten Beiträge in der Organisation geleistet.» Zum Verzicht auf die Landesverweisung erklärte er, dass zwar kein Härtefall vorliege, aber das Freizügigkeitsabkommen und die Lebensumstände der Beschuldigten zu beachten seien.