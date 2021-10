Bezirksgericht Dietikon Mutmassliche Kokain-Bande wurde dank geheimer GPS-Sender überführt – Anwälte laufen gegen diese Überwachung Sturm Ein kleines Stück Elektronik wurde der mutmasslichen Kokain-Bande zum Verhängnis, über die das Bezirksgericht nun urteilen muss. Doch nun bemängeln die Verteidiger, dass Frankreich die Überwachung nicht genehmigt hatte, und sehen den Rechtsstaat in Gefahr. David Egger Jetzt kommentieren 29.10.2021, 21.53 Uhr

Gartenstrasse in Oberengstringen: Hierhin, ins Gebäude rechts, hätten die 6,29 Kilogramm Kokain zwecks Lagerung gebracht werden sollen. Doch die mutmassliche Bande hatte die Rechnung ohne die Interventionseinheit «Skorpion» der Stadtpolizei Zürich gemacht. David Egger / Limmattaler Zeitung

«Ich bin nicht der Kopf der Bande», sagt der Niederländer. «Grande» nannte ihn hingegen die Polizei, als sie seine Identität noch nicht kannte. Der «Grosse» also. Will heissen: der grosse Drogenlieferant. Rund 50 Kilogramm Kokain-Import gehen laut der Staatsanwaltschaft auf seine Kappe. Er soll die Bande angeführt haben, die aus einem weiteren Niederländer, einem Dominikaner und einem Schweizer bestanden ­haben soll und nun am Donnerstag und Freitag vor Bezirksgericht Dietikon stand.

Der angebliche Kopf der Bande war gewissermassen ein Zufallsfund. Die Stadtpolizei Zürich hatte in einem anderen Verfahren schon länger zwei andere Personen im Visier, an deren Auto sie einen GPS-Sender montiert hatte. Als dieses Auto für einmal nicht in Zürich oder Bülach herumfuhr, sondern in Spreitenbach, passte das nicht ins sonstige Bewegungsprofil. Schnell wurde klar, dort in Spreitenbach, da muss «Grande» sitzen. Und den hatte wiederum die Kantonspolizei Zürich schon im Visier. Die Korps sprachen sich ab, holten die entsprechende Genehmigung ein und platzierten dann auch am Auto der Freundin des niederländischen «Grande» einen GPS-Sender. Ihr Auto nutzte er, und bei ihr in Spreitenbach kam er immer wieder unter. Offiziell war er nur als Tourist in der Schweiz.

Der Sender am «Grande»-Auto schickte fortan der Polizei ständig den Aufenthaltsort. Es zeigte sich, dass dieses diverse Male am gleichen Ort in Basel die Schweiz verliess und am gleichen Ort die Grenze wieder in Richtung Schweiz passierte. Es lag auf der Hand, dass das kein Zufall war, sondern bewusst so gehandhabt wurde, um in keine der Kontrollen der Grenzwache zu kommen, wie sie in Basel häufig stattfinden.

Nachdem die Niederlanden ein Rechtshilfegesuch der Zürcher Ermittler bewilligt hatten und diese daher auch die in den Niederlanden anfallenden Daten des GPS-Senders verwenden durften, konnten sie nun endgültig das Muster erkennen.

Zürcher Polizisten an der Basler Grenze versteckt

Sie wussten, wann die mutmassliche Bande wo in den Niederlanden losfährt und wann sie bei Basel die Grenze von Frankreich her übertritt, nämlich zwischen 4 und 6 Uhr morgens. Zürcher Stadtpolizisten hatten mehrere Grenzübertritte des Niederländers vor Ort in Basel observiert. Und sie wussten auch, dass die Fahrten oft an der Löwenstrasse 9 in Dietikon und der Gartenstrasse 11 in Oberengstringen endeten – dort sollen die Drogen gelagert worden sein, bevor sie schliesslich in Umlauf kamen.

Auch an der Löwenstrasse 9 in Dietikon soll sich ein Drogenbunker befunden haben. David Egger / Limmattaler Zeitung

Die Planung für den polizeilichen Zugriff ging los. Als das Auto mit dem GPS-Sender im Februar 2019 einmal mehr in Basel die Schweiz verliess, um sich dann später von den Niederlanden her wieder auf den Weg in die Schweiz zu machen, wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt: Zürcher Stadtpolizisten standen in Basel an der Grenze, um zu melden, sobald das «Grande»-Auto die Grenze überfuhr, begleitet von einem niederländischen Mietauto, in dem das Kokain steckte, ehe es im Rucksack eines jüngeren Niederländers in ein Zürcher Taxi verfrachtet wurde.

Keine Chance gegen den «Skorpion»

Die Interventionseinheit «Skorpion» der Stadtpolizei Zürich machte sich im Aargau vor dem Bözbergtunnel bereit, wo die Kantonspolizei Aargau eine Sperre einrichtete. Als der Niederländer flüchten wollte, schoss ihm ein «Skorpion» gezielt ins rechte Vorderrad, das dann nach 8,5 Kilometern rasanter Flucht endgültig platt war und den Niederländer dazu zwang, anzuhalten. Das Taxi, in dem das Kokain war, hatte schon bei der Kontrolle vor dem Bözbergtunnel brav angehalten.

Die Anwälte der Angeklagten argumentieren nun, die Ermittler hätten nur gewusst, wann die Angeklagten die Grenze passieren werden, weil sie das fragliche Auto nicht nur in der Schweiz und den Niederlanden überwacht hätten, sondern auch in Frankreich – und das sei illegal, weil in Frankreich keine entsprechende Bewilligung eingeholt worden war. Deshalb seien alle Beweise unverwertbar, auch die 6,29 Kilogramm Kokain, die im Taxi sichergestellt wurden und die nach Oberengstringen hätten gebracht werden sollen. «Das Beweisfundament bricht zusammen», meinte am Freitag einer der Anwälte. Sie kritisierten auch, dass die Staatsanwaltschaft neun Einfuhren geltend macht und nur dank Hochrechnungen auf einen Gesamtimport von 50 Kilogramm kommt.

Gericht verkündet Urteil am 17. November

Der Schweizer Taxifahrer, der nichts davon gewusst haben will, dass er einen Kokain-Importeur herumfuhr, sagte am Freitag in seinem Schlusswort:

«Wenn ich gewusst hätte, dass es um Kokain geht, hätte ich viel mehr Geld verlangt.»

Ob der eingangs erwähnte Niederländer nun der Kopf der Bande war und ob es überhaupt eine Bande war, muss das Bezirksgericht unter dem Vorsitz von Stephan Aeschbacher entscheiden. Die Richter werden das Urteil in diesem komplexen Fall, der zahlreiche Berührungspunkte zu anderen Verfahren hat, voraussichtlich am 17. November verkünden. Es wird sich einreihen in eine lange Liste von Gerichtsurteilen zum Kokaingeschäft im Limmattal. Erst im September hatte das Bezirksgericht einen vorbestraften Dealer zu 22 Monaten Knast verurteilt, nachdem bei ihm zuhause 70 Gramm Kokain gefunden worden waren. Gegenüber der mutmasslichen Bande, der nun der Prozess gemacht wird, war das nur ein kleiner Amateur.

«Es ist erschreckend, welche horrenden Strafen hier gefordert werden», gab sich am Freitag ein Verteidiger überrascht. Beantragt sind Freiheitsstrafen von fünf Jahren und neun Monaten bis hin zu 13 Jahren. Die längste Strafe fordert die Staatsanwaltschaft für «Grande».