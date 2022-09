Rucksackdieb muss Land verlassen – er sagt, er hatte Hunger

Bezirksgericht Dietikon Rucksackdieb muss das Land verlassen – seine Verteidigerin will die Taten mit Hunger rechtfertigen Das Dietiker Bezirksgericht verurteilt einen mehrfach vorbestraften Asylbewerber aus Marokko zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Er hatte in Zügen Rucksäcke geklaut, stieg in Fahrzeuge ein und nahm im Denner Bierdosen mit, ohne sie zu bezahlen. Louis Probst 05.09.2022, 05.00 Uhr

In zwei Zügen hatte der Mann Rucksäcke gestohlen Keystone

Vor zwei Jahren war der knapp 24-jährige Mann zum zweiten Mal in die Schweiz eingereist und hatte ein Asylbegehren gestellt. Es wurde abgelehnt, er erhob Beschwerde. Der Entscheid steht noch aus. Im August 2020, im Februar 2021 und im Juni 2021 wurde er, meist wegen Diebstahls, zu Freiheitsstrafen von total rund 270 Tagen verurteilt. Letzten Montag musste der gesundheitlich sichtlich angeschlagene Mann – der in der Notunterkunft in Urdorf lebte, sich seit November letzten Jahres aber im vorzeitigen Strafvollzug befindet – vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Vorgeworfen wurden ihm mehrfacher Diebstahl, mehrfacher versuchter Diebstahl, geringfügiger Diebstahl, mehrfacher Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigung.

Gemäss Anklage war der Beschuldigte in Urdorf durch das beschädigte Heckfenster in ein Wohnmobil eingestiegen, hatte aber ohne Beute abziehen müssen. Ohne Erfolg geblieben war er beim Versuch, in Urdorf und Zürich in zwei Personenwagen einzudringen. Und einen offenbar unverschlossenen Lieferwagen in Urdorf hatte er zwar durchsuchen können – allerdings ohne etwas zu finden. Mehr Erfolg hatte er in SBB-Zügen. In einem Interregio in Zürich und einer S-Bahn in Urdorf hatte er jeweils einen Rucksack eines Passagiers entwendet. Im einen Rucksack befand sich neben Lebens­mitteln und Getränken ein Handy. Im andern fanden sich neben Äpfeln und einem Tupperware-Böxli auch Kreditkarten.

Im Denner in Schlieren ein Sixpack Bier geklaut

Vorgeworfen wurde dem Beschuldigten zudem, dass er in Zürich mit einer Glasflasche die Frontscheibe eines Autos eingeschlagen und trotz Hausverboten einen Denner und einen Coop in Schlieren betreten und im Denner ein Sixpack Bier im Wert von 16.90 Franken geklaut hatte.

Die Staatsanwaltschaft beantragte – unter Einbezug früherer, bedingt erlassener Freiheitsstrafen – zwölf Monate Haft als Gesamtstrafe, eine Busse von 300 Franken sowie die Anordnung einer Landesverweisung für die Dauer von sechs Jahren, die für den ganzen Schengen-Raum gilt.

Er habe nur nach etwas Essbarem gesucht, liess der Beschuldigte dem Einzelrichter Heinrich Kistler durch die Übersetzerin zum Einstieg in die Autos ausrichten. Und Geld hätte er keines an sich genommen, selbst wenn er welches gefunden hätte. Den Diebstahl der Rucksäcke konnte er schwerlich abstreiten, war er doch durch Überwachungskameras gefilmt worden. Er machte aber geltend, dass er damals unter starkem Medikamenteneinfluss gestanden habe und sich seines Verhaltens nicht bewusst gewesen sei.

Überwachungskameas filmten, wie der Mnan die Rucksäcke in den Zügen mitgehen liess. Keystone

«Der Beschuldigte ist kein Krimineller, sondern in erster Linie ein schwer kranker Mann»,

hielt die Verteidigerin fest und wies auf die Klinikaufenthalte ihres Mandanten hin. Als Folge der geringen Unterstützung sei der Beschuldigte in der Probezeit rückfällig geworden.

«Das Verschulden ist als gering zu qualifizieren. Er handelte, weil er Hunger hatte»,

so die Verteidigerin. Sie machte verminderte Zurechnungsfähigkeit ihres Mandanten geltend, beantragte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten unter Anrechnung der ausgestandenen Haft sowie eine Busse von 600 Franken und stellte ein Gesuch auf Haftentlassung.

Das Gericht folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Zur Landesverweisung erklärte der Richter: «Es geht zwar nicht um Katalogdelikte für eine obligatorische Landesverweisung, sondern um einen klassischen Fall für eine ­fakultative Landesverweisung. Es ist kein Platz für jemanden ohne gültigen Aufenthaltstitel, der bloss delinquiert.»

Die Verteidigerin meldete noch im Gerichtssaal Berufung gegen das Urteil an.