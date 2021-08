Bezirksgericht Dietikon Rache-Prügelei in Urdorf: Täter sagt am zweiten Prozesstag, sein grösster Wunsch sei «diese Nacht zu löschen» Am zweiten Tag des Bezirksgerichtsprozesses zum Gewaltausbruch im Urdorfer Panorama-Club gaben sich die Täter in ihren Schlussworten geläutert. Und ein Verteidiger liess an der Arbeit der Staatsanwältin kein gutes Haar. David Egger 24.08.2021, 18.07 Uhr

«Es tut mir leid, was passiert ist»: Das sagten am Dienstag alle drei Täter. Passiert sind in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 2019 zahlreiche Fäuste und Fusskicks gegen zwei weitere Männer, auch gegen deren Köpfe. Die Opfer blieben regungslos beim Parkplatz beim Panorama-Club an der Schützenstrasse in Urdorf liegen. Nach dem ersten Prozesstag am Montag standen nun am zweiten Prozesstag am Dienstag am Bezirksgericht Dietikon insbesondere noch das Plädoyer des dritten Verteidigers sowie die Schlussworte der Täter an.

Die Täter waren bemüht, Reue zu zeigen und keinesfalls den Eindruck zu erwecken, sie hätten ihre Opfer töten wollen.

«Gott sei Dank ist das einigermassen gut verlaufen und keiner ist schwer verletzt»,

sagte der 45-jährige Beschuldigte. Sein Wunsch sei nun, seinen Sohn möglichst bald zu sehen. Dieser kam 2019 wenige Tage nach der Verhaftung des Mannes auf die Welt. Die beiden haben sich noch nie berührt. Dem Mann drohen 13 Jahre Freiheitsstrafe und zwölf Jahre Landesverweis.

«Mein grösster Wunsch wäre, die Zeit zurückzudrehen und die Nacht vom 11. Oktober ganz zu löschen»,sagte zudem der 39-jährige Beschuldigte. Er war in der Tatnacht mit zwei bis ­heute unbekannten Schläger­typen am Tatort aufgekreuzt, nachdem sein 45-jähriger Bruder ihn telefonisch um Hilfe gebeten hatte. Ihm drohen 16 Jahren Freiheitsstrafe. Er wird keinen Landesverweis kassieren, denn neben dem kosovarischen hat er auch den Schweizer Pass. Klar, er habe überreagiert – aber:

«Ich garantiere Ihnen, dass ich zu keinem Zeitpunkt das Interesse hatte, die beiden umzubringen oder zu töten oder eine schwere Körperverletzung zu verursachen. Es hätte nur eine einfache Schlägerei sein sollen. Schlagen und fertig.»

Die drei Beschuldigten leben alle schon lange in der Schweiz. Eingebürgert ist aber nur einer. Den beiden anderen – einer davon kam im Alter von sechs Monaten in die Schweiz – droht nun der Landesverweis. Adrian Venetz

«Ich kann bis heute nicht verstehen, wieso das passiert ist», sagte zudem der 36-jährige Beschuldigte, der im Gegensatz zu den anderen beiden nicht wegen mehrfach versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt ist, sondern wegen mehrfach versuchter schwerer Körperverletzung. Für ihn verlangt die Staatsanwältin acht Jahre Freiheitsstrafe plus Landesverweis.

Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch und stauchte die Staatsanwältin zusammen. Die Anklageschrift sei unter anderem «rechtswidrig, undifferenziert, pauschalisiert, tendenziös, unverständlich, geschwätzig, mangelhaft, zu oberflächlich und zu knapp».

Verteidiger fast zwei Stunden lang

Weiter verwies der Anwalt in seinem 110-minütigen Plädoyer darauf, dass die «Streitlust» der beiden Opfer am Anfang stand und dass sein Mandant unter Drogeneinfluss gestanden und in Todesangst versetzt worden sei – eines der späteren Opfer hatte ihn mit einer Metallstange angegriffen.

Wenn überhaupt, sei der 36-Jährige wegen mehrfacher einfacher Körperverletzung zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Er ist mehrfach vorbestraft – beispielsweise wegen falscher Anschuldigung.

Rechtsmedizinerin erachtet Überleben als puren Zufall

Staatsanwältin Bettina Groth betonte in ihrer Entgegnung, dass es laut des rechtsmedizinischen Gutachtens nur dem Zufall zu verdanken sei, dass es zu keinen schwerwiegenden und lebensgefährlichen Verletzungen kam. Damit sei ein Tötungsversuch gegeben, so Groth. Überdies sei jedem klar, der das «grauenvolle» Überwachungsvideo sehe, dass zwei Beschuldigte die Tötung in Kauf genommen hätten und dass der 36-Jährige lebensgefährliche Verletzungen in Kauf genommen habe.

Groth gab weiter zu be­denken:

«Die von allen Beschuldigten geltend gemachten Erinnerungslücken sind als reine Schutzbehauptungen zurückzuweisen. Erst als ihre sinnlose Gewalttat begann, setzten die Erinnerungslücken ein.»

Auch zum Thema Landesverweis äusserte sich Groth. Die beiden Beschuldigten ohne Schweizer Pass seien – anders als von den Verteidigern argumentiert – keine Härtefälle, «nur weil sie hier ihre Kinder und Frauen haben».

Am Mittwochabend verkündet der vorsitzende Bezirks­richter Benedikt Hoffmann das Urteil. Es geht um drei Familienväter und ihre rohe Gewalt.