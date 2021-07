Kredithai freigesprochen

Bezirksgericht Dietikon Nach dreistündigem Plädoyer für Kredithai: Gericht sagt, Anklage sei ungenügend Das Bezirksgericht Dietikon spricht einen Kosovaren vom Vorwurf des Wuchers und der versuchten Erpressung frei. Louis Probst 14.07.2021, 06.03 Uhr

Bezirksgericht Dietikon: Hier musste der kosovarische Kredithai antraben. Severin Bigler

In Handschellen war der Beschuldigte von zwei Polizei­beamten zur Urteilseröffnung geführt worden. Ohne Handschellen verliess er den Gerichtssaal. Per sofort wurde er aus dem vorzeitigen Straf­vollzug entlassen, den er im September 2020 angetreten hatte.

Vorgeworfen worden waren dem rund 50-jährigen Kosovaren gewerbsmässiger Wucher sowie versuchte Erpressung. Gemäss Anklage hatte er Geld, jeweils meist einige zehn­tausend Franken, an Landsleute verliehen – und das zu horrenden Zinsen von bis zu 20 Prozent im Monat.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren als teilweise Zusatzstrafe zu einem früheren Urteil gefordert und zudem eine Landesverweisung für zehn Jahre sowie die Ablieferung von 40000 Franken an den Staat beantragt.

Die Verteidigerin hingegen hatte in ihrem dreistündigen Plädoyer einen vollumfänglichen Freispruch, Entlassung aus dem vorzeitigen Strafantritt, Abweisung der Landesverweisung sowie eine Abweisung des Widerrufs der Bedingtheit der Vorstrafe gefordert. Zudem verlangte sie, dass der Beschuldigte zu entschädigen sei (die «Limmattaler Zeitung» berichtete in ihrer Ausgabe vom 29. Juni über die Verhandlung).

Das Bezirksgericht unter dem Vorsitz von Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher hat jetzt den Beschuldigten freigesprochen. Allerdings muss er die Verfahrenskosten tragen. Zudem werden 2285 Franken, die beschlagnahmt worden waren, eingezogen. Schliesslich erhält er weder eine Entschädigung noch eine Genugtuung. Gemäss Urteil hatte er auf Privatansprüche verzichtet.

Die Zwangslage der Opfer «ungenügend umschrieben»

«Das Gericht hatte sich mit der Problematik des Anklageprinzips zu befassen», erklärte Richter Aeschbacher bei der mündlichen Begründung des Urteils am Montag. Aeschbacher verwies auf ein Urteil des Ober­gerichtes in einem beinahe identischen Fall.

Dort hatte das Obergericht festgestellt, dass die Zwangs­lage der Darlehensnehmer – ein wesentliches Tatbestandselement des Wuchers – in der Anklage nicht klar beschrieben worden sei. Damit sei das Anklageprinzip verletzt worden. «Auch im vorliegenden Fall ist die Zwangslage der Darlehensnehmer ungenügend umschrieben», stellte der Vorsitzende fest. «Diese Notlage ist in keiner Art und Weise konkretisiert. Die finanzielle Situation der Geschädigten wird in der Anklage nicht konkret dargestellt.»

Es liegt ein zivilrechtliches Verschulden vor

Auch beim Vorwurf der versuchten Erpressung – der Beschuldigte hatte sich bei den Schuldnern immer wieder mit unzähligen Telefonanrufen und Nachrichten gemeldet – sei der Straftatbestand nicht erfüllt. Daher müsse ein gänzlicher Freispruch erfolgen.

Aufgrund der Zinsen sei bei der Darlehensvergabe aber von einem krassen Ungleichgewicht der Leistungen auszugehen. Damit liege ein zivilrechtliches Verschulden vor. Der Beschuldigte sei daher vollumfänglich kostenpflichtig. Zudem sei ihm eine Entschädigung oder Genugtuung zu verweigern, und der beschlagnahmte Geldbetrag sei einzuziehen.

Aufgrund des Freispruches fasste das Gericht den Beschluss, den Beschuldigten per sofort aus der Haft zu ent­lassen. Der Mann aus dem ­rechten Limmattal ist nun also ein freier Mann, hat aber rund zehn Monate seines Lebens im Gefängnis verbracht.