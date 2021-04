Bezirksgericht Dietikon Mit dem Kauf von ZVV-Abos zum schnellen Geld: 43-jähriger Türke treibt seltsame Geschäfte Das Bezirksgericht Dietikon hat einen Mann vom Vorwurf des mehrfachen Betruges freigesprochen. Er muss aber dem Zürcher Verkehrsverbund rund 15'000 Franken zurückzahlen. Louis Probst 14.04.2021, 13.30 Uhr

Unter anderem am Hauptbahnhof Zürich machte der Beschuldigte die online erworbenen Abos wieder zu Geld. Ennio Leanza/Keystone

«Ich habe keinen Betrug begangen», erklärte der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Dietikon. «Das waren ­Kredite, die ich zurückzahlen werde.» Die Staatsanwaltschaft hatte das anders gesehen. Sie warf dem 43-jährigen türkischen Staatsangehörigen mehrfachen Betrug vor und beantragte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Franken sowie eine Busse von 600 Franken. Sie hatte zudem den ­Widerruf des bedingten Vollzuges einer früheren Geldstrafe gefordert.

Gemäss Anklage hatte der Beschuldigte zwischen dem 26. Dezember 2018 und dem 30. Januar 2019, via ZVV-App oder ZVV-Webshop, 18 Abos – vom Monats-9-Uhr-Pass bis zum Jahres-Netz-Pass – im Gesamtwert von 15'898 Franken bestellt. Für die Bezahlung entschied er sich jeweils für die Option Rechnung via Byjuno und Swisscom Easypay. Umgehend hatte er die Abos an Bahnschaltern zurückgegeben und sich die Beträge bar ausbezahlen lassen – ohne dass sie zuvor bezahlt worden wären.

«Dem Beschuldigten war klar, dass er keinen Anspruch auf die Auszahlungen hatte und dass er nicht in der Lage war, die Rechnungen zu begleichen»,

so die Staatsanwaltschaft. Dem Beschuldigten sei auch bewusst gewesen, dass für die Schalterbeamten nicht oder nur sehr schwer überprüfbar war, ob er zahlungswillig und zahlungsfähig war.

In der Befragung durch Richterin Haike Aardoom wies es der Beschuldigte von sich, in betrügerischer Absicht gehandelt zu haben. Er sei bereit, alles zurückzuzahlen. Darüber hinaus möchte er aber gar nichts mehr sagen.

Verteidiger forderte: «Einstellen oder Freispruch»

Der Verteidiger beantragte Einstellung des Verfahrens oder aber sein Mandant sei freizusprechen. Die Zivilforderung des ZVV sei auf den Zivilweg zu verweisen. Als «nicht nachvollziehbar und nicht rechtens», monierte der Verteidiger, dass die Staatsanwaltschaft ihren ursprünglichen Antrag abgeändert habe. Auch sei das Einvernahmeprotokoll der Polizei nicht verwertbar, weil sein Mandant zu diesem Zeitpunkt nicht einvernahmefähig gewesen sei.

«Mein Mandant hat nie bestritten, dass er die Abos bestellt hatte», so der Verteidiger.

«Man unterstellt ihm, dass er die Beamten getäuscht hat. Er hat aber die Auszahlungen von Anfang an als Kredite betrachtet. Leider ist er arbeitslos und kann nur temporär arbeiten. Es wird ihm aber möglich sein, die Beträge zurückzuzahlen.»

Dass der Beschuldigte die Schalterbeamten im Glauben gelassen habe, die Abos seien bezahlt, sei eine «hypothetische Unterstellung der Staatsanwaltschaft», so der Verteidiger. Man wisse nicht, was sein Mandant den Beamten gesagt und was diese veranlasst habe, die Beträge auszubezahlen. Ein arglistiges Verhalten des Beschuldigten lasse sich nicht belegen. «Man kann nur fassungslos staunen», so der Verteidiger. «Ein solches Kontroll-Leck in einem modernen Bezahlsystem bei einem Unternehmen wie dem ZVV ist schlicht unverständlich.» Zur Zivilforderung erklärte er, dass sie weder begründet noch belegt sei. Daher sei sie auf den Zivilweg zu verweisen.

Weil ZVV und SBB ihm das Geld ­einfach gaben, fehlte die Arglist

Das Gericht erkannte auf «nicht schuldig» und sprach den Beschuldigten vom Vorwurf des Betruges frei. Wie die Richterin erklärte, sei weder das Anklageprinzip verletzt noch das Einvernahmeprotokoll unverwertbar. Das Gericht habe zu prüfen, ob Arglist vorliege. Zu prüfen sei aber auch, ob das Opfer ein genügendes Mass an Aufmerksamkeit habe walten lassen. «Ob beim ZVV ­solche Abklärungen gemacht worden sind, ist unklar», so die Richterin. «Ebenso unklar ist, ob der Beschuldigte den Beamten irgendwelche Storys erzählt hat. Das Gericht muss daher ­davon ausgehen, dass das Geld dem ­Beschuldigten ohne weiteres aus­gehändigt wurde. Damit entfällt die Arglist, und es muss ein Freispruch ­erfolgen.»

Der Beschuldigte muss aber dem ZVV rund 15'000 Franken zurückzahlen – samt Zins – und er muss die Gerichtskosten tragen.