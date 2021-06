Bezirksgericht Dietikon Ohrfeige und Todesdrohung bei der Kindsübergabe: Spielte sich der Streit vor den weinenden Töchtern wirklich so ab? Ein Mann und eine Frau hatten heftig gestritten. Ihre Aussagen widersprechen sich. Nun musste das Bezirksgericht Dietikon entscheiden. Eine beschädigte Autotür lieferte wertvolle Hinweise. Cynthia Mira 05.06.2021, 05.00 Uhr

Ein heftiger Streit eines getrennt lebenden Paares endete am Dienstag vor dem Bezirksgericht Dietikon. Severin Bigler

Gab er seiner Ex-Freundin die Ohrfeige oder nicht? Hat er sie mit dem Tod bedroht oder nicht? Und knallte er vor seinen Kindern die Autotür so fest zu, dass diese im Anschluss für rund 400 Franken repariert werden musste? Der Dietiker Richter Benedikt Hoffman hatte sich am Dienstag für eine von zwei vorgetragenen Versionen über den Ausgang eines Streites zu entscheiden, der sich im Oktober 2020 auf einem Parkplatz in Oberengstringen abgespielt hatte.

Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) ist bereits involviert

Während auf der Rückbank des Wagens die eine Tochter weinte und die andere mit 40 Grad Fieber auf ein Medikament wartete, stritten sich die Eltern. Diesem Streit ging eine lange konfliktreiche Trennung voraus. Die Kesb war bereits eingeschaltet. Gemäss Aussage der Mutter und Klägerin riss der Beschuldigte sie an den Haaren und stiess sie ins Auto, als sie daran war, die eine Tochter anzuschnallen, und verpasste ihr eine heftige Ohrfeige. Ob auf die rechte oder linke Wange, das konnte sie nicht mehr genau sagen. Aber er habe sie zudem mit den Worten bedroht:

«Ich bringe dich um, du wirst es nicht schaffen, mit den Kindern zu Hause anzukommen.»

Der Vater und Beschuldigte hingegen sagte aus, dass er die weinende Tochter beruhigen wollte, einen Teil der Szene filmte, und sie wiederum ihm das Handy aus der Hand schlagen wollte. Zudem habe sich die Mutter, während er sich zur Tochter beugte, ans Steuer gesetzt und Gas gegeben. Er sagte:

«Mich hat die Tür am Oberkörper getroffen und ich bin zurückgewichen und habe die Autotür zugemacht, ich hatte Angst um meine Tochter.»

Die Plädoyers seitens der Anwältin und des Verteidigers zogen sich in die Länge. Beide zweifelten an den Aussagen des anderen, zogen zahlreiche Details heran, die sich bei den Aussagen gegenüber der Polizei und in der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme unterschieden. Der schlanke, grossgewachsene Beschuldigte blieb während der Verhandlung ruhig. Mit kleinen Gesten erzählte er seine Version. Zum Schluss sagte er:

«Ich bin unschuldig, wirklich. Ich respektiere meine Ex-Freundin, weil sie die Mutter meiner Kinder ist, und ich würde ihr nie etwas antun.»

Das Wohl der Kinder liege ihm am Herzen. Auch das von der Anwältin der Privatklägerin geforderte Kontaktverbot sei für ihn kein Problem. Die Privatklägerin war per Video zugeschaltet, sie sass während der Verhandlung im Saal nebenan.

Vorwürfe sexuellen Missbrauchs in einem anderen Prozess

Während der Verhandlung kam noch der Vorwurf eines sexuellen Missbrauchs der Tochter seitens naher Verwandter der Mutter auf. Dieser Prozess sei aber eingestellt worden, gab die Anwältin der Mutter zu Protokoll.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Beschuldigten mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 30 Franken und einer Busse von 500 Franken bestrafen wollen. Der Türke erhielt am Ende aber einen Freispruch. Diesen begründete Richter Hoffmann damit, dass beide Versionen plausibel seien, jene Abfolge des Beschuldigten jedoch noch eine kleine Spur plausibler. So käme beispielsweise die Frage auf, weshalb er sie ins Auto gestossen haben sollte. Zudem sprach eine objektive Tatsache für seine Unschuld: Die beschädigte Autotür erlitt den Schaden gemäss der Untersuchung durch eine Kraft, die von innen wirkte. Das spreche dafür, dass es sein Körper war, der gegen die Tür geknallt war. Hoffmann sagte:

«Wenn in beiden Aussagen eine solche Konsistenz besteht, dann gilt es, sich im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden.»

Mit dem Freispruch erhält der Vater auch eine Genugtuung von 400 Franken für die kurze Zeit, die er in Haft verbrachte. Hoffmann gab kritisch mit auf den Weg:

«Es ist so, dass in solchen Situation häufig einfach mal der Mann zuerst in Haft genommen wird.»