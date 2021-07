Dietiker Onlineshop-Betrügerin verurteilt

Bezirksgericht Dietikon Onlineshop-Betrügerin aus Dietikon zu Geldstrafe verurteilt – aber sie wird nicht für jedes Päckli bestraft Bestraft wird eine Kosovarin nur für jene Fake-Bestellung, die über 300 Franken lag. Die anderen Fake-Bestellungen gelten als zu geringfügig. David Egger 14.07.2021, 06.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Kosovarin aus Dietikon tätigte insgesamt acht Fake-Bestellungen, bestraft wird sie aber nur für ein einziges Päckli.

Themenbild: Arthur Gamsa

Im Juni 2019 hatte eine heute 26-jährige Kosovarin aus Dietikon bei verschiedenen Onlineshops Kleider bestellt – auf den Namen ihrer Nachbarin. Die Post-Päckli mit den Kleidern heimste sie ein. Die Rechnungen aber landeten bei der Nachbarin – bis die Händler aufgrund der ausstehenden Zahlungen nicht mehr lieferten und die Nachbarin sich mit den offenen Rechnungen an die Kantonspolizei in Dietikon wandte.

Zudem klaute die Täterin im Manor Letzipark in Zürich Alt­stetten zusammen mit ihrem Mann vier Parfums von namhaften Marken. Nun hat das Bezirksgericht Dietikon die in Schlieren geborene Frau verurteilt. 540 Franken Busse unbedingt plus eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 90 Franken: So lautete das Urteil, das Einzelrichterin Katja Schlegel am Montagabend eröffnete. So einfach die Masche der Täterin war und so einfach der Fall sich auf den ersten Blick präsentierte, so anspruchsvoll war der Fall aus juristischer Sicht, wie die Urteilseröffnung zeigte.

Eine von acht Bestellungen war für das Gericht relevant

Denn die Täterin hatte eigentlich acht betrügerische Bestellungen getätigt. Drei davon wurden wegen ausstehender Zahlungen gar nicht erst geliefert. Vier weitere wurden zwar geliefert und die Täterin konnte die Waren behalten, trotzdem wurde sie dafür vom Bezirksgericht nicht verurteilt. Nur eine der ­gelieferten Bestellungen umfasste Waren im Wert von über 300 Franken und galt somit als nicht mehr geringfügig.

Der Clou: Zwar können auch geringfügige Vermögensdelikte bestraft werden, allerdings braucht es dafür einen gültigen Strafantrag der geschädigten Person beziehungsweise des geschädigten Unternehmens. Die Staatsanwaltschaft war zwar auf die geschädigten Unternehmen zugegangen – es handelt sich namentlich um die Onlineshops von Vedia, Bonprix und La Redoute.

Aber ein Unternehmen antwortete gar nicht, eines verzichtete ganz bewusst darauf, sich am Strafverfahren zu beteiligen, und eines schickte den Behörden zwar das entsprechende Formular zurück, aber ohne anzukreuzen, ob es sich am Strafverfahren beteiligen will oder nicht. Die drei Reaktionen sind zwar unterschiedlich, zeigen aber: Auch die Händler sind offenbar der Meinung, dass 300 Franken oder weniger eine geringfügige Summe sind – oder man kennt dort auch das Gesetz und investiert daher, wenn überhaupt, nur wenig Energie in ein solches Strafverfahren.

Über die fehlenden beziehungsweise ungültigen Strafanträge hätte das Gericht nur hinwegsehen können, wenn es zum Schluss gekommen wäre, dass die sieben Fake-Bestellungen, die unter 300 Franken lagen, mit jener Bestellung, die über 300 Franken lag, eine Tateinheit bildete. Eine solche Tateinheit verneinte Richterin Katja Schlegel aber. Sie berief sich hierfür auf das Bundesgericht.

Die Tateinheit war nicht gegeben

Gemäss dessen Rechtssprechung handelt es sich bei ­mehreren Fake-Onlinebestellungen auch juristisch um verschiedene Taten, selbst wenn die gleiche Person diese am gleichen Tag am gleichen Computer im gleichen Onlineshop tätigt. Dieses juristische Detail kam der Kosovarin also zugute: Da es sich also bei den kleineren Bestellungen um eigene Taten handelte, konnten diese sozusagen nicht mit der grösseren Tat zusammen beurteilt werden, da es dafür eigene einzelne Strafanträge gebraucht hätte.

Entsprechend wurde das Verfahren hinsichtlich der kleineren Fake-Bestellungen eingestellt – die damit verbundenen Bestellsummen bewegten sich in einer Bandbreite von zwischen 77 und 259 Franken.

Das Märchen vom Hacker glaubte das Gericht nicht

Bei der grössten Bestellung hingegen – diese belief sich auf rund 475 Franken – war der Fall klar, wenngleich die Täterin und ihr Verteidiger im Rahmen der Verhandlung mit allen Mitteln versuchten, die Schuld auf andere zu schieben.

So hatte der Verteidiger beispielsweise geltend gemacht, dass sich ja jemand hätte ins WLAN der Angeklagten hacken und dann ihre IP-Adresse für die Fake-­Bestellungen missbrauchen und danach die Päckli einheimsen können. Aus Sicht der Richterin war klar: So eine Hacking-Aktion wäre «sehr schwierig» und würde nur einem Profi gelingen. «Das würde niemand tun, nur um ein paar Damenkleider im untersten Preissegment zu bestellen», sagte die Richterin.

Auch die Argumentation, dass die Onlineshops halt ihre Kunden besser überprüfen und nur auf Vorauszahlung liefern sollten, liess das Gericht nicht gelten. «Der Liter Milch oder die Damenunterwäsche müssen online einfach bestellt werden können. Sonst ist der Handel gar nicht mehr durchführbar», so Schlegel. Entsprechend war für das Gericht klar, dass die Frau arglistig handelte und wegen der 475-Franken-Bestellung als Betrügerin zu verurteilen ist.

Bezüglich des Diebstahls im Letzipark gab es nichts zu diskutieren, diesen hatte die Kosovarin gestanden.